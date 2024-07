Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tages des Meeres geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat ein Attentat auf ihn bei einer Wahlkampfveranstaltung mit einer leichten Verletzung am Ohr überlebt. Ein Zuschauer wurde getötet und zwei weitere wurden schwer verletzt, nachdem "mehrere Schüsse" abgefeuert worden waren. Der mutmaßliche Attentäter wurde vom Secret Service getötet. US-Präsident Joe Biden sagte, "für diese Art von Gewalt gibt es in Amerika keinen Platz". Mittlerweile - rund 24 Stunden nach dem Anschlag - ist der ehemalige US-Präsident in Milwaukee gelandet, wo der Parteitag der Republikaner stattfndet.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die chinesische Wirtschaft ist im zweiten Quartal langsamer gewachsen als erwartet. Dies erhöht den Druck auf die Führung des Landes, die sich diese Woche zu einem wichtigen politischen Gipfel trifft. Das BIP wuchs im zweiten Quartal um 4,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Ökonomen hatten 5,0 Przent geschätzt, im ersten Quartal hatte das Wachstum 5,1 Prozent betragen. Die kommunistische Parteiführung des Landes kommt in dieser Woche zu einer viertägigen Klausurtagung, dem sogenannten Dritten Plenum, zusammen, auf dem sie eine Reihe von Reformmaßnahmen zur Bewältigung der langfristigen strukturellen Probleme Chinas vorstellen will.

Unterdessen stiegen die Einzelhandelsumsätze im Juni um 2,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, nach einem Plus von 3,7 Prozent im Mai. Hier hatten Ökonomen ein Plus von 3,4 Prozent geschätzt. Die Industrieproduktion stieg dagegen um 5,3 Prozent - zwar langsamer als im Mai (5,6 Prozent), aber stärker als von Ökonomen mit 4,8 Prozent erwartet.

Die chinesischen Anlageinvestitionen stiegen von Januar bis Juni um 3,9 Prozent wie Ökonomen auch geschätzt hatten.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

12:15 US/Blackrock Inc, Ergebnis 2Q

13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Empire State Manufacturing Index Juli

PROGNOSE: -6,0

zuvor: -6,0

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.678,00 +0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 20.602,25 +0,4%

Nikkei-225 Feiertag

Hang-Seng-Index 18.072,15 -1,2%

Kospi 2.861,26 +0,1%

Shanghai-Composite 2.970,83 -0,0%

S&P/ASX 200 8.009,70 +0,6%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - An den Börsen in Ostasien geht es im Handelsverlauf am Montag zumeist in engen Grenzen uneinheitlich zu. Einzige Ausnahme ist Hongkong, wo es deutlicher nach unten geht. In Tokio wird wegen eines Feiertags nicht gehandelt. In Sydney ist die Tendenz freundlich, gestützt von der zuletzt in den USA gestiegenen Zinssenkungserwartung für September. Gesprächsthema Nummer eins ist das Attentat auf US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump am Wochenende und was dies für den Wahlausgang bedeuten könnte. Allgemein wird vermutet, dass sich dadurch die Siegchancen für den - zumindest mit Blick auf die USA - als wirtschaftsfreundlicher geltenden Trump verbessert haben. Klare Impulse an den Börsen setzt dies zunächst aber nicht. Für mehr Bewegung sorgen Konjunkturdaten aus China. Sie sind durchwachsen ausgefallen. Laut den Analysten von Goldman Sachs deuten die Daten insgesamt auf eine weiter eher schleppende Nachfrage in China hin u nd darauf, dass eine stärkere politische Unterstützung erforderlich ist. Marktteilnehmer in Hongkong betonen denn auch, dass das "Dritte Plenum" in dieser Woche im BLick sei. Dabei handelt es sich um ein Treffen des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas, wo wichtige Weichen gestellt werden. Schwach liegen Immobilienaktien im Markt. Für China Vanke geht es um 2,5 und für Longfor um 3,5 Prozent nach unten.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 40.000,90 +0,6% 247,15 +6,1%

S&P-500 5.615,35 +0,6% 30,81 +17,7%

Nasdaq-Comp. 18.398,45 +0,6% 115,04 +22,6%

Nasdaq-100 20.331,49 +0,6% 120,13 +20,8%

Freitag Donnerstag

Umsatz NYSE (Aktien) 897 Mio 968 Mio

Gewinner 2.135 2.433

Verlierer 682 405

unverändert 78 55

Freundlich - Der Dow-Jones-Index stieg über die Marke von 40.000 Punkten und schloss mit einem Rekordhoch - auch wenn die Indizes im späten Handel einen Teil der Gewinne wieder abgaben. Die günstig ausgefallenen Inflationsdaten vom Vortag stimmte weiter zuversichtlich, dass die US-Notenbank im September mit Zinssenkungen beginnen wird. Nicht ins Bild passten die Erzeugerpreise für Juni, die etwas stärker als gedacht gestiegen waren. Doch trübten sie die Aussicht auf eine Zinssenkung im September nicht, wie es hieß. Im Fokus standen die Quartalsergebnisse der Banken JP Morgan, Wells Fargo und Citigroup. Deren Aktien reagierten mit Kursabschlägen zwischen 1,2 und 6,0 Prozent. JP Morgan verdeinte bereinigt weniger als im Vorjahr. Wells Fargo übertraf zwar die Erwartungen der Analysten, warnte aber vor nachlassenden Kostensenkungen. Die Citigroup bildete mehr Rückstellungen für potenzielle Verluste im Kreditkartengeschäft, was den Kurs belastete. Bei den Technologiewerten kam es teils zu kräftigen Erholungsbewegungen nach der Schwäche am Vortag. Nvidia gewannen 1,5 Prozent und Intel waren mit plus 3,0 Prozent Tagessieger im Dow. IBM stiegen um 2,5 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,45 -6,6 4,52 2,9

5 Jahre 4,10 -4,5 4,14 9,9

7 Jahre 4,12 -3,8 4,16 15,1

10 Jahre 4,18 -3,5 4,21 29,8

30 Jahre 4,39 -3,3 4,42 42,0

Am Rentenmarkt sanken die US-Renditen mit den Zinssenkungserwartungen im Nachklapp zu den niedrigen Verbraucherpreisdaten des Vortages noch weiter.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:10 % YTD

EUR/USD 1,0895 +0,0% 1,0891 1,0865 -1,4%

EUR/JPY 172,07 -0,1% 172,25 172,94 +10,6%

EUR/GBP 0,8396 +0,1% 0,8391 0,8414 -3,2%

GBP/USD 1,2977 -0,0% 1,2980 1,2912 +1,9%

USD/JPY 157,93 -0,1% 158,16 159,18 +12,1%

USD/KRW 1.382,40 +0,4% 1.376,99 1.378,91 +6,5%

USD/CNY 7,1225 -0,0% 7,1239 7,1283 +0,3%

USD/CNH 7,2740 -0,0% 7,2768 7,2770 +2,0%

USD/HKD 7,8075 -0,0% 7,8075 7,8058 -0,0%

AUD/USD 0,6775 +0,1% 0,6772 0,6761 -0,5%

NZD/USD 0,6101 -0,2% 0,6111 0,6096 -3,5%

Bitcoin

BTC/USD 62.813,50 +2,5% 61.265,68 57.270,88 +44,3%

Mit den weiter fallenden Marktzinsen gab der Dollar weiter nach. Der Dollarindex kam um weitere 0,3 Prozent zurück. Aufgrund der übergeordnet herrschenden Zinssenkungsfantasie bestehe Abwärtspotenzial für den Greenback, urteilte die ING.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,44 82,21 +0,3% +0,23 +15,0%

Brent/ICE 85,19 85,03 +0,2% +0,16 +12,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben im US-Handel zwischenzeitliche Gewinne wieder ab und büßten rund ein halbes Prozent ein.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.413,33 2.411,22 +0,1% +2,11 +17,0%

Silber (Spot) 30,95 30,79 +0,5% +0,15 +30,2%

Platin (Spot) 996,96 1.003,40 -0,6% -6,44 +0,5%

Kupfer-Future 4,57 4,58 -0,3% -0,01 +16,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Beim Gold wurden nach der Vortagesrally vereinzelt Gewinne eingestrichen. Der Preis für die Feinunze fiel um 0,1 Prozent auf 2.413 Dollar, nachdem er am Vortag auf den höchsten Stand seit Ende Mai geklettert war.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR +++++

CHINA - Geldpolitik

Die chinesische Zentralbank hat einen wichtigen Referenzzins erneut unverändert gelassen. Die People's Bank of China (PBoC) stellte dem Banksystem 100 Milliarden Yuan - umgerechnet rund 12,6 Milliarden Euro - über ihre mittelfristige Kreditfazilität (MLF) zu einem stabilen Zins von 2,5 Prozent zur Verfügung.

ALPHABET

Die Google-Mutter befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen zur Übernahme des Cybersecurity-Startup Wiz für rund 23 Milliarden Dollar, wie mit der Situation vertraute Personen sagten.

