Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Logistikkonzern United Parcel Service (UPS) verkauft sein Frachtvermittlungsgeschäft für 1,025 Milliarden Dollar an den Konkurrenten RXO. Der angekündigte Verkauf von Coyote Logistics bringt UPS damit weit weniger ein, als die 1,8 Milliarden Dollar, die der Konzern 2015 für das Unternehmen gezahlt hatte. Aber er bringt die Strategie von UPS-CEO Carol Tomé voran, die weniger profitablen Geschäftsbereiche des Speditionsgiganten abzustoßen, um die Unternehmensstruktur zu straffen. Tomé sagte, der Verkauf "ermöglicht eine noch stärkere Konzentration auf unser Kerngeschäft".

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.533,25 -0,0%

E-Mini-Future Nasdaq-100 19.992,50 +0,0%

Nikkei-225 38.862,09 +0,7%

Hang-Seng-Index 17.898,39 -0,7%

Kospi 2.766,34 -0,6%

Shanghai-Composite 2.985,63 -0,4%

S&P/ASX 200 7.736,90 -0,8%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Der Nikkei-225-Index in Tokio ist die einzige positive Ausnahme, er tendiert freundlich. Unterstützt wird er vom Yen, der seine Talfahrt fortsetzt angesichts ausbleibender Signale der japanischen Notenbank, den ultraexpansiven Kurs zu verlassen. In Hongkong zeigen sich Automobilaktien schwächer, verkauft werden auch Papiere aus dem chronisch kriselnden Immobiliensektor. Abgegeben werden aber auch Technologieaktien, deren Branchenindex um 1,7 Prozent nachgibt. Marktteilnehmer warteten auf neue Daten zu den Gewinnen der Industrieunternehmen im späteren Wochenverlauf, um neue Erkenntnisse über die Lage der Konjunktur in China zu erhalten, heißt es. Auch in Seoul werden Technologiewerte gegeben. Eine Sonderbewegung zeigen LG Display. Das Unternehmen hat mit der Massenproduktion neuer und verbesserter organischer Leuchtdioden-Monitore (Oled) für den Einsatz in Laptops begonnen. Der Kurs steigt um rund 8 Prozent. In Sydney verlieren Star Entertainment knapp 6 Prozent. Der Kasinobetreiber hat mit einer Gewinnwarnung aufgewartet und will nun seine Kosten schneller senken.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 39.150,33 +0,0% 15,57 +3,9%

S&P-500 5.464,62 -0,2% -8,55 +14,6%

Nasdaq-Comp. 17.689,36 -0,2% -32,23 +17,8%

Nasdaq-100 19.700,43 -0,3% -51,87 +17,1%

Freitag Donnerstag

Umsatz NYSE (Aktien) 3,60 Mrd 1,02 Mrd

Gewinner 1.440 1.359

Verlierer 1.353 1.442

Unverändert 87 92

Knapp behauptet - Das Marktgeschehen stand im Zeichen des Großen Verfalltermins und der damit typischerweise einhergehenden Volatilität und neuer Einkaufsmanagerindizes. Die von S&P Global erhobenen Daten fielen für das verarbeitende und das nichtverarbeitende Gewerbe einen Tick besser aus als gedacht. Das gute Konjunktursignal ging zulasten der Zinssenkungsfantasie. Bei Nvidia (-3,2%) nahmen Anleger erneut Gewinne mit. Sarepta Therapeutics schossen um 30 Prozent nach oben mit der Zulassung einer Gentherapie durch die US-Gesundheitsbehörde (FDA). Gilead Sciences gewannen weitere 3,2 Prozent nach erfolgreichen Studienergebnissen. Smith & Wesson Brands sackten dagegen um 12,6 Prozent ab. Der Waffenhersteller rechnet mit deutlichen Umsatzeinbußen.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,73 -1,3 4,74 30,8

5 Jahre 4,27 -1,0 4,28 26,9

7 Jahre 4,25 -0,7 4,26 28,4

10 Jahre 4,25 -0,7 4,26 37,4

30 Jahre 4,39 -0,3 4,40 42,4

Tabelle

Am Anleihemarkt tat sich wenig. Die besser als erwartet ausgefallenen Einkaufsmanagerdaten sorgten nur vorübergehend für etwas anziehenden Renditen.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:23 % YTD

EUR/USD 1,0698 +0,1% 1,0691 1,0695 -3,1%

EUR/JPY 170,93 +0,1% 170,77 169,95 +9,9%

EUR/GBP 0,8458 +0,0% 0,8457 0,8456 -2,5%

GBP/USD 1,2647 +0,0% 1,2643 1,2649 -0,7%

USD/JPY 159,79 +0,0% 159,73 158,90 +13,4%

USD/KRW 1.388,88 -0,1% 1.389,82 1.390,12 +7,0%

USD/CNY 7,1190 +0,0% 7,1179 7,1162 +0,3%

USD/CNH 7,2894 -0,0% 7,2900 7,2879 +2,0%

USD/HKD 7,8058 -0,0% 7,8064 7,8021 -0,1%

AUD/USD 0,6641 +0,1% 0,6637 0,6655 -2,5%

NZD/USD 0,6115 +0,1% 0,6111 0,6123 -3,3%

Bitcoin

BTC/USD 62.419,69 -2,1% 63.784,17 64.660,02 +43,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Schwache Einkaufsmanagerdaten aus der Eurozone drückten auf die Marktzinsen, was den Euro belastete. Der Dollarindex gewann 0,2 Prozent.

Im asiatisch dominierten Geschäft am Montag fällt der Yen weiter. Der Dollar wird mit 159,70 Yen gehandelt, zur gleichen Zeit am Freitag waren es noch etwa 158,90. Der Yen notiert damit im Bereich eines 34-Jahrestiefs. Das schürt Spekulationen, dass die japanische Notenbank mit Interventionen versuchen könnte, den Yen zu stützen.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,71 80,73 -0,0% -0,02 +12,6%

Brent/ICE 85,18 85,24 -0,1% -0,06 +11,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligte sich im US-Handel um 0,7 Prozent auf 80,73 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.325,04 2.322,05 +0,1% +2,99 +12,7%

Silber (Spot) 29,63 29,54 +0,3% +0,08 +24,6%

Platin (Spot) 993,30 996,18 -0,3% -2,88 +0,1%

Kupfer-Future 4,43 4,44 -0,3% -0,01 +12,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Preis für die Feinunze Gold fiel deutlich um 1,6 Prozent auf 2.321 Dollar. Teilnehmern taten sich mit Erklärungen nicht leicht. Manche verwiesen auf das bevorstehende Quartalsende, das einige Akteure vorsichtig gemacht habe. Andere sahen den zuletzt gestiegenen Dollar als Auslöser, der das Edelmetall für Käufer aus dem Nichtdollarraum verteuert.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR +++++

CHINA - Konjunktur

Die ausländischen Direktinvestitionen in China sind im Mai mit 28,2 Prozent weiter zurückgegangen und damit den zwölften Monat in Folge. Der Wert ist seit Juni 2023 rückläufig. In den ersten vier Monaten des Jahres lagen die Direktinvestitionen um 27,9 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum. Das chinesische Handelsministerium erklärte, dass der stärkere Rückgang vor allem auf die hohe Vergleichsbasis des Vorjahres zurückzuführen sei. Das tatsächliche Volumen der ausländischen Investitionen liege immer noch auf einem historisch hohen Niveau.

BANKEN USA

US-Bankenaufseher haben Zweifel an den Notfallplänen geäußert, mit denen einige der größten Banken des Landes versuchen würden, sich im Falle eines Zusammenbruchs abzuwickeln. Laut US-Notenbank und Federal Deposit Insurance weisen die Abwicklungspläne von JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs und Citigroup Schwachstellen auf, die Fragen zu ihrer Durchführbarkeit aufwerfen.

MUFG

Die japanische Finanzaufsicht hat die Banksparte der Mitsubishi UFJ Financial Group und deren zwei Wertpapier-Joint-Ventures mit Morgan Stanley angewiesen, ihre Geschäftspraktiken zu verbessern.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2024 01:46 ET (05:46 GMT)