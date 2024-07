Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Unterstützung für Joe Bidens Wiederwahlkampagne bröckelt weiter. Erstmals hat ein Senator der Demokratischen Partei den Präsidenten dazu aufgerufen, den Weg für einen anderen Kandidaten freizumachen. Auch aus Hollywood kommt Gegenwind: Schauspieler und Filmemacher George Clooney sagte, Biden sollte aussteigen, um den Demokraten die Chance zu geben, Donald Trump zu besiegen.

Am Mittwochabend sagte Senator Peter Welch aus Vermont, Biden solle sich "zum Wohle des Landes" zurückziehen. Er verwies auf Vizepräsidentin Kamala Harris als fähige Nachfolgerin.

Die ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi sagte, es sei am Präsidenten selbst zu entscheiden, ob er kandidiert oder nicht. "Wir ermutigen ihn alle, eine Entscheidung zu treffen, weil die Zeit knapp wird", sagte sie dem Sender MSNBC.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 236.000

zuvor: 238.000

14:30 Realeinkommen Juni

14:30 Verbraucherpreise Juni

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,1% gg Vj

zuvor: 0,0% gg Vm/+3,3% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,4% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+3,4% gg Vj

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.685,50 -0,0%

E-Mini-Future Nasdaq-100 20.882,50 -0,1%

Nikkei-225 42.323,51 +1,2%

Hang-Seng-Index 17.749,48 +1,6%

Kospi 2.885,54 +0,6%

Shanghai-Composite 2.963,69 +0,8%

S&P/ASX 200 7.884,50 +0,9%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Überwiegend deutlich im Plus zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag. Rückenwind erhalten die Aktienmärkte der Region aus den USA. An der Wall Street hatten die Indizes teils wieder neue Rekorde markiert, nachdem Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell dahingehend interpretiert worden waren, dass die US-Wirtschaft eine "weiche Landung" erleben werde und die Zinsen noch in diesem Jahr sinken dürften. In der ganzen Region gesucht sind Technologiewerte, allen voran die Aktien der Chiphersteller. Sie erhalten einen Schub von TSMC. Der taiwanische Chipgigant und Zulieferer von Apple und Nvidia hat im Juni dank der hohen Nachfrage nach KI-Chips einen überraschend starken Umsatz verbucht, was neue Phantasie mit Blick auf die Chancen der Künstlichen Intelligenz (KI) befeuert. Die TMSC-Aktie steigt in Taipeh um rund 3 Prozent auf ein Rekordhoch. Der Leitindex Taiex klettert um 1,5 Prozent. Die Tokioter Börse zeigt sich unbeeindruckt davon, dass die Maschinenbauaufträge im Mai wider Erwarten deutlich zurückgegangen sind. Die Daten gelten als notorisch volatil. Gleichwohl könnten sie auf eine Schwäche der japanischen Wirtschaft hindeuten und die Bank of Japan vorerst von Zinserhöhungen absehen lassen, heißt es. Im Maschinenbausektor verbessern sich Kubota um 1,5 Prozent und Komatsu um 0,8 Prozent. Im Technologiesektor gewinnen Sony 4 und Softbank Group 0,8 Prozent. Die südkoreanische Börse tendiert freundlich, nachdem die Notenbank des Landes den Leitzins wie erwartet bei 3,5 Prozent bestätigt hat. Im Chipsektor legen SK Hynix um 2,5 Prozent zu.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 39.721,36 +1,1% 429,39 +5,4%

S&P-500 5.633,91 +1,0% 56,93 +18,1%

Nasdaq-Comp. 18.647,45 +1,2% 218,16 +24,2%

Nasdaq-100 20.675,38 +1,1% 222,36 +22,9%

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 800 Mio 791 Mio

Gewinner 2.101 1.033

Verlierer 703 1.754

Unverändert 71 104

Fester - Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite markierten wieder neue Allzeithochs. Dass US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Vortag erklärt hatte, dass der schwächere Arbeitsmarkt zunehmend Besorgnis errege und die Inflation drücken könnte, verstärkte die Zinssenkungshoffnungen und stützte die Aktienkurse. Mit Spannung werde nun auf die Inflationsdaten am Donnerstag geschaut, hieß es. Vor allem die Werte aus dem zinssensiblen Technologiesektor legten zu. Der Technologie-Subindex im S&P-500 erhöhte sich um 1,7 Prozent, der Halbleitersektor war mit einem Plus von 2,3 Prozent Tagessieger. Apple (+1,9%) waren gesucht mit der Absicht, im zweiten Halbjahr 2024 mindestens 90 Millionen iPhone 16 auszuliefern. Bei AMD (+3,9%) beflügelte die Übernahme der finnischem Silo AI für rund 665 Millionen Dollar den Kurs.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,62 -0,5 4,63 20,3

5 Jahre 4,24 -0,4 4,24 23,8

7 Jahre 4,24 -0,8 4,25 27,2

10 Jahre 4,28 -1,5 4,30 40,2

30 Jahre 4,47 -2,1 4,49 50,1

Am Anleihemarkt gaben die Renditen leicht nach, gestützt von den jüngsten Powell-Aussagen und mit Spekulationen auf günstig ausfallende Inflationsdaten am Donnerstag.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0838 +0,1% 1,0830 1,0824 -1,9%

EUR/JPY 175,24 +0,2% 174,98 174,67 +12,6%

EUR/GBP 0,8427 -0,0% 0,8428 0,8455 -2,9%

GBP/USD 1,2860 +0,1% 1,2850 1,2801 +1,0%

USD/JPY 161,70 +0,1% 161,58 161,38 +14,7%

USD/KRW 1.378,49 -0,5% 1.385,73 1.384,33 +6,2%

USD/CNY 7,1279 -0,1% 7,1326 7,1330 +0,4%

USD/CNH 7,2848 -0,1% 7,2917 7,2920 +2,0%

USD/HKD 7,8099 -0,0% 7,8110 7,8116 +0,0%

AUD/USD 0,6760 +0,2% 0,6747 0,6749 -0,7%

NZD/USD 0,6097 +0,3% 0,6082 0,6086 -3,5%

Bitcoin

BTC/USD 57.742,14 +0,4% 57.486,18 59.085,09 +32,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar gab minimal nach. Für einen größeren Impuls dürften die Inflationsdaten am Donnerstag sorgen, hieß es. Die ING-Analysten sehen derweil beim Euro kurzfristig größere Risiken wegen der politischen Unsicherheit in Frankreich.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,75 82,1 +0,8% +0,65 +15,4%

Brent/ICE 85,76 85,08 +0,8% +0,68 +13,0%

Für die Ölpreise ging es nach den wöchentlichen US-Lagerdaten um bis zu 1,2 Prozent nach oben. Sie waren die zweite Woche in Folge gesunken. Derweil ließ die Opec ihre optimistischen Erwartungen an das Wachstum der Ölnachfrage unverändert und hob die Prognose für das globale Wirtschaftswachstum in diesem Jahr unter Hinweis auf die solide Dynamik in den wichtigsten Volkswirtschaften an.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.382,92 2.371,28 +0,5% +11,65 +15,5%

Silber (Spot) 31,06 30,80 +0,9% +0,26 +30,7%

Platin (Spot) 996,45 994,00 +0,2% +2,45 +0,5%

Kupfer-Future 4,61 4,60 +0,2% +0,01 +17,2%

Der Goldpreis legte um 0,3 Prozent zu.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

POLITIK USA / MEXIKO / CHINA

Die US-Regierung geht gegen eine Umgehung von Zöllen auf chinesische Stahlimporte via Mexiko vor. Sie wird Zölle von 25 Prozent auf importierte Waren aus Mexiko einführen, bei denen Stahl oder Aluminium aus China verwendet wurde, wie das Weiße Haus ankündigte. Normalerweise dürften Waren aus Mexiko im Rahmen eines Handelsabkommens mit Kanada und Mexiko zollfrei in die USA eingeführt werden. Nach Angaben des Weißen Hauses müssen Stahl und Aluminium in den USA, Mexiko oder Kanada geschmolzen und gegossen werden, um für die Zollfreiheit in Frage zu kommen.

BANK OF KOREA

Die südkoreanische Notenbank hat die Zinsen das zwölfte Mal in Folge unverändert gelassen. Wie die Bank of Korea mitteilte, bleibt der Leitzins bei 3,50 Prozent.

MASCHINENBAUAUFTRÄGE JAPAN

Die Maschinenbauaufträge sanken im Mai in der Kernrate auf Monatssicht um 3,2 Prozent, während Volkswirte einen Anstieg um 0,9 Prozent prognostiziert hatten. Im Vergleich zum Vorjahr wurde in der Kernrate ein Anstieg um 10,8 Prozent verzeichnet.

CITIGROUP

hat nach Ansicht der Banken-Regulierungsbehörden gegen Auflagen zur Verbesserung der internen Kontrollen und des Risikomanagements verstoßen. Die Federal Reserve und die OCC haben der Bank Strafen von insgesamt 136 Millionen US-Dollar aufgebrummt.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 11, 2024 01:40 ET (05:40 GMT)