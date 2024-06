Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertags Juneteenth geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die japanische Notenbank würde die Zinsen bei einer entsprechenden Zuversicht für ihr Inflationsziel erhöhen. Das bekräftigte Gouverneur Kazuo Ueda vor einem Parlamentsausschuss. "Wir sind aber noch nicht vollständig überzeugt, dass dies eintreten wird", fügte er hinzu. Vergangene Woche hatte die Bank of Japan (BoJ) die Zinsen unverändert gelassen und beschlossen, die Käufe japanischer Staatsanleihen zu reduzieren. Einen detaillierten Plan zum Kauf von Anleihen will sie bei der nächsten Ratssitzung im Juli veröffentlichen. Die Entscheidungen zu Anleihekäufen und Zinserhöhungen seien zwei separate Dinge, sagte Ueda am Dienstag. Die Bank könne theoretisch - abhängig von den Wirtschaftsdaten - im Juli die Zinsen erhöhen.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Einzelhandelsumsatz Mai

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Mai

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 78,6%

zuvor: 78,4%

16:00 Lagerbestände April

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.481,25 +0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 19.929,25 +0,0%

Nikkei-225 38.482,11 +1,0%

Hang-Seng-Index 17.871,97 -0,4%

Kospi 2.765,71 +0,8%

Shanghai-Composite 3.024,17 +0,3%

S&P/ASX 200 7.770,80 +0,9%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Die Aktienmärkte machen die Verluste vom Vortag wett. Stützend wirken Gewinne an der Wall Street mit neuen Rekorden beim S&P-500-Index und den technologielastigen Nasdaq-Indizes. Die chinesischen Börsen in Schanghai und Hongkong tendieren nach den durchwachsen ausgefallenen Konjunkturdaten vom Vortag in relativ engen Grenzen uneinheitlich. Die Marktteilnehmer warteten auf neue politischen Stützungsmaßnahmen für die Konjunktur, möglicherweise im Juli nach dem Treffen des Politbüros der Kommunistischen Partei. China werde weitere politische Unterstützung benötigen, um sein BIP-Wachstumsziel von 5 Prozent zu erreichen, denn der Aufschwung gehe nur langsam voran, so die Analysten von Daiwa. Unter den Einzelwerten werden vielfach wie erneut an der Wall Street gesehen, Aktien aus dem Technologiesektor favorisiert - mit der weiter im Hintergrund schwelenden KI-Fantasie. Lenovo legen in Hongkong um 1,7 Prozent zu, Sunny Optical um 4,6 Prozent. In Tokio gewinnen TDK 6,9 und Kokusai Electric 2,0 Prozent, in Seoul Samsung Electronics 2,1 und SK Hynix 3,1 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 38.778,10 +0,5% 188,94 +2,9%

S&P-500 5.473,23 +0,8% 41,63 +14,8%

Nasdaq-Comp. 17.857,02 +1,0% 168,14 +19,0%

Nasdaq-100 19.902,75 +1,2% 242,95 +18,3%

Montag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 825 Mio 829 Mio

Gewinner 1.650 755

Verlierer 1.131 2.057

unverändert 95 69

Fester - Die US-Börsen ließen sich von falkenhaften Notenbanker-Aussagen und steigenden Marktzinsen nicht beirren. Auch die bevorstehende Veröffentlichung der viel beachteten Daten zu Einzelhandelsumsätzen und Industrieproduktion am Dienstag hinderte sie nicht, Aktien zu kaufen. S&P-500 und Nasdaq-Composite erreichten neue Rekordhochs. Angeführt wurde der Markt einmal mehr von den Technologiewerten. Unter den Einzelwerten ging es für Autodesk um 6,5 Prozent nach oben. Das Wall Street Journal hatte berichtet, dass der Hedgefonds Starboard Value einen Anteil von rund 500 Millionen Dollar an dem Hersteller von Design-Software hält und auf Änderungen drängt. Broadcom (+5,4%) stiegen den siebten Tag in Folge. In der Vorwoche hatte Broadcom einen Aktiensplit im Verhältnis 1:10 angekündigt. Best Buy gewannen 4,6 Prozent mit einer Kaufempfehlung der UBS. Die Meme-Aktie Gamestop sackte am Tag der Hauptversammlung um 12,1 Prozent ab. Das Unternehmen hatte kaum Informationen zum Geschäftsverlauf und seiner Zukunft gegeben.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,76 +5,7 4,71 34,3

5 Jahre 4,30 +6,0 4,24 30,1

7 Jahre 4,28 +5,6 4,22 30,6

10 Jahre 4,28 +5,4 4,22 39,8

30 Jahre 4,41 +5,8 4,35 43,6

Passend zu falkenhaften Notenbanker-Aussagen stiegen die Renditen, allerdings waren sie zuletzt auch deutlich gesunken. Für Auftrieb sorgte ein besser als gedacht ausgefallener Empire State Manufacturing Index. Nicht zuletzt hätten auch die Kursgewinne am Aktienmarkt Anleger zum Rückzug aus Staatsanleihen bewegt, hieß es.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:20 % YTD

EUR/USD 1,0720 -0,1% 1,0732 1,0700 -2,9%

EUR/JPY 169,09 -0,1% 169,27 168,48 +8,7%

EUR/GBP 0,8445 -0,0% 0,8448 0,8442 -2,6%

GBP/USD 1,2694 -0,1% 1,2703 1,2674 -0,3%

USD/JPY 157,74 +0,0% 157,74 157,46 +11,9%

USD/KRW 1.381,44 -0,1% 1.383,11 1.381,29 +6,4%

USD/CNY 7,1123 +0,1% 7,1086 7,1108 +0,2%

USD/CNH 7,2734 +0,0% 7,2703 7,2728 +2,0%

USD/HKD 7,8083 -0,0% 7,8100 7,8099 -0,0%

AUD/USD 0,6615 +0,1% 0,6611 0,6604 -2,8%

NZD/USD 0,6117 -0,2% 0,6129 0,6120 -3,2%

Bitcoin

BTC/USD 65.714,93 -1,2% 66.545,87 65.968,42 +50,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar gab im US-Handel leicht nach. Die wiedererwachte Risikobereitschaft der Anleger und die kräftigen Kursgewinne an den Aktienmärkten dämpften das Interesse an Fluchtwährungen wie dem Dollar, hieß es.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,15 80,33 -0,2% -0,18 +10,5%

Brent/ICE 84,11 84,25 -0,2% -0,14 +10,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise legten um bis zu 2,4 Prozent zu. Nach Aussage von Marktteilnehmern war dies vorwiegend technisch bedingt. Spekulationen auf eine rege Kraftstoffnachfrage während der Urlaubssaison hätten ebenfalls eine Rolle gespielt.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.320,24 2.319,10 +0,0% +1,15 +12,5%

Silber (Spot) 29,40 29,45 -0,2% -0,05 +23,6%

Platin (Spot) 976,00 969,50 +0,7% +6,50 -1,6%

Kupfer-Future 4,45 4,45 +0,1% +0,00 +13,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Mit steigenden Marktzinsen sank der Goldpreis. Zudem belastete, dass sichere Häfen, zu denen neben dem Dollar auch das Edelmetall zählt, nicht gefragt waren. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,6 Prozent auf 2.319 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR +++++

AUSTRALIEN - Geldpolitik

Die australische Notenbank hat den Leitzins unverändert bei 4,35 Prozent gelassen.

ADOBE

Die US-Handelsaufsicht FTC hat angekündigt, gegen den Softwarehersteller Adobe und zwei seiner Manager, Maninder Sawhney und David Wadhwani, wegen mutmaßlicher Verbrauchertäuschung vorzugehen.

TESLA/MATTHEWS INTERNATIONAL

hat den Elektroauto -Batteriezulieferer Matthews International verklagt, weil dieser seine vertraulichen Geschäftsgeheimnisse an andere Unternehmen, darunter auch Konkurrenten, weitergegeben haben soll.

