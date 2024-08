Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Mehr als zwei Stunden lang haben Elon Musk und Donald Trump auf X über nationale Sicherheit, Energiepolitik, Einwanderung und vieles mehr gesprochen. Das Gespräch bot dem ehemaligen US-Präsidenten eine Plattform für persönliche Angriffe auf seine politischen Rivalen, während beide Männer ihre weitgehend gemeinsame Vision für das Land offenbarten. Das Gespräch wurde von Trumps Team als "das Interview des Jahrhunderts" angepriesen, aber die reine Audio-Veranstaltung vermittelte eher den Eindruck eines Telefongesprächs, oft mit Abschweifungen, zwischen zwei Personen, die sich näher gekommen sind, seit sich Musks politische Ansichten nach rechts verschoben haben. Es gab nur wenige Enthüllungen über Trumps Agenda für seine angestrebte zweite Amtszeit - und Musk hatte zeitweise Mühe, zu Wort zu kommen. Der Tech-Unternehmer schlug insgesamt einen nuancierteren Ton an als Trump, etwa bei Themen wie Einwanderung. Trump war weitgehend im Angriffsmodus unterwegs. Musk sagte, die meisten Menschen, die ins Land kämen, seien eigentlich gute, hart arbeitende Menschen", aber einige seien es nicht. Trump äußerte sich deutlich negativer und behauptete, dass Kriminelle und "unproduktive" Menschen das Land überschwemmen. Trump behauptete fälschlicherweise, dass "über 20 Millionen Menschen" in die USA gekommen seien, die aus Gefängnissen oder Irrenanstalten geflohen seien. Als die Diskussion auf die Nutzung fossiler Brennstoffe kam, deutete Trump an, dass dieses Thema noch weit in der Zukunft liegt. "Ich denke, wir haben vielleicht noch Hunderte von Jahren Zeit", fügte er hinzu.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Erzeugerpreise Juli

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.382,25 +0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 18.706,50 +0,4%

Nikkei-225 36.062,85 +3,0%

Hang-Seng-Index 17.159,65 +0,3%

Kospi 2.615,61 -0,1%

Schanghai-Composite 2.855,31 -0,1%

S&P/ASX 200 7.822,40 +0,1%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Der Erholungsprozess an den Börsen läuft langsam aus. Das Geschäft ist wenig dynamisch, Händler berichten von einem vorsichtigen und zaghaften Vorgehen der Anleger. Im Handel ist mit Blick auf den Nahen Osten von einer trügerischen Ruhe die Rede. Bislang ist die befürchtete militärische Eskalation zwischen dem Iran und Israel ausgeblieben, doch gibt es neue Warnungen aus den USA. Gleichwohl sind die heftigen Verluste der Vorwoche mit der aktuellen Erholungsphase vollständig wettgemacht. Das gilt auch für den japanischen Aktienmarkt, der sich nach der Feiertagspause am Vortag sehr fest präsentiert. Tokio hatte am Montag der Vorwoche einen Crash erlebt, die Verluste aber innerhalb von zwei Tagen praktisch wieder aufgeholt. Aktuell befeuern Elektronik- und Automobilwerte den Nikkei - die klassischen Exportsektoren profitieren vom etwas schwächeren Yen seit Freitag. In Hongkong und Schanghai wagen sich Anleger vor den Geschäftsausweisen von Tencent, Alibaba und JD nicht aus Deckung. Laut Berichten greifen die chinesischen Regulierungsbehörden unterdessen weiter in den Rentenmarkt ein, um die Marktrally zu bremsen. In Seoul sind gegen den Markttrend mit den geopolitischen Spannungen Wehrtechniktitel gesucht. Trotz eher schwacher BIP-Daten geht es in Singapur nach oben. Damit wird aber das Minus des Vortages wettgemacht.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 39.357,01 -0,4% -140,53 +4,4%

S&P-500 5.344,39 +0,0% 0,23 +12,1%

Nasdaq-Comp. 16.780,61 +0,2% 35,31 +11,8%

Nasdaq-100 18.542,03 +0,2% 28,92 +10,2%

Montag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,28 Mrd 1,26 Mrd

Gewinner 968 1.444

Verlierer 1.830 1.326

Unverändert 69 89

Wenig verändert - Die Anleger warteten auf wichtige Preisdaten im Laufe der Woche, die weitere Hinweise über den Zustand der US-Konjunktur geben dürften und auch die zu erwartenden Zinssenkungen. Das Hauptaugenmerk im Wochenverlauf dürfte auf den Verbraucherpreisen für Juli am Mittwoch liegen. Bereits am Dienstag werden die Erzeugerpreise für Juli veröffentlicht und am Donnerstag folgen die Einzelhandelsumsätze. Anzeichen einer Konjunkturabschwächung oder einer nicht ausreichend gesunkenen Inflation könnten die Aktienmärkte wieder ins Trudeln bringen, hieß es. Für Starbucks ging es 2,6 Prozent nach oben, nachdem ein weiterer aktivistischer Investor eingestiegen ist. Wie das Wall Street Journal unter Berufung auf informierte Personen berichtete, möchte der Hedgefonds Starboard Value, dass das Unternehmen Maßnahmen ergreift, um den Aktienkurs zu steigern.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,01 -4,4 4,05 -41,0

5 Jahre 3,75 -5,3 3,80 -25,5

7 Jahre 3,79 -4,9 3,84 -17,7

10 Jahre 3,91 -3,7 3,94 2,5

30 Jahre 4,20 -2,3 4,22 23,1

Die Renditen gaben nach zwischenzeitlichem leichten Anstieg erneut nach. Hier dürften die anstehenden US-Konjunkturdaten die nächsten stärkere Impulse setzen, hieß es.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:28 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0939 +0,1% 1,0932 1,0927 -1,0%

EUR/JPY 161,53 +0,4% 160,91 160,86 +3,8%

EUR/GBP 0,8560 -0,0% 0,8562 0,8560 -1,3%

GBP/USD 1,2780 +0,1% 1,2766 1,2767 +0,4%

USD/JPY 147,66 +0,3% 147,19 147,23 +4,8%

USD/KRW 1.369,95 -0,3% 1.373,69 1.370,56 +5,6%

USD/CNY 7,1420 -0,0% 7,1424 7,1424 +0,6%

USD/CNH 7,1789 +0,0% 7,1781 7,1811 +2,0%

USD/HKD 7,7882 -0,0% 7,7910 7,7986 -0,3%

AUD/USD 0,6591 +0,1% 0,6587 0,6586 -3,2%

NZD/USD 0,6032 +0,2% 0,6019 0,6010 -4,6%

Bitcoin

BTC/USD 59.277,75 +0,5% 58.990,80 58.293,60 +36,1%

Der Dollar trat auf der Stelle. Seit dem schwächer als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht Anfang August habe er nur moderat an Wert verloren, weil der Devisenmarkt das Risiko einer US-Rezession zwar einpreise, aber nicht übermäßig, hieß es von der Commerzbank.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,62 80,06 -0,5% -0,44 +11,6%

Brent/ICE 81,72 82,30 -0,7% -0,58 +8,5%

Die Ölpreise stiegen um bis zu 3,6 Prozent und setzten damit ihre Aufwärtstendenz fort. Marktteilnehmer verwiesen auf die anhaltenden geopolitischen Spannungen vor allem im Nahen Osten, aber auch die ENtwicklung zwischen der RUssland und der Ukraine. Dass die Opec in ihrem Monatsbericht die Prognosen für das Wachstum der Ölnachfrage im laufenden und kommenden Jahr leicht nach unten nahm, störte nicht.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.460,17 2.468,83 -0,4% -8,65 +19,3%

Silber (Spot) 27,71 28,03 -1,1% -0,31 +16,6%

Platin (Spot) 938,82 941,50 -0,3% -2,68 -5,4%

Kupfer-Future 4,04 4,07 -0,7% -0,03 +2,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis legte nach seiner jüngsten Schwächephase deutlicher zu. Der Preis für die Feinunze stieg um 1,6 Prozent auf 2.471 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR SINGAPUR

BIP 2Q rev. bereinigt +0,4% gg Vorquartal (vorläufig +0,4%)

BIP 2Q rev. +2,9% gg Vorjahr (vorläufig +2,9%)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2024 01:43 ET (05:43 GMT)