US-Präsident Joe Biden will ungeachtet der Kritik aus den eigenen Reihen an seiner Kandidatur für eine zweite Amtszeit festhalten. Biden erklärte am Montag vor demokratischen Parteimitgliedern, er habe sich verpflichtet, "dieses Rennen bis zum Ende zu führen" und dass es an der Zeit sei, die Debatte über einen Wechsel des Kandidaten zu beenden. In einem Brief an die Demokraten im Kongress erklärte Biden, er habe in den letzten zehn Tagen "ausführliche Gespräche" mit der Parteiführung, den Mitgliedern und den Wählern geführt.

Er fügte an, er sei hinsichtlich der Altersbedenken nicht blind, die seit seinem katastrophalen Auftritt bei der Debatte aufgekommen seien. Aber er sei ermutigt durch die "felsenfeste, unerschütterliche Unterstützung" von vielen und würde nicht weitermachen, wenn er nicht zuversichtlich wäre, dass er den ehemaligen Präsidenten Donald Trump erneut besiegen könnte. Das Schreiben an den Capitol Hill, gefolgt von einem morgendlichen Fernsehauftritt und einem Telefonat mit Spendern, sollte die wachsende Abwanderung in den Reihen der Demokraten verhindern. Zuvor hatten mehrere führende Demokraten im Repräsentantenhaus gefordert, dass Biden aus dem Rennen ausscheidet.

E-Mini-Future S&P-500 5.638,50 +0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 20.730,25 +0,3%

Nikkei-225 41.727,37 +2,3%

Hang-Seng-Index 17.480,15 -0,3%

Kospi 2.864,36 +0,2%

Shanghai-Composite 2.931,04 +0,3%

S&P/ASX 200 7.830,60 +0,9%

Überwiegend im Plus zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien am Dienstag. Anleger hofften, dass US-Notenbankchef Jerome Powell bei seiner Anhörung vor dem Bankenausschuss des US-Senats im späteren Tagesverlauf eine baldige Zinssenkung der Federal Reserve signalisiere, heißt es aus dem Handel. Im weiteren Verlauf der Woche stehen Daten zur Inflation in den USA auf der Agenda. Hier werde auf eine Abschwächung des Preisauftriebs gehofft. Angeführt werden die Märkte der Region von der Tokioter Börse, wo der Nikkei-225-Index auf ein Rekordhoch steigt. Der hartnäckig schwache Yen gibt vor allem Aktien der Elektronikbranche Auftrieb, deren Ertragslage von der Schwäche der heimischen Währung besonders stark profitieren könnte. Kokusai Electric verteuern sich um 5,3, Advantest um 4,0 und Tokyo Electron um 4,7 Prozent. Sie folgen damit ihren US-Pendants, die am Vortag mit wiederbelebter KI-Fantasie teils deutlich zugelegt hatten. Auf den chinesischen Börsen lastet weiter der Handelsstreit mit der EU. Daneben mache sich Skepsis breit mit Blick auf die kommende Woche stattfindende Plenartagung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas, so die Analysten von Nomura. Das Komitee werde sich wohl auf langfristige Reformen konzentrieren, was den Aktienmarkt nur bedingt stützen dürfte. Weitgehend erholt von den Vortagsverlusten zeigt sich die australische Börse. Die am Vortag im Sog des fallenden Eisenerzpreises verkauften Aktien von Bergbaukonzernen stabilisieren sich oder machen sogar Boden gut. Fortescue sinken um 0,1 Prozent, BHP steigen um 0,4 Prozent und Rio Tinto verbessern sich um 0,7 Prozent. Gegen die leicht positive Tendenz in Seoul fallen Hyundai Motor um 3,2 Prozent. Der Automobilkonzern soll die US-Absatzzahlen von Elektrofahrzeugen gefälscht haben.

DJIA 39.344,79 -0,1% -31,08 +4,4%

S&P-500 5.572,85 +0,1% 5,66 +16,8%

Nasdaq-Comp. 18.403,74 +0,3% 50,98 +22,6%

Nasdaq-100 20.439,54 +0,2% 47,58 +21,5%

Montag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 841 Mio 903 Mio

Gewinner 1.502 1.236

Verlierer 1.300 1.552

Unverändert 94 89

Wenig verändert - Zwar markierten S&P-500 und Nasdaq-Composite zur Eröffnung neue Allzeithochs, diese lagen aber nur knapp über den Rekordständen vom Freitag. Nach den jüngsten Rekorden sei die Luft ohne neue Impulse raus, hieß es. Diese könnten im Wochenverlauf US-Inflationsdaten liefern. Zuvor steht am Dienstag eine Anhörung von Fed-Chairman Jerome Powell vor dem Kongress auf dem Plan. Boeing legten um 0,5 Prozent zu. Der Flugzeugbauer will sich wie gefordert der Irreführung der Flugsicherheitsbehörden formell schuldig bekennen. Im Dow führten Intel (+6,2%) die Liste der Gewinner an. Laut Händlern waren generell Aktien mit KI-Fantasie wieder gesucht. Nvidia gewannen 1,9 Prozent und AMD rückten um 4 Prozent vor. Der Pharmakonzern Eli Lilly (+0,4%) übernimmt für 3,2 Milliarden Dollar das biopharmazeutische Unternehmen Morphic Holding, dessen Kurs um 75 Prozent nach oben schoss. Paramount Global legten mit einer Vereinbarung zur Fusion mit Skydance Media um 2,7 Prozent zu.

2 Jahre 4,63 +2,4 4,60 20,8

5 Jahre 4,23 +0,5 4,23 23,3

7 Jahre 4,23 0 4,23 26,0

10 Jahre 4,27 -0,9 4,28 39,3

30 Jahre 4,46 -2,4 4,49 49,2

Der Rentenmarkt zeigte sich nach der Rally zum Wochenschluss uneinheitlich. Vereinzelt habe es Gewinnmitnahmen gegeben, so ein Teilnehmer. Der Markt habe auf die Anhörung von Fed-Chef Powell am Dienstag vor dem Bankenausschuss des Senats gewartet und mögliche Hinweise, ob die jüngsten Inflations- und Arbeitsmarktdaten die Fed taubenhafter gemacht haben.

EUR/USD 1,0829 +0,0% 1,0826 1,0831 -2,0%

EUR/JPY 174,30 +0,1% 174,07 174,20 +12,0%

EUR/GBP 0,8455 +0,0% 0,8452 0,8455 -2,5%

GBP/USD 1,2807 -0,0% 1,2808 1,2811 +0,6%

USD/JPY 160,95 +0,1% 160,80 160,87 +14,2%

USD/KRW 1.383,08 +0,0% 1.382,94 1.382,92 +6,6%

USD/CNY 7,1327 +0,1% 7,1280 7,1272 +0,5%

USD/CNH 7,2898 +0,1% 7,2858 7,2876 +2,0%

USD/HKD 7,8113 +0,0% 7,8099 7,8114 +0,0%

AUD/USD 0,6743 +0,1% 0,6738 0,6745 -1,0%

NZD/USD 0,6124 -0,1% 0,6128 0,6142 -3,1%

Bitcoin

BTC/USD 57.284,52 +1,1% 56.668,27 55.763,57 +31,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Euro zeigte sich nach dem zunächst positiv aufgenommenen Wahlausgang in Frankreich auf Tagessicht unverändert. Tendenziell seien nach dem unerwartet schlechten Abschneiden des rechtsradikalen RN Risiken ausgepreist worden, hieß es. "Das schlimmste Szenario für die Gemeinschaftswährung, ein klarer Sieg der euroskeptischen Rechten, wurde vermieden", sagte Analyst Ricardo Evangelista von Activtrade.

WTI/Nymex 82,13 82,33 -0,2% -0,20 +14,6%

Brent/ICE 85,58 85,75 -0,2% -0,17 +12,8%

Die Ölpreise fielen um bis zu 1,1 Prozent. Im Handel verwies man auf wieder aufgenommene Verhandlungen zu einem Waffenstillstand im Gazastreifen. Zudem habe sich der Hurrikan Beryl zu einem tropischen Sturm abgeschwächt. "Die Auswirkungen auf die Raffinerieaktivitäten scheinen gering zu sein, und die Auswirkungen auf die Offshore-Produktion dürften sich in Grenzen halten", sagten die Analysten von Ritterbusch.

Gold (Spot) 2.365,47 2.358,63 +0,3% +6,85 +14,7%

Silber (Spot) 31,01 30,83 +0,6% +0,19 +30,4%

Platin (Spot) 1.011,36 1.001,00 +1,0% +10,36 +2,0%

Kupfer-Future 4,62 4,61 +0,2% +0,01 +17,5%

Die Feinunze Gold verbilligte sich um 1,3 Prozent auf 2.359 Dollar. "Das gestiegene Interesse an Gold scheint nachgelassen zu haben", so JP Morgan Global Commodities Research. Die Preise seien gesunken, nachdem die chinesische Zentralbank im Juni den zweiten Monat in Folge unveränderte Goldreserven gemeldet habe.

ELI LILLY

Die Abnehmspritze "Mounjaro" von Eli Lilly hat sich gegenüber dem Konkurrenzprodukt "Ozempic" von Novo Nordisk in einer Studie überlegen gezeigt. In einer Studie, die auf der Webseite der Wissenschaftszeitschrift JAMA Internal Medicine veröffentlicht wurde, haben übergewichtige Mounjaro-Anwender nach drei Monaten 5,9 Prozent ihres Körpergewichts verloren. Bei Ozempic sollen es hingegen nur 3,6 Prozent gewesen sein. Nach sechs Monaten hatten die Mounjaro-Anwender 10,1 Prozent ihres Gewichts verloren, gegenüber 5,8 Prozent die sich Ozempic spritzten.

