Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In Sydney bleiben die Börsen wegen des Tags des australisch-neuseeländischen Armeekorps (ANZAC Day) geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Tesla will schneller als bislang geplant günstigere Modelle auf den Markt bringen. In der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen des ersten Quartals, in dem Tesla einen kräftigen Gewinnrückgang verzeichnete, kündigte CEO Elon Musk an, die Einführung neuer Modelle zu beschleunigen, inklusive günstigerer Fahrzeuge. Musk hob außerdem die Bedeutung des bereits lange bestehenden Ziels hervor, ein autonomes Auto zu entwickeln. Er stellte Details zu den Plänen eines Robotaxi-Modells und ein Fahrvermittlungs-Netzwerks vor. Tesla werde seine eigene Flotte betreiben und den Kunden erlauben, ihre Autos für diesen Dienst abzustellen, den er mit Airbnb verglich. Er hatte schon einen möglichen Namen parat: "Cybercab".

Im ersten Quartal verzeichnete Tesla einen Gewinneinbruch um 55 Prozent auf 1,1 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz fiel um 9 Prozent auf 21,3 Milliarden Dollar. Die operative Marge verringerte sich in den ersten drei Monaten des Jahres deutlich auf 5,5 Prozent, verglichen mit 11,4 Prozent im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 45 Cents unter den Erwartungen der Wall Street. Der freie Cashflow lag bei minus 2,5 Milliarden Dollar.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

14:30 US/AT&T Inc, Ergebnis, 1Q

16:30 US/Boeing Co, Ergebnis, 1Q

22:05 US/Ford Motor Co, Ergebnis, 1Q

23:00 US/International Business Machines, Ergebnis, 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter März

PROGNOSE: +2,6% gg Vm

zuvor: +1,3% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.126,75 +0,4%

E-Mini-Future Nasdaq-100 17.737,50 +0,7%

Nikkei-225 38.403,17 +2,3%

Hang-Seng-Index 17.110,21 +1,7%

Kospi 2.677,65 +2,1%

Schanghai-Composite 3.031,96 +0,3%

S&P/ASX 200 7.695,10 +0,2%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Im Sog kräftiger US-Kursgewinne geht es an den Aktienmärkten der Region kräftig nach oben. Zu den Favoriten gehören Aktien aus dem Technologiesektor, nachdem diese auch in den USA die Erholung angeführt hatten. So ziehen beispielsweise in Seoul Samsung ELectronics um 2,9 und SK Hynix um 4,0 Prozent an, wozu Marktteilnehmer auf das über 3-prozentige Plus bei Nvidia als Vorlage verweisen. In Tokio verteuern sich Tokyo Electron um 6,9 und Sony um 2,9 Prozent. In Hongkong geht es den zweiten Tag in Folge kräftig nach oben, erneut schneiden dort Technologieaktien (+2,3%) besser ab als der breite Markt. Lediglich Schanghai und Sydney hängen etwas zurück. In Sydney bremsen Inflationsdaten, die Zinssenkungshoffnungen einen Dämpfer versetzen. Der Austral-Dollars zieht darauf etwas an auf das höchste Niveau seit knapp zwei Wochen. In Hongkong legen Huaneng Power International um 2,6 Prozent zu, nachdem das Unternehmen einen höheren Nettogewinn in Aussicht gestellt hat. Für Tianqi Lithium geht es um über 18 Prozent abwärts im Gefolge einer Gewinnwarnung. Im Sog verbilligen sich Ganfeng Lithium um 5 Prozent. Kräftige Kursgewinne verzeichnen in Seoul die Aktienkurse von Batterieherstellern, Händler verweisen auf Tesla. LG Energy Solution und Samsung SDI gewinnen 2,4 bzw. 3,4 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Ausblick und Strategie von Tesla ließen Anleger über eher mäßige Geschäftszahlen hinwegsehen, der Kurs schoss um 13,4 Prozent in die Höhe. Zuletzt hatte der Kurs des Elektroautobauers mit der nachlassenden Nachfrage nach E-Autos und dem verstärkten Preiskampf unter Druck gestanden. Mit Blick auf die schnellere Markteinführung auch von günstigeren Fahrzeuge war im Handel von einem Befreiungsschlag die Rede. Texas Instruments kletterten um 7,7 Prozent. Der Technologiekonzern verbuchte in der ersten Periode gesunkene Ergebnisse und Umsätze, schnitt aber dennoch besser als erwartet ab. Visa hat in ihrem zweiten Quartal von der Ausgabenfreude ihrer Kunden profitiert. Umsatz und Gewinn legten stärker zu als von Analysten erwartet. Der Kurs zog um 2,1 Prozent an. Enphase Energy enttäuschte mit dem Ausblick, der Kurs des Solarkonzerns gab 5,9 Prozent nach. Der Ölfelddienstleister Baker Hughes litt unter gestiegenen Kosten und Auftragsrückgängen und wies niedrigere Ergebnisse aus, der Kurs ermäßigte sich um 3,4 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 38.503,69 +0,7% 263,71 +2,2%

S&P-500 5.070,55 +1,2% 59,95 +6,3%

Nasdaq-Comp. 15.696,64 +1,6% 245,34 +4,6%

Nasdaq-100 17.471,47 +1,5% 260,59 +3,8%

Dienstag Montag

Umsatz NYSE (Aktien) 899 Mio 931 Mio

Gewinner 2.339 2.066

Verlierer 485 730

Unverändert 67 84

Fest - Rückenwind kam von der an Fahrt aufnehmenden Berichtssaison. Händler sprachen von einer weiter positiven Stimmung. Auf der Zinsseite herrschte weiter relative Ruhe nach dem Anstieg der Marktzinsen in den vergangenen Wochen vor dem Hintergrund immer weiter nach hinten verschobener Zinssenkungserwartungen. Konjunkturseitig fielen neue Einkaufsmanagerindizes unter Erwarten aus, worauf insbesondere am kurzen Ende die Marktzinsen sanken. UPS gewannen 2,4 Prozent. Ein geringeres Paketaufkommen bescherte zwar einen Umsatz- und Gewinnrückgang, allerdings fiel das Ergebnis höher aus als von Analysten erwartet. Pepsico gaben 2,9 Prozent ab. Der Getränke- und Snack-Hersteller schnitt im ersten Geschäftsquartal besser ab als von Analysten erwartet, bestätigte die Jahresprognose aber nur. General Motors stiegen um 4,4 Prozent, angetrieben von einer erhöhten Gewinnprognose nach einem guten ersten Quartal. Um 11,5 Prozent ging es für Spotify aufwärts. Der Musik-Streamingdienst schrieb im ersten Quartal schwarze Zahlen.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,92 -4,4 4,97 50,3

5 Jahre 4,62 -2,7 4,65 62,4

7 Jahre 4,62 -2,2 4,64 64,6

10 Jahre 4,60 -1,0 4,61 71,9

30 Jahre 4,72 +0,9 4,72 75,5

Die Renditen gaben mit den unter Erwarten ausgefallenen Einkaufsmanagerdaten vom Tage etwas nach. Die Daten bestärkten Ansichten, dass die Märkte davon überrascht werden könnten, wie schnell die Wirtschaftsdaten Argumente für eine baldige Zinssenkung unterstützen könnten, sagte Ian Shepherdson von Pantheon.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:20 Mo, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,0703 +0,0% 1,0640 1,0641 -3,1%

EUR/JPY 165,76 +0,1% 164,64 164,68 +6,5%

EUR/CHF 0,9760 +0,0% 0,9713 0,9706 +5,2%

EUR/GBP 0,8595 -0,0% 0,8626 0,8632 -0,9%

USD/JPY 154,86 +0,1% 154,75 154,76 +9,9%

GBP/USD 1,2453 +0,0% 1,2335 1,2328 -2,1%

USD/CNH (Offshore) 7,2600 -0,0% 7,2564 7,2516 +1,9%

Bitcoin

BTC/USD 66.857,93 +0,7% 66.596,86 65.831,38 +53,5%

Der Dollar gab mit den sinkenden US-Marktzinsen nach, der Dollarindex fiel um 0,4 Prozent. Analyst George Saravelos von der Deutschen Bank ist jedoch der Ansicht, dass der Dollar wohl weiter stark bleiben wird. Der private Sektor in den USA dürfte "die Ausgaben des öffentlichen Sektors vollständig finanzieren", während die politischen Entscheidungsträger weiterhin Haushaltsbudgets mit einem Defizit von über 5 Prozent genehmigten. Zudem bleibe der Dollar der bevorzugte sichere Währungshafen, so Saravelos.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 83,45 83,36 +0,1% +0,09 +15,1%

Brent/ICE 88,48 88,42 +0,1% +0,06 +15,5%

Die Ölpreise legten nach anfänglichen Abgaben um bis zu 1,7 Prozent zu. "Während die Unruhen im Nahen Osten und der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine weiter bestehen, wird sich der Handel mehr auf die saisonale Nachfrage und die Förderungszahlen konzentrieren", so Dennis Kissler von BOK Financial. Höhere, längerfristige US-Zinsen blieben ein Belastungsfaktor, während die Aussichten für die Reisetätigkeit zum "Memorial Day" positiv seien.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.324,97 2.322,02 +0,1% +2,95 +12,7%

Silber (Spot) 27,35 27,31 +0,1% +0,04 +15,0%

Platin (Spot) 915,98 912,40 +0,4% +3,58 -7,7%

Kupfer-Future 4,47 4,43 +0,9% +0,04 +14,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Goldpreis zeigte sich nach den kräftigen Vortagesabgaben nochmals 0,2 Prozent leichter.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

USA / UKRAINE

