Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: An der Londoner Börse ruht das Geschäft wegen eines Bankenfeiertages. Auch in Tokio sowie im südkoreanischen Seoul wird feiertagsbedingt nicht gehandelt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im April verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 52,5 (März: 52,7) Punkte. Trotz des Rückgangs liegt der Index seit 16 Monaten in Folge im Wachstumsbereich. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im April auf 51,2 (Vormonat: 53,0) Punkte gesunken. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

12:00 US/DE/Biontech SE, Ergebnis 1Q

Im Tagesverlauf:

- US/DE/Adtran Inc, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 50,9

zuvor: 51,7

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.158,25 +0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 17.997,50 -0,0%

Nikkei-225 Feiertag

Hang-Seng-Index 18.452,42 -0,1%

Kospi Feiertag

Shanghai-Composite 3.133,12 +0,9%

S&P/ASX 200 7.675,70 +0,6%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Fester - Nach der festen Tendenz an der Wall Street am Freitag in Reaktion auf die aus Börsianersicht günstig ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten für April, geht es auch an den Aktienmärkten in Ostasien am Montag zumeist nach oben. Die Daten haben die Hoffnungen auf sinkende US-Zinsen im Jahresverlauf wieder belebt. Neue Einkaufsmanagerdaten aus Hongkong und China sorgen kaum für positive Impulse, eher bremsen sie etwas. In beiden Fällen ist der jeweilige Index gegenüber dem Vormonat leicht gesunken, liegt aber noch im Expansion anzeigenden Bereich. Vorausschauende Subindizes, einschließlich des Index der Auftragseingänge seien zurückgegangen und deuteten auf eine Abschwächung der Bedingungen in der Zukunft hin, erläutert Ökonom Jingyi Pan von S&P Global Market Intelligence. Die Unternehmen äußerten sich besorgt über den zunehmenden Wettbewerb. In Schanghai wird unterdessen erstmals seit der dreitägigen Feiertagspause zum 1. Mai wieder gehandelt, so dass sich hier auch Nachholbedarf aufgebaut hat. Unter den Einzelwerten verteuern sich Westpac in Sydney um 2,4 Prozent. Die Bank hat zwar im ersten Halbjahr weniger verdient als erwartet, kündigte aber neben einer erhöhten regulären Dividende eine Sonderdividende an und erhöht ihr Aktienrückkaufprogramm.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 38.675,68 +1,2% 450,02 +2,6%

S&P-500 5.127,79 +1,3% 63,59 +7,5%

Nasdaq-Comp. 16.156,33 +2,0% 315,37 +7,6%

Nasdaq-100 17.890,80 +2,0% 349,25 +6,3%

Freitag Donnerstag

Umsatz NYSE (Aktien) 949 Mio 1.070 Mio

Gewinner 2.134 2.189

Verlierer 690 603

unverändert 55 74

Fest - Ein aus Börsianersicht günstig ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht sorgte für weiteren Auftrieb. "Der US-Arbeitsmarktbericht machte die Spekulation auf Zinssenkungen wieder auf", so ein Marktteilnehmer. Vor allem im besonders zinsempfindlichen Technologiebereich ging es bergauf, weil die Marktzinsen weiter sanken und weil der Quartalsbericht von Apple und ein Aktienrückkauf mit deutlichen Kursgewinnen quittiert wurden. Nur kurz hatte ein enttäuschender ISM-Index für den US-Dienstleistungssektor für einen kleinen Dämpfer gesorgt. Apple berichtete zwar sinkende Umsätze und Gewinne, übertraf aber immer noch die Markterwartungen und äußerte sich im Ausblick zuversichtlich. Kurstreibend wirkte ein Aktienrückkaufplan im Rekordvolumen von 110 Milliarden Dollar. Der Kurs zog um 6,0 Prozent an. Amgen schnellten um 11,8 Prozent nach oben. Der Chef des Biotechnologieunternehmen bezeichnete frühe Daten einer Studie für eine Adipositas-Behandlung als sehr ermutigend. Zugleich meldete Amgen auch einen besser als erwartet ausgefallenen Gewinn. Der Betreiber von Online-Reiseportalen Booking Holdings (+3,0%) verzeichnete einen Gewinnsprung. Wettbewerber Expedia senkte dagegen seine Umsatzprognose für das Jahr, weil die Aufstellung der Marke Vrbo das Wachstum weiterhin beeinträchtigt. Der Kurs rauschte um 15,3 Prozent abwärts.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,81 -6,5 4,87 38,9

5 Jahre 4,48 -8,8 4,57 48,4

7 Jahre 4,49 -8,9 4,58 51,9

10 Jahre 4,50 -8,1 4,58 61,9

30 Jahre 4,66 -6,9 4,73 69,0

Am Rentenmarkt fielen die Renditen in Reaktion auf den mauen Arbeitsmarktbericht für April und den deutlich unter Erwarten ausgefallenen ISM-Index für den Dienstleistungsssektor deutlich - und das bereits den dritten Tag in Folge. Die Zweijahresrendite, die zu Beginn der Woche noch über 5 Prozent betrug, ist mittlerweile auf 4,81 Prozent gesunken.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:53 % YTD

EUR/USD 1,0761 -0,0% 1,0765 1,0733 -2,6%

EUR/JPY 165,65 +0,7% 164,51 164,55 +6,5%

EUR/GBP 0,8579 +0,0% 0,8578 0,8556 -1,1%

GBP/USD 1,2543 -0,1% 1,2550 1,2546 -1,5%

USD/JPY 153,92 +0,7% 152,84 153,28 +9,2%

USD/KRW 1.359,73 +0,6% 1.351,47 1.362,99 +4,8%

USD/CNY 7,2154 +2,0% 7,0722 7,0748 +1,6%

USD/CNH 7,2187 +0,3% 7,1949 7,2003 +2,0%

USD/HKD 7,8157 +0,1% 7,8117 7,8161 +0,1%

AUD/USD 0,6613 +0,1% 0,6609 0,6574 -2,9%

NZD/USD 0,6001 -0,1% 0,6010 0,5972 -5,0%

Bitcoin

BTC/USD 64.159,30 +0,5% 63.812,56 59.199,79 +47,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar kam mit den Renditen am Anleihemarkt zurück, der Dollar-Index gab um 0,3 Prozent nach. Noch etwas weiter aufwärts ging es mit dem Yen, der an den beiden Vortagen - mutmaßlich mit Interventionen Japans - bereits deutlich aufgewertet hatte. ++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,47 78,11 +0,5% +0,36 +8,2%

Brent/ICE 83,30 82,96 +0,4% +0,34 +9,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben im US-Handel um gut 1 Prozent nach. Neben den Sorgen über eine nachlassende Nachfrage gebe es Befürchtungen, dass eine Verlängerung der Förderkürzungen der Opec+ über das zweite Quartal nicht so einfach werden könnte, hieß es. So hätten die Vereinigten Arabischen Emirate diese Woche bekannt gegeben, dass man die Produktionskapazität erhöht habe.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.312,89 2.301,75 +0,5% +11,14 +12,2%

Silber (Spot) 26,97 26,56 +1,6% +0,42 +13,5%

Platin (Spot) 956,62 958,68 -0,2% -2,06 -3,6%

Kupfer-Future 4,60 4,57 +0,6% +0,03 +17,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR +++++

INDONESIEN

Das indonesiche BIP ist im ersten Quartal zum Vorjahr wie auch erwartet um 5,1 Prozent gestiegen.

ISRAEL/GAZASTREIFEN

Die Gespräche über eine Waffenruhe im Gazastreifen sind am Sonntag nach Angaben arabischer Vermittler ohne Fortschritte zu Ende gegangen. Die Hamas habe sich geweigert, auf einen israelisch-ägyptischen Vorschlag zum Austausch israelischer Geiseln gegen palästinensische Gefangene einzugehen, weil dieser kein vollständiges Ende der Kampfhandlungen vorsah.

BERKSHIRE HATHAWAY

hat im ersten Quartal einen Anstieg des Betriebsgewinns um 39 Prozent nach Steuern auf einen Rekordwert von 11,2 Milliarden Dollar erzielt und ein Plus bei den Einnahmen von 5 Prozent auf 89,87 Milliarden und damiut besser als erwartet abgeschnitten. Berkshire verringerte seinen massiven Anteil an Apple weiter um etwa 13 Prozent auf 790 Millionen Aktien, wie Dow Jones Newswires auf der Grundlage von Informationen aus dem Quartalsbericht berechnete.

