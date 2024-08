Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, hat Bereitschaft zu weiteren Zinserhöhungen signalisiert. Die BoJ sttrebe weitere Zinserhöhungen an, wenn die Wirtschaft und die Inflation im Einklang mit ihren Prognosen stiegen, sagte er in einer Parlamentssitzung und weiter: "Es gibt keine Änderung unserer grundsätzlichen Haltung, den Umfang der geldpolitischen Lockerung in Zukunft anzupassen, wenn wir bestätigen können, dass die Aussichten für die Wirtschaft und die Preise sich eher so entwickeln, wie wir es erwarten. Die BoJ hatte im Juli ihr Leitzinsziel auf 0,25 Prozent angehoben, nachdem es zuvor in einer Spanne zwischen 0 bis 0,1 Prozent gelegen hatte. Nachdem Spekulationen über weitere Zinserhöhungen der BoJ und Befürchtungen über eine Abschwächung der US-Wirtschaft Anfang August zu einem Einbruch der Aktienkurse geführt hatten, hatte der stellvertretender BoJ-Chef gesagt, die Bank werde die Zinsen nicht erhöhen, wenn die Märkte instabil seien. Ueda sagte nun, dass man die Bewegungen an den Finanzmärkten weiterhin "mit großer Dringlichkeit" beobachten werde.

US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat die Nominierung ihrer Partei für das Präsidentenamt zum Abschluss des Parteitages der Demokraten angenommen. "Im Namen des Volkes, im Namen aller Amerikaner, ungeachtet der Partei, der Ethnie, des Geschlechts oder der Sprache, die Ihre Großmutter spricht, im Namen meiner Mutter und aller, die sich jemals auf ihre eigene unwahrscheinliche Reise begeben haben. Im Namen von Amerikanern wie den Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin, Menschen, die hart arbeiten, ihre Träume verfolgen und füreinander da sind. Im Namen aller, deren Geschichte nur in der großartigsten Nation der Welt geschrieben werden kann, nehme ich Ihre Nominierung zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika an", sagte Harris.

E-Mini-Future S&P-500 5.614,00 +0,4%

E-Mini-Future Nasdaq-100 19.691,25 +0,6%

Nikkei-225 38.344,31 +0,3%

Hang-Seng-Index 17.578,77 -0,4%

Kospi 2.711,83 +0,2%

Shanghai-Composite 2.846,36 -0,1%

S&P/ASX 200 8.013,30 -0,2%

Uneinheitlich - Das Geschehen wird von Vorsicht geprägt. Die Akteure warten auf den Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell beim Notenbanken-Symposium in Jackson Hole im späteren Tagesverlauf und dessen Signale für eine Zinssenkung im September. In Tokio gilt es daneben Erläuterungen der Geldpolitik des japanischen Notenbankchefs Ueda vor dem Parlament zu verarbeiten. Er bestätigte den inzwischen eingeschlagenen Kurswechsel und sagte, man strebe weitere Zinserhöhungen an. Mit ihrer Zinserhöhung am 31. Juli hatte die Bank of Japan nicht nur den Yen in die Höhe getrieben, sondern auch an den internationalen Aktienmärkten für heftige Bewegungen gesorgt. Neue Preisdaten aus Japan sind derweil wie erwartet ausgefallen. Mit einer Jahresrate von 2,7 Prozent lagen die Kernverbraucherpreise im Juli 2,7 Prozent weiter deutlich über dem Zielwert der Notenbank von 2 Prozent, sprechen also für Zinserhöhungen. In Hongkong knicken Netease um gut 12 Prozent ein, gedrückt von enttäuschend ausgefallenen Quartalszahlen. Gleiches gilt für Baidu (-5,4%). Beide auch an der Nasdaq notierten Aktien vollziehen damit die Bewegungen nach, die sie bereits im US-Handel gezeigt hatten. Auch Orient Overseas hat mit seinen Geschäftszahlen enttäuscht, hier geht es um 7,7 Prozent nach unten. Ein Kursdebakel erleben Inghams in Sydney. Der Geflügelfleischproduzent hat niedrigere Wachstumsraten seiner Produktion angekündigt. Der Kurs bricht um fast 20 Prozent ein.

DJIA 40.712,78 -0,4% -177,71 +8,0%

S&P-500 5.570,64 -0,9% -50,21 +16,8%

Nasdaq-Comp. 17.619,35 -1,7% -299,63 +17,4%

Nasdaq-100 19.491,84 -1,7% -333,00 +15,8%

Umsatz NYSE (Aktien) 728 Mio 743 Mio

Gewinner 936 2.104

Verlierer 1.861 687

unverändert 83 91

Leichter - Vor der mit Spannung erwarteten Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Freitag auf dem Notenbanken-Symposium in Jackson Hole stieg die Nervosität und es kamen Zweifel auf, ob er die hohen Markterwartungen an kommende Zinssenkungen erfüllen wird. Die US-Konjunkturdaten des Tages lieferten für die Zinssenkungsspekulation kaum Störfeuer. Zoom Video Communications stiegen um 13 Prozent. Das Unternehmen hatte Gewinn und Cashflow überproportional zum Umsatz gesteigert und gab eine Prognose über der Markterwartung ab. Merck & Co stiegen um ein halbes Prozent, nachdem in Kanada ein Merck-Medikament gegen Blasenkrebs zugelassen worden war. Snowflake brachen Um 14,7 Prozent ein. Der Softwareanbieter hatte einen höheren Verlust verzeichnet, zum erhöhten Ausblick hieß es, hier gebe es offene Fragen um das KI-Geschäft. Advance Auto Parts stürzten um 17,5 Prozent ab, nachdem der Autoteilehändler seine Ziele gesenkt hatte. Peloton Interactive schossen um 35,4 Prozent nach oben, nach stark ausgefallenen Geschäftszahlen. Urban Outfitters sanken um 9,5 Prozent, der Textilhändler hatte die Erlösschätzungen verfehlt

2 Jahre 4,02 +8,5 3,93 -40,2

5 Jahre 3,73 +7,2 3,66 -27,0

7 Jahre 3,77 +6,9 3,70 -19,6

10 Jahre 3,86 +6,1 3,80 -1,8

30 Jahre 4,13 +5,6 4,08 16,5

Unter den Daten des Tages stach der Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor positiv heraus. In der Folge zogen die Rentenrenditen deutlicher an. Zumindest am Rentenmarkt schienen kurz vor dem Auftritt von US-Notenbankchef Powell in Jackson Hole Zweifel über das Ausmaß der nahenden Zinssenkungen zuzunehmen, hieß es.

EUR/USD 1,1127 +0,1% 1,1112 1,1152 +0,8%

EUR/JPY 162,01 -0,3% 162,52 162,18 +4,1%

EUR/GBP 0,8486 -0,0% 0,8488 0,8518 -2,2%

GBP/USD 1,3112 +0,2% 1,3091 1,3094 +3,0%

USD/JPY 145,59 -0,4% 146,25 145,44 +3,3%

USD/KRW 1.338,82 -0,3% 1.342,36 1.335,71 +3,2%

USD/CNY 7,1127 -0,1% 7,1196 7,1141 +0,2%

USD/CNH 7,1371 -0,1% 7,1476 7,1307 +2,0%

USD/HKD 7,7975 -0,0% 7,7976 7,7948 -0,2%

AUD/USD 0,6722 +0,3% 0,6703 0,6746 -1,3%

NZD/USD 0,6153 +0,3% 0,6138 0,6162 -2,6%

BTC/USD 60.828,85 +0,5% 60.546,85 60.819,25 +39,7%

Mit den steigenden US-Marktzinsen zog der Dollar im US-Handel an. Der Dollarindex legte um 0,5 Prozent zu. Auch hier wurde auf die positiven Einkaufsmanagerdaten zum Dienstleistungssektor verwiesen, die die schwächeren aus dem produzierenden Gewerbe klar in den Schatten stellten.

Der Yen reagierte in der Nacht zu Freitag auf eher falkenhafte Aussagen des japanischen Notenbankchefs und neue Preisdaten aus Japan zwar mit einem leichten Anstieg, bewegt sich aber insgesamt auf seinem zuletzt deutlicher erhöhten Niveau.

WTI/Nymex 73,06 73,01 +0,1% +0,05 +2,9%

Brent/ICE 77,27 77,22 +0,1% +0,05 +2,6%

Nach vier Handelstagen mit Abgaben auf die tiefsten Stände seit sieben Monaten ging es für die Ölpreise um bis zu 1,4 Prozent zu. Bedenken über das Stocken der Waffenstillstandsgespräche zwischen Israel und der Hamas sowie die zuletzt gefallenen wöchentlichen US-Öllagerdaten trieben die Preise.

Gold (Spot) 2.495,21 2.487,15 +0,3% +8,06 +21,0%

Silber (Spot) 29,29 29,03 +0,9% +0,26 +23,2%

Platin (Spot) 955,67 948,50 +0,8% +7,17 -3,7%

Kupfer-Future 4,16 4,15 +0,3% +0,01 +5,6%

Der Goldpreis (-1,2%) gab mit dem festeren Dollar und gestiegenen Marktzinsen deutlicher nach, blieb aber in Sichtweite seines jüngsten Rekordhochs. "Das Wachstumsmomentum bei Gold ist erschöpft", urteilte Marktanalyst Alex Kuptsikevich von FxPro.

Die Verbraucherpreisinflation in Japan lag auch im Juli über dem Zielwert der Bank of Japan (BoJ) von 2 Prozent. Damit steigt die Erwartung, dass die Zentralbank die Zinsen weiter anheben wird. DIe Jahresrate lag bei bei 2,8 Prozent, in der Kernrate erreichte sie wie auch erwartet 2,7 Prozent.

