Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Das robuste Wirtschaftswachstum und die hartnäckige Inflation liefern laut dem Präsidenten der Federal Reserve von Minneapolis, Neel Kashkari, Argumente für eine Beibehaltung des aktuellen Zinsniveaus auf absehbare Zeit. Da viele Verbraucher und Unternehmen zu niedrigen Zinsen verschuldet seien, könne es länger dauern, bis sich die restriktive Geldpolitik der Fed auf die Realwirtschaft auswirkt, sagte Kashkari. Der Offenmarktausschuss der Fed hatte die Zinsen zuletzt bei 5,25 bis 5,50 Prozent belassen. Auch andere Notenbanker hatten zuletzt ähnliche Botschaften wie Kashkari verbreitet, nämlich dass die Fed bei den Zinsen stillhält, bis sie eine klarere Tendenz ausmachen kann, dass die Inflation sich nachhaltig in Richtung des Notenbankziels von 2 Prozent abschwächt.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q

22:05 US/Airbnb Inc, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

Keine wichtigen Termine angekündigt

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.211,50 -0,0%

E-Mini-Future Nasdaq-100 18.189,00 -0,1%

Nikkei-225 38.227,87 -1,6%

Hang-Seng-Index 18.385,93 -0,5%

Kospi 2.742,40 +0,3%

Shanghai-Composite 3.131,77 -0,5%

S&P/ASX 200 7.789,00 -0,1%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas leichter - Konsolidierung lautet das Motto am Mittwoch. Die Bewegungen der Indizes fallen nach den jüngsten Gewinnen durchweg klein aus und führen überwiegend nach unten. Ausreißer ist Tokio, wo es deutlicher nach unten geht. Teilnehmer dort berichten von Vorsicht vor den Quartalszahlen von Toyota und anderer wichtiger Unternehmen wie Itochu oder Mitsubishi Heavy Industries. Das Handelshaus Itochu hat seine Zahlen inzwischen vorgelegt, der Kurs fällt um 1,5 Prozent. Um 5,4 Prozent steil abwärts geht es für Nintendo. Der Spielehersteller hatte nachbörslich am Dienstag Quartalszahlen vorgelegt und mitgeteilt, im laufenden Geschäftsjahr mit schwächeren Verkäufen von Switch-Konsolen und Software und in der Folge einem Gewinnrückgang zu rechnen. Auch Aktien anderer Unternehmen, die ihre Geschäftszahlen präsentiert haben, finden sich auf der Verliererseite. Ricoh büßen 6,3 Prozent ein, Kawasaki Kisen 0,3 und JFE 1,5 Prozent. In Schanghai sprechen Börsianer von Zurückhaltung vor wichtigen Konjunkturdaten im späteren Wochenverlauf. In Sydney dämpft die australische Notenbank die Stimmung etwas. Im Zuge der bestätigten Zinsen hatte sie am Vortag wissen lassen, dass mit Blick auf die weiter erhöhte Inflation zinsseitig nichts auszuschließen sei, um die Teuerung unter Kontrolle zu bringen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 38.884,26 +0,1% 31,99 +3,2%

S&P-500 5.187,70 +0,1% 6,96 +8,8%

Nasdaq-Comp. 16.332,56 -0,1% -16,69 +8,8%

Nasdaq-100 18.091,45 -0,0% -2,12 +7,5%

Dienstag Montag

Umsatz NYSE (Aktien) 1.024 Mio 908 Mio

Gewinner 1.584 2.181

Verlierer 1.232 638

Unverändert 75 77

Behauptet - Den Börsen ging nach drei Handelstagen in Folge mit Aufschlägen etwas die Puste aus. Die wieder entfachten Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen bekamen einen kleinen Dämpfer, dennoch sanken die Marktzinsen leicht. Für den Präsidenten der Federal Reserve von Minneapolis, Neel Kashkari, liefern das robuste Wirtschaftswachstum und die hartnäckige Inflation Argumente für eine Beibehaltung des aktuellen Zinsniveaus auf absehbare Zeit. Walt Disney knickten um 9,5 Prozent ein. Zwar fiel der Quartalsgewinn oberhalb der Markterwartungen aus und Disney hob auch die Gewinnprognose für das Gesamtjahr an. Allerdings buchte der Konzern mehr als 2 Milliarden Dollar an Firmenwertabschreibungen, so dass im Quartal unbereinigt ein Verlust entstand. Apple (+0,4%) profitierten kaum von der Vorstellung neuer Produkte. Tesla gaben um 3,8 Prozent nach. Der Absatz in China war im April trotz der Erholung des Gesamtmarktes gesunken. Microchip Technology büßten nach einem schwachen Ausblick 1,8 Prozent ein.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,82 -0,4 4,83 40,4

5 Jahre 4,46 -2,9 4,49 46,5

7 Jahre 4,45 -2,9 4,48 48,4

10 Jahre 4,45 -3,2 4,49 57,4

30 Jahre 4,60 -3,9 4,64 62,7

Die Renditen setzten ihre Abwärtstendenz der Vortage fort. Der Markt spiele weiterhin das Thema Zinssenkung nach dem schwächer als gedacht ausgefallenen Arbeitsmarktbericht am Freitag, hieß es. Zudem seien US-Anleihen wegen der zum Teil wieder gestiegenen geopolitischen Risiken vor allem aufgrund des Nahostkonflikts als vermeintlich sicherer Hafen gesucht gewesen.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:12 % YTD

EUR/USD 1,0740 -0,2% 1,0756 1,0764 -2,8%

EUR/JPY 166,70 +0,2% 166,30 166,22 +7,1%

EUR/GBP 0,8601 +0,0% 0,8598 0,8585 -0,9%

GBP/USD 1,2487 -0,2% 1,2510 1,2539 -1,9%

USD/JPY 155,23 +0,4% 154,61 154,42 +10,2%

USD/KRW 1.364,78 +0,5% 1.357,64 1.359,75 +5,2%

USD/CNY 7,0879 -0,1% 7,0954 7,1443 -0,2%

USD/CNH 7,2301 +0,1% 7,2255 7,2191 +2,0%

USD/HKD 7,8174 -0,0% 7,8212 7,8185 +0,1%

AUD/USD 0,6577 -0,3% 0,6598 0,6592 -3,4%

NZD/USD 0,5991 -0,2% 0,6002 0,6006 -5,2%

Bitcoin

BTC/USD 62.713,04 -0,6% 63.115,77 63.606,65 +44,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich trotz sinkender Marktzinsen etwas fester. Der Dollarindex stieg um 0,3 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,93 78,38 -0,6% -0,45 +7,5%

Brent/ICE 82,66 83,16 -0,6% -0,50 +8,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise zeigten sich im US-Handel wenig verändert. Im asiatisch dominierten Handel am Mittwoch fallen sie um rund ein halbes Prozent, nachdem der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Novak angedeutet hat, dass die Opec+ die Rohölproduktion erhöhen könnte.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.319,46 2.314,10 +0,2% +5,36 +12,5%

Silber (Spot) 27,39 27,30 +0,3% +0,09 +15,2%

Platin (Spot) 978,15 980,50 -0,2% -2,35 -1,4%

Kupfer-Future 4,59 4,63 -0,7% -0,03 +17,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis zeigte sich nach den deutlichen Vortagesaufschlägen gestützt von den sinkenden Marktzinsen etwas leichter. Der Preis für die Feinunze gab um 0,3 Prozent nach.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

Fehlanzeige

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2024 01:42 ET (05:42 GMT)