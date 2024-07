Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Die Bank of Japan (BoJ) hat ihre Zinsen erhöht und will Käufe von japanischen Staatsanleihen (JGB) reduzieren. Wie die BoJ mitteilte, wurde der Zins (Overnight Call Rate Target) auf 0,25 Prozent von der bisherigen Spanne von 0 Prozent bis 0,1 Prozent erhöht. Staatsanleihekäufe sollen pro Quartal um etwa 400 Milliarden Yen verringert werden. Mit den Maßnahmen fährt die Notenbank ihre Politik der monetären Stimulierung weiter zurück, die sie ein Vierteljahrhundert lang verfolgt hatte. Hintergrund für die Schritte ist vor allem die höhere Inflation in Japan.

Die Fed wird die Zinssätze wahrscheinlich nicht ändern. Diesmal jedoch dürften die Inflations- und Arbeitsmarktentwicklungen es den Währungshütern erlauben, zu signalisieren, dass eine Zinssenkung auf ihrer Sitzung im September sehr wahrscheinlich ist. Die Sitzung könnte den Kompromiss auflösen, den Powell zwischen den Risiken einer zu frühen Zinssenkung und einer zu langen Wartezeit zugunsten eines früheren Handelns abgewogen hat. Ein Grund, warum die Notenbanker dieses Mal wahrscheinlich keine Zinssenkung vornehmen werden, obwohl es immer mehr Argumente dafür gibt, ist, dass dies wahrscheinlich die erste Senkung in einer Reihe von Zinssenkungen wäre. Die Notenbanker wurden in der Vergangenheit von der Inflation überrascht und wollen mehr Beweise dafür, dass sie sich wirklich abkühlt, bevor sie die Schwelle für eine Zinssenkung überschreiten.

12:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 2Q

13:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 2Q

13:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 2Q

13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 2Q

14:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 2Q

14:00 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 2Q

22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 3Q

22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 2Q

22:05 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 2Q

- US

14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Juli

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +150.000 Stellen

zuvor: +150.000 Stellen

14:30 Arbeitskostenindex 2Q

PROGNOSE: +1,0% gg Vq

1. Quartal: +1,2% gg Vq

15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Juli

PROGNOSE: 45,5

zuvor: 47,4

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung

Fed-Funds-Zielsatz

PROGNOSE: 5,25% bis 5,50%

zuvor: 5,25% bis 5,50%

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.507,75 +0,6%

E-Mini-Future Nasdaq-100 19.182,50 +1,3%

Nikkei-225 38.613,07 +0,2%

Hang-Seng-Index 17.366,61 +2,1%

Kospi 2.756,21 +0,7%

Shanghai-Composite 2.935,39 +1,9%

S&P/ASX 200 8.071,00 +1,5%

OSTASIEN (VERLAUF)

Mehrheitlich aufwärts geht es zur Wochenmitte an den ostasiatischen Börsen. Auch der Nikkei-225 dreht im Anschluss an die Zinserhöhung der Bank of Japan (BoJ) leicht ins Plus. Vor der Entscheidung waren die Märkte geteilter Meinung über die BoJ-Zinsentscheidung, da die jüngsten Konjunkturdaten eine anhaltende Schwäche der japanischen Wirtschaft gezeigt hatten. Die Blicke sind aber auch auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend gerichtet. Hier wird zwar mit einer Bestätigung des Zinsniveaus gerechnet, allerdings könnten die Währungshüter eine Zinssenkung für den September verbal vorbereiten. Der Markt hat eine Senkung im September mittlerweile vollständig eingepreist. Kräftig aufwärts geht es an den chinesischen Börsen. Die Einkaufsmanager-Indizes für das verarbeitende Gewerbe und den Service-Sektor, jeweils für Juli, zeigten eine anhaltende Schwäche der Wirtschaftstätigkeit und verstärken Hoffnungen auf weitere Maßnahmen, um die chinesische Konjunktur anzukurbeln. Durchwachsene Vorgaben gibt es für die Technologiewerte. Einerseits haben die Zweitquartalszahlen von Advanced Micro Devices die Erwartungen übertroffen. Zudem prognostizierte der Chiphersteller aufgrund der Nachfrage nach künstlicher Intelligenz ein starkes Umsatzwachstum für das laufende dritte Quartal. Andererseits wurden die Erwartungen an das Azure-Cloud-Geschäft von Microsoft nicht ganz erfüllt. In Seoul geht es für die Aktien von Samsung Electronics um 2,1 Prozent abwärts, obwohl der weltweit größte Hersteller von Speicherchips und Smartphones im zweiten Quartal seinen Nettogewinn dank einer starken Nachfrage nach Hochleistungschips fast versechsfacht hat.

US-NACHBÖRSE

Für die Aktien von Microsoft ist es im nachbörslichen Handel am Dienstag deutlicher nach unten gegangen. Der Konzern hat in seinem vierten Geschäftsquartal zwar von einem starken Cloud-Wachstum profitiert, Analysten hatten hier jedoch mehr erwartet. Die Microsoft-Aktie verlor nach der Schlussglocke 2,6 Prozent. Dagegen ging es für die Papiere von Advanced Micro Devices (AMD) um 7,6 Prozent aufwärts. Der Chiphersteller hat im zweiten Quartal von einer hohen Nachfrage profitiert. Umsatz und Gewinn übertrafen die Erwartungen. Mondelez hat im zweiten Quartal wegen sinkender Verkaufsvolumina weltweit 1,9 Prozent weniger umgesetzt. Die Aktie zeigte sich wenig verändert. Ein Plus von 3,7 Prozent verzeichneten die Papiere von Starbucks. Die US-Kaffeehaus-Kette hat in ihrem Drittquartal wegen der anhaltenden Konsumschwäche auf den wichtigsten Märkten USA und China weniger umgesetzt als erwartet. Auch der Gewinn ging zurück. Allerdings sieht der Konzern bei seinem Turnaround Fortschritte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 40.743,33 +0,5% 203,40 +8,1%

S&P-500 5.436,44 -0,5% -27,10 +14,0%

Nasdaq-Comp. 17.147,42 -1,3% -222,78 +14,2%

Nasdaq-100 18.796,27 -1,4% -263,21 +11,7%

Dienstag Montag

Umsatz NYSE (Aktien) 896 Mio 844 Mio

Gewinner 1.728 1.158

Verlierer 1.035 1.633

Unverändert 106 83

Leichter - Im Blick der Anleger stand die auf Hochtouren laufende Berichtssaison. Übergeordnet warteten Anleger jedoch auf den Zinsentscheid der Fed. Mit dem Näherrücken dieses Termins wuchs die Nervosität am Markt. Konjunkturseitig übertraf der Index des Verbrauchervertrauens im Juli die Erwartungen. Gleichzeitig wurde der Wert für den Vormonat nach unten revidiert. Derweil blieb die Zahl offener Stellen im Juni unverändert. Hier war mit einer Abnahme gerechnet worden. Merck & Co gaben 9,8 Prozent nach. Umsatz und Ergebnis fielen besser aus als erwartet. Für das Gesamtjahr hob Merck ihre Umsatzprognose leicht an, erwartet aber wegen Sonderbelastungen weniger Gewinn. Procter & Gamble (-4,8%) hatte im vierten Geschäftsquartal die Gewinnerwartungen übertroffen. Der Umsatz lag dagegen leicht unter der Analystenprognose. Pfizer (+2,2%) hatte im zweiten Quartal wegen Sonderbelastungen weniger verdient. Grund war ein neues Programm zur Optimierung der Produktion, mit dem Milliarden eingespart werden sollen. Den Ausblick für das Gesamtjahr erhöhte der Pharmakonzern. Paypal (+8,6%) hatte im zweiten Quartal mehr umgesetzt und verdient. Tesla (-4,1%) rief mehr als 1,8 Millionen Fahrzeuge wegen Problemen mit der Motorhaubenverriegelung zurück.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,36 -4,1 4,40 -5,9

5 Jahre 4,04 -3,8 4,07 3,7

7 Jahre 4,07 -3,8 4,10 9,7

10 Jahre 4,14 -3,1 4,17 26,4

30 Jahre 4,40 -2,4 4,43 43,1

Die etwas besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten hätten nichts an der am Markt vorherrschenden Meinung geändert, dass die US-Notenbank im September die Zinsen senken werde, erklärten Marktteilnehmer die sinkenden Anleiherenditen. Auch die Kursverluste an den Aktienmärkten hätten Anleger an den Anleihemarkt getrieben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:26 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0823 +0,1% 1,0814 1,0824 -2,0%

EUR/JPY 165,73 +0,3% 165,20 167,58 +6,5%

EUR/GBP 0,8428 +0,0% 0,8426 0,8419 -2,8%

GBP/USD 1,2841 +0,1% 1,2833 1,2856 +0,9%

USD/JPY 153,11 +0,2% 152,73 154,82 +8,7%

USD/KRW 1.379,01 -0,4% 1.384,29 1.383,88 +6,3%

USD/CNY 7,1275 +0,1% 7,1220 7,1275 +0,4%

USD/CNH 7,2434 +0,0% 7,2431 7,2647 +2,0%

USD/HKD 7,8130 +0,0% 7,8120 7,8107 +0,1%

AUD/USD 0,6488 -0,8% 0,6538 0,6557 -4,7%

NZD/USD 0,5900 -0,1% 0,5904 0,5898 -6,6%

Bitcoin

BTC/USD 65.986,00 -0,4% 66.282,40 66.838,90 +51,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Am Devisenmarkt zeigte sich der Dollar behauptet. Anleger würden ihre Positionen im Rahmen der Neugewichtung zum Monatsende und vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch anpassen, so Unicredit Research. Der Yen reagiert am Mittwochmorgen kaum auf die Zinserhöhung der japanischen Notenbank.

