Die Allianz stärkt ihre Präsenz in Asien mit einer milliardenschweren Übernahme. Wie der Versicherungskonzern mitteilte, übernimmt er die Mehrheit der Anteile an der Income Insurance in Singapur. Der Gesamttransaktionswert belaufe sich auf umgerechnet 1,5 Milliarden Euro für 51 Prozent der Aktien von Income Insurance. Der Deal verschaffe der Allianz eine starke Position in Singapur sowohl in der Schaden- und Unfall- als auch in der Kranken- und Lebensversicherung. Der Konzern erwartet zudem erhebliche Synergie- und Kapitaloptimierungspotenziale. Mittelfristig soll die Transaktion einen zweistellige Rendite (Return on Investment) für die Allianz erwirtschaften. In Asien steige die Allianz vom neunten auf den vierten Platz der größten Kompositversicherer auf. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2024 oder das erste Quartal 2025 erwartet.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 2Q

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Baubeginne/-genehmigungen Juni

Baubeginne

PROGNOSE: +1,8% gg Vm

zuvor: -5,5% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: +1,0% gg Vm

zuvor: -3,8% gg Vm

15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juni

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,9% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 78,5%

zuvor: 78,7%

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

20:00 Fed, Beige Book

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.706,50 -0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 20.521,00 -0,4%

Nikkei-225 41.115,06 -0,4%

Hang-Seng-Index 17.700,72 -0,2%

Kospi 2.849,52 -0,6%

Shanghai-Composite 2.959,23 -0,6%

S&P/ASX 200 8.075,40 +1,0%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwächer - Überwiegend mit Abgaben zeigen sich die ostasiatischen Aktienmärkte zur Wochenmitte. Insgesamt halten sich die Abgaben aber in recht engen Grenzen. Lediglich in Sydney geht es deutlicher nach oben. Die erneut positiven Vorgaben der Wall Street, wo der Dow-Jones-Index und der S&P-500 wiederum auf Rekordstände kletterten, stützten nur im frühen Handel. Die am Vortag veröffentlichten US-Konjunkturdaten bremsen die zuletzt gestiegenen Zinssenkungshoffnungen wieder etwas ein. Der Hang-Seng-Index stabilisiert sich nach den jüngsten Verlusten. An den chinesichen Börsen stehen weiter Konjunktursorgen im Fokus. Das langsamere BIP-Wachstum in China im zweiten Quartal deutet laut Analysten darauf hin, dass weitere politische Unterstützungsmaßnahmen auf der Nachfrageseite erforderlich sind. Insgesamt fehlen dem Markt derzeit jedoch wichtige Impulse, so ein Beobachter. Diese könnten von der anstehenden Berichtssaison kommen. In Sydney geht es für den S&P/ASX 200 um 1,0 Prozent nach oben, der Index entfernt sich damit wieder von der 8.000er Marke, die am Montag erstmals überschritten wurde. Die Aktien von BHP fallen um 0,6 Prozent nach unten. Der Bergbaukonzern hat die Prognosen der Citi für das vierte Quartal in allen wichtigen Geschäftsbereichen übertroffen. Die Produktionsprognose für das Gesamtjahr 2025 entspricht weitgehend den Erwartungen, so die Analysten.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 40.954,48 +1,8% 742,76 +8,7%

S&P-500 5.667,20 +0,6% 35,98 +18,8%

Nasdaq-Comp. 18.509,34 +0,2% 36,77 +23,3%

Nasdaq-100 20.398,62 +0,1% 11,75 +21,2%

Dienstag Montag

Umsatz NYSE (Aktien) 947 Mio 865 Mio

Gewinner 2.276 1.625

Verlierer 537 1.174

Unverändert 74 85

Uneinheitlich - Kursgewinne in Unitedhealth, Caterpillar und Boeing trieben den Dow-Jones-Index auf seinen bisher höchsten Stand. Auch der S&P-500 schaffte ein neues Rekordhoch, das aber nur knapp über dem vorigen lag. Die Nasdaq-Indizes wurden gebremst von Kursverlusten des Schwergewichts Nvidia. Stärker noch als die Large Caps stiegen Nebenwerte: Der Small-Cap-Index Russel 2000 legte um 3,6 Prozent zu und gewann den fünften Handelstag in Folge mehr als 1 Prozent. Gestützt wurde der Markt von der Hoffnung auf eine weiche Landung der US-Wirtschaft. Denn die Umsätze der US-Einzelhändler haben sich im Juni entgegen der Erwartung eines Rückgangs stabil entwickelt. Die Importpreise stagnierten ebenfalls, auch hier war ein Rückgang erwartet worden. Beide Datenreihen bremsten die Zinssenkungsdebatte etwas. Doch schien der Markt übergeordnet weiter auf eine Zinssenkung im September zu setzen, die er mit nahezu 100 Prozent einpreist. Unter den Einzelwerten standen Bank of America und Morgan Stanley im Blick, die Schwergewichte der Finanzbranche haben ihre Zweitquartalszahlen vorgelegt. Bank of America (+5,3%) hat im zweiten Quartal besser abgeschnitten als befürchtet. Morgan Stanley (+0,9%) verdiente deutlich mehr als erwartet. Microsoft (-1%) ist wegen eines Deals mit dem KI-Startup Inflection AI nun auch in Großbritannien ins Visier der Wettbewerbsbehörden geraten. Unitedhealth (+6,5%) ist im zweiten Quartal etwas stärker gewachsen als erwartet. Die Gewinnprognose für das Gesamtjahr bekräftigte der US-Konzern, wenn auch nur auf bereinigter Ebene. Nach dem Höhenflug des Vortages im Zuge des Attentats auf Präsidentschaftskandidat Donald Trump stürzten Trump Media & Technology Group um 9,2 Prozent ab.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,42 -3,6 4,46 0,3

5 Jahre 4,08 -5,1 4,13 8,3

7 Jahre 4,10 -6,5 4,17 13,3

10 Jahre 4,16 -7,0 4,23 28,2

30 Jahre 4,38 -8,5 4,46 40,6

Am Rentenmarkt fielen die Renditen schon wieder nach der Zwischenerholung des Vortages. Die besseren Konjunkturdaten änderten auch hier nichts an den Zinssenkungserwartungen der Anleger.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:30 % YTD

EUR/USD 1,0906 +0,1% 1,0900 1,0896 -1,3%

EUR/JPY 172,44 -0,1% 172,58 172,68 +10,8%

EUR/GBP 0,8408 +0,1% 0,8402 0,8405 -3,1%

GBP/USD 1,2972 -0,0% 1,2973 1,2965 +1,9%

USD/JPY 158,12 -0,1% 158,34 158,46 +12,2%

USD/KRW 1.379,98 -0,2% 1.382,16 1.384,42 +6,3%

USD/CNY 7,1336 -0,1% 7,1386 7,1380 +0,5%

USD/CNH 7,2842 -0,1% 7,2887 7,2804 +2,0%

USD/HKD 7,8065 -0,0% 7,8076 7,8048 -0,0%

AUD/USD 0,6738 +0,1% 0,6733 0,6744 -1,0%

NZD/USD 0,6069 +0,3% 0,6050 0,6058 -4,0%

Bitcoin

BTC/USD 65.708,20 +1,8% 64.570,54 62.996,38 +50,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zog nach den etwas besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten geringfügig an. Der Dollarindex stieg um 0,1 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,69 80,76 -0,1% -0,07 +12,6%

Brent/ICE 83,63 83,73 -0,1% -0,10 +10,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Mit der Konjunkturschwäche in China gerieten die Erdölpreise unter Druck. Das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligte sich um 1,4 Prozent auf 80,76 Euro. Die jüngst schwachen Daten aus der Volksrepublik würden untermauert durch ebenso schwache Importdaten bei Erdöl, hieß es im Handel.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.468,09 2.468,85 -0,0% -0,76 +19,7%

Silber (Spot) 30,99 31,28 -0,9% -0,29 +30,3%

Platin (Spot) 1.003,69 1.002,00 +0,2% +1,69 +1,2%

Kupfer-Future 4,44 4,44 +0,1% +0,00 +12,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis reagierte auf den Zinsdämpfer nur kurz mit einer Delle und markierte dann ein Rekordhoch. Die kurzfristig steigende Erwartung, dass die US-Notenbank die Zinsen im September senken werde, stütze das Edelmetall, sagt Marktanalystin Rania Gule von XS. Fallende Zinsen machen das zinslose Gold am Finanzmarkt attraktiver. Die Feinunze verteuerte sich um 1,9 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

BHP

hat in seinem abgelaufenen Geschäftsjahr zwar dank neuer Minen in Australien mehr Eisenerz und Kupfer produziert, aber wegen der unerwartet starken Regenfälle weniger Stahlkohle abgebaut. Der Konzern prognostizierte für das kommende Jahr eine gleichbleibende Eisenerzproduktion, eine höhere Kupferproduktion und eine niedrigere Kohleförderung.

