Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert belassen. Der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) bleibt bei 3,45 Prozent und der fünfjährige bei 3,95 Prozent. Beide Sätze sind seit Februar unverändert. Die Loan Prime Rate ist einer der Leitzinsen der PBoC. Sie hatte ihn im August 2019 reformiert und dient den Banken als Vorgabe für ihre Ausleihesätze. Die PBoC zieht nach neuen Aussagen des Notenbank-Gouverneurs Pan Gongsheng in Erwägung, einen kurzfristigen Zinssatz wie etwa den Zins auf siebentägige Reverse-Repo-Geschäfte als Richtschnur für die Märkte und als Leitzins zu verwenden. Andere geldpolitische Instrumente könnten als Leitzinsen allmählich in den Hintergrund treten, sagte er, ohne dies weiter auszuführen.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Baubeginne/-genehmigungen Mai

Baubeginne

PROGNOSE: +1,5% gg Vm

zuvor: +5,7% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: +0,7% gg Vm

zuvor: -3,0% gg Vm

Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 235.000

zuvor: 242.000

Leistungsbilanz 1Q

PROGNOSE: -207,40 Mrd USD

4. Quartal: -194,81 Mrd USD

Philadelphia-Fed-Index Juni

PROGNOSE: 5,0

zuvor: 4,5

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.509,00 +0,3%

E-Mini-Future Nasdaq-100 20.055,50 +0,7%

Nikkei-225 38.588,00 +0,0%

Hang-Seng-Index 18.324,59 -0,6%

Kospi 2.811,95 +0,5%

Shanghai-Composite 3.011,86 -0,2%

S&P/ASX 200 7.761,80 -0,1%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas leichter - Impulse von der Wall Street fehlen, weil der Handel dort am Vortag wegen des Feiertags Juneteenth ruhte. Für keinen Impuls sorgt die Zinsentscheidung der chinesischen Notenbank. Sie hat wie erwartet ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert gelassen. Für Gesprächsstoff in Schanghai sorgen Pläne der Wertpapieraufsichtsbehörde zur Reform der Nasdaq-ähnlichen Technologiebörse, dem Star Market. In Hongkong wiederum beschäftigen die Akteure Berichte, die laut den Analysten von UOB darauf hindeuten, dass die chinesischen Behörden bald Maßnahmen einführen könnten, um mehr Investitionen von Anlegern vom Festland an den Hongkonger Aktienmarkt zu fördern. In beiden Fällen sorgt dies aber bei den Aktienkursen zunächst für keinen Auftrieb. Unter den Einzelwerten machen SK Innovation in Seoul einen Satz um 16 Prozent nach oben. Medienberichten zufolge will das Ölraffinerie- und Batterieunternehmen mit dem auf erneuerbare Energien spezialisierten Schwesterunternehmen SK E&S fusionieren.

WALL STREET (18.06.)

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 38.834,86 +0,1% 56,76 +3,0%

S&P-500 5.487,03 +0,3% 13,80 +15,0%

Nasdaq-Comp. 17.862,23 +0,0% 5,21 +19,0%

Nasdaq-100 19.908,86 +0,0% 6,11 +18,3%

Dienstag Montag

Umsatz NYSE (Aktien) 933 Mio 825 Mio

Gewinner 1.600 1.650

Verlierer 1.180 1.131

Unverändert 107 95

Gut behauptet - Die US-Börsen konsolidierten am Dienstag ihre jüngsten Gewinne. Auftritte diverser Notenbanker bewegten den Markt nicht, weder befeuerten sie noch dämpften sie die Zinssenkungserwartungen. Auch die etwas unter den Erwartungen liegenden Einzelhandelsumsätze und die etwas besser als gedacht ausgefallene Industrieproduktion gaben den Kursen keine Impulse. Beobachter sprachen auch von Zurückhaltung vor dem handelsfreien Feiertag am Mittwoch. Nvidia kletterten um 3,5 Prozent auf Rekordhoch, womit das Unternehmen die bisherige Nummer eins Microsoft (-0,5%) als wertvollstes US-Unternehmen ablöste. Knapp dahinter folgt auf dem dritten Platz Apple (-1,1%). Ebenfalls im Technologiesektor gewannen Dell 5 und Micron 3,8 Prozent. Neben Nvidia sehen Analysten auch diese beiden Unternehmen als Nutznießer des KI-Booms. Zudem stützten im Technologiesektor gesunkene Marktzinsen. Lennar büßten 5 Prozent ein. Der Hausbauer enttäuschte mit seinem Ausblick. Silk Road Medical schossen um 24 Prozent in die Höhe. Boston Scientific (+0,2%) übernimmt die Gesellschaft.

USA - ANLEIHEN (18.6.)

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,71 -5,9 4,77 28,7

5 Jahre 4,24 -6,9 4,30 23,5

7 Jahre 4,21 -7,0 4,28 24,2

10 Jahre 4,21 -6,7 4,28 33,5

30 Jahre 4,35 -6,0 4,41 37,5

Die etwas schwächer als erwartet ausgefallenen Einzelhandelsumsätze kamen den Zinssenkungshoffnungen zupass. Die Renditen sanken am Dienstag nach dem Anstieg des Vortages wieder. Die Auktion 20-jähriger US-Anleihen traf auf lebhaftes Interesse, wie zuvor schon die Auktionen 10- und 30-jähriger Schuldtitel. Anleger wollten sich die aktuell noch hohen Zinsen sichern, ehe die Fed diese zu senken beginne, vermutete ein Marktteilnehmer.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:31 % YTD

EUR/USD 1,0740 -0,0% 1,0745 1,0728 -2,8%

EUR/JPY 169,86 +0,1% 169,77 169,21 +9,2%

EUR/GBP 0,8450 +0,0% 0,8446 0,8434 -2,6%

GBP/USD 1,2713 -0,1% 1,2722 1,2721 -0,1%

USD/JPY 158,17 +0,1% 158,00 157,72 +12,2%

USD/KRW 1.384,25 +0,2% 1.381,33 1.381,55 +6,7%

USD/CNY 7,1190 +0,1% 7,1130 7,1103 +0,3%

USD/CNH 7,2845 +0,1% 7,2801 7,2753 +2,0%

USD/HKD 7,8053 -0,0% 7,8068 7,8076 -0,1%

AUD/USD 0,6670 -0,0% 0,6671 0,6671 -2,0%

NZD/USD 0,6132 -0,0% 0,6133 0,6137 -3,0%

Bitcoin

BTC/USD 65.297,58 +0,5% 64.997,77 65.248,92 +50,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Das Pfund legte nach den britischen Inflationsdaten etwas zu, ansonsten bewegte sich am Devisenmarkt wenig.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,41 81,57 -0,2% -0,16 +12,2%

Brent/ICE 85,14 85,07 +0,1% +0,07 +11,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise liefen im europäischen Handel mehr oder weniger seitwärts. Händler berichteten von einem ruhigen und dünnen Geschäft, auch wegen der Abwesenheit der US-Akteure.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.340,91 2.328,37 +0,5% +12,54 +13,5%

Silber (Spot) 30,40 29,75 +2,2% +0,65 +27,9%

Platin (Spot) 986,71 981,05 +0,6% +5,66 -0,5%

Kupfer-Future 4,51 4,51 +0,5% +0,02 +14,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Preis für die Feinunze Gold zeigte sich mit 2.330 Dollar kaum verändert zum Vortag.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

BRASILIEN - Geldpolitik

Die brasilianische Notenbank hat den Leitzins unverändert bei 10,5 Prozent gelassen.

NEUSEELAND

Das BIP stieg im ersten Quartal saisonbereinigt zum Vorjahr um 0,3 Prozent. Die Prognose lag bei einem Plus von 0,2 Prozent.

