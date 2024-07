Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Boeing will sich der Irreführung der Flugsicherheitsbehörden vor zwei tödlichen 737 MAX-Abstürzen formell schuldig bekennen - ein erstaunliches Zugeständnis, das den weltgrößten Luft- und Raumfahrtkonzern zu einem Straftäter machen würde. Boeing wird sich formell schuldig bekennen und eine neue Strafe für seinen Umgang mit der Federal Aviation Administration vor zwei 737 MAX-Abstürzen, bei denen 346 Menschen ums Leben kamen, akzeptieren.

Als Teil eines Geständnisses in einem Punkt der Verschwörung zum Betrug der USA hat die Staatsanwaltschaft das Unternehmen aufgefordert, eine zweite Geldstrafe in Höhe von 244 Millionen Dollar zu zahlen und in den nächsten drei Jahren 455 Millionen Dollar auszugeben, um seine Compliance- und Sicherheitsprogramme zu verbessern. Außerdem muss Boeing drei Jahre lang einen unabhängigen Beobachter einstellen, der diese Verbesserungen überwacht. Ein Gericht muss die Vereinbarung noch genehmigen.

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.613,50 -0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 20.594,75 -0,1%

Nikkei-225 40.870,46 -0,1%

Hang-Seng-Index 17.527,59 -1,5%

Kospi 2.861,42 -0,0%

Shanghai-Composite 2.932,79 -0,6%

S&P/ASX 200 7.759,50 -0,8%

Zu Beginn der neuen Handelswoche ist an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz auszumachen. Auf den chinesischen Aktienmärkten lastet nach Aussagen aus dem Handel erneut die Befürchtung eines Handelskriegs, nachdem am Freitag EU-Zölle auf chinesische Elektroautos wirksam wurden. Die australische Börse wird in "Sippenhaft" genommen. China ist wichtigster Abnehmer australischer Rohstoffe wie Eisenerz, dessen Preis am Montag fällt. In der Folge geben die Aktien des Eisenerzproduzenten Fortescue um 2,2 Prozent nach. BHP und Rio Tinto verbilligen sich um je 1,7 Prozent. Derweil markierte der Nikkei-225-Index in Tokio im Verlauf ein neues Rekordhoch oberhalb von 41.000 Punkten. An Konjunkturdaten wurde die japanische Leistungsbilanz aus dem Mai veröffentlicht. Sie wies einen höheren Überschuss auf als erwartet. Softbank Group verteuern sich auf dem jüngst erreichten Rekordhoch um weitere 2,6 Prozent. Deutlicher aufwärts geht es in Taiwan mit dem Taiex. Die Aktie von Foxconn (offiziell: Hon Hai Precision Industry) gewinnt nach Vorlage starker Zahlen 4,9 Prozent. Der weltgrößte Auftragsfertiger von Elektronik erzielte im zweiten Quartal einen Rekordumsatz. An der Börse in Seoul profitiert Indexschwergewicht Samsung Electronics (+0,5%) weiter von den guten vorläufigen Zahlen, die der Konzern am Freitag vorgelegt hatte. Ein Aufruf der Gewerkschaft zu einem Streik bei Samsung belastet nicht. Frühere Arbeitsniederlegungen hatten den Betrieb wenig beeinträchtigt.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 39.375,87 +0,2% 67,87 +4,5%

S&P-500 5.567,19 +0,5% 30,17 +16,7%

Nasdaq-Comp. 18.352,76 +0,9% 164,46 +22,3%

Nasdaq-100 20.391,97 +1,0% 205,33 +21,2%

Freitag Mittwoch

Umsatz NYSE (Aktien) 903 Mio 540 Mio

Gewinner 1.236 1.915

Verlierer 1.552 873

Unverändert 89 78

Freundlich - Nach anfänglicher Unsicherheit setzte sich eine positive Interpretation des US-Arbeitsmarktberichts durch. S&P-500 und die Nasdaq-Indizes stiegen wieder auf Rekordniveaus. Die Daten waren im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen durch die US-Notenbank verstärkten sich damit zwar nicht, erhielten aber auch keinen Dämpfer. Allerdings fielen die Marktzinsen nach den Daten deutlicher, wovon am Aktienmarkt vor allem die Technologiewerte profitierten. Die Aktie der Facebook-Mutter Meta legte nachrichtenlos um 5,9 Prozent auf ein Rekordhoch zu. Auch Apple (+2,2%) markierten ein Allzeithoch. Nvidia (-1,9%) wurden hingegen von der Abstufung auf "Neutral" durch New Street Research ausgebremst. Für Tesla ging es nach den jüngsten deutlichen Gewinnen um weitere 2,1 Prozent aufwärts. Die Autos des Konzerns wurden zum ersten Mal in eine Beschaffungsliste der lokalen Regierung in China aufgenommen. Macy's sprangen um 9,5 Prozent nach oben. Laut Wall Street Journal haben die beiden Übernahmeinteressenten Arkhouse Management und Brigade Capital Management ihre Offerte erhöht.

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,60 -11,5 4,72 18,3

5 Jahre 4,23 -10,0 4,33 22,5

7 Jahre 4,23 -8,6 4,32 26,0

10 Jahre 4,28 -8,3 4,36 39,7

30 Jahre 4,47 -5,6 4,53 50,4

Die Anleiherenditen gaben in Reaktion auf die Arbeitsmarktdaten stark nach. Die Daten hätten die Zinssenkungserwartungen untermauert, hieß es.

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:36 % YTD

EUR/USD 1,0823 +0,0% 1,0820 1,0825 -2,0%

EUR/JPY 173,84 -0,1% 173,97 174,04 +11,7%

EUR/GBP 0,8450 +0,0% 0,8447 0,8476 -2,6%

GBP/USD 1,2809 -0,0% 1,2809 1,2773 +0,6%

USD/JPY 160,63 -0,1% 160,77 160,79 +14,0%

USD/KRW 1.381,89 +0,3% 1.377,27 1.380,56 +6,5%

USD/CNY 7,1272 -0,1% 7,1309 7,1289 +0,4%

USD/CNH 7,2874 -0,0% 7,2901 7,2883 +2,0%

USD/HKD 7,8117 -0,0% 7,8130 7,8107 +0,0%

AUD/USD 0,6745 +0,0% 0,6744 0,6733 -0,9%

NZD/USD 0,6141 +0,0% 0,6140 0,6117 -2,8%

Bitcoin

BTC/USD 55.371,55 -2,2% 56.589,78 54.013,26 +27,2%

Der Dollar gab mit den deutlich gesunkenen Anleiherenditen nach, der Dollarindex sank um 0,3 Prozent.

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,89 83,16 -0,3% -0,27 +15,6%

Brent/ICE 86,40 86,54 -0,2% -0,14 +13,9%

Beim Öl gab es nach dem Anstieg der Vortage zum Wochenausklang Gewinnmitnahmen. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI ermäßigte sich um 0,9 Prozent auf 83,16 Dollar. Marktteilnehmer sehen den Ölpreis aber tendenziell unterstützt durch die geopolitische Lage und die voraussichtlich höhere Nachfrage während der laufenden Urlaubssaison.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.382,84 2.391,26 -0,4% -8,42 +15,5%

Silber (Spot) 31,05 31,23 -0,6% -0,18 +30,6%

Platin (Spot) 1.023,39 1.029,38 -0,6% -5,99 +3,2%

Kupfer-Future 4,62 4,65 -0,7% -0,03 +17,3%

Das Gold profitierte von den sinkenden Marktzinsen. Der Preis für eine Feinunze stieg um 1,5 Prozent auf 2.392 Dollar.

PRÄSIDENTSCHAFTSWAHLKAMPF USA

US-Präsident Joe Biden hat Forderungen nach einem Rückzug aus dem Rennen um die US-Präsidentschaft energisch zurückgewiesen. "Ich kandidiere und werde wieder gewinnen", sagte er bei einer Kundgebung in Madison (Wisconsin). Zuvor hatte es nach seinem katastrophalen Auftritt bei der TV-Debatte mit seinem Herausforderer Donald Trump Forderungen geben, Biden solle zugunsten eines jüngeren Kandidaten auf eine Kandidatur verzichten. "Sie versuchen, mich aus dem Rennen zu drängen. Nun, lassen Sie mich das so deutlich wie möglich sagen: Ich bleibe im Rennen", sagte Biden, während er von einem Teleprompter ablas.

PEOPLE'S BANK OF CHINA

Die chinesische Zentralbank hat angekündigt, neben ihren traditionellen Offenmarktgeschäften am Vormittag vorübergehend auch am Nachmittag Offenmarktgeschäfte durchzuführen, um deren Wirksamkeit zu erhöhen. Die People's Bank of China (PBoC) teilte am Montag mit, dass sie Repo- und Reverse-Repo-Geschäfte an jedem Arbeitstag von 16.00 bis 16.20 Uhr durchführen kann. Wie lange dies der Fall sein wird, wurde nicht bekannt gegeben. Normalerweise führt die Zentralbank nur am Morgen Offenmarktgeschäfte durch.

LEISTUNGSBILANZ JAPAN

Der Leistungsbilanzüberschuss stieg im Mai nicht-saisonbereinigt um 41,8 Prozent zum Vorjahr auf 2,849 Billionen Yen. Volkswirte hatten den Überschuss auf 2,469 Billionen Yen geschätzt.

FOXCONN TECHNOLOGY GROUP

hat dank des Booms bei Servern mit künstlicher Intelligenz einen Rekordumsatz im zweiten Quartal erzielt und für die zweite Jahreshälfte weiteres Wachstum prognostiziert. Foxconn, offiziell bekannt als Hon Hai Precision Industry, gab nach Börsenschluss am Freitag bekannt, dass sein Umsatz im Juni 490,725 Milliarden Tiwan-Dollar betrug, umgerechnet 14 Milliarden Euro und ein Plus von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Foxconn fügte hinzu, dass der Umsatz des zweiten Quartals mit 1,552 Billionen Taiwan-Dollar einen Rekordwert erreichte und die Erwartungen übertraf.

