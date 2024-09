Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die japanische Notenbank sollte die Zinsen nach Ansicht von Ratsmitglied Naoki Tamura in der zweiten Hälfte ihres derzeitigen Prognosehorizonts auf mindestens 1 Prozent anheben. Derzeit laufen die Prognosen der Bank of Japan (BoJ) über einen Zeitraum von drei Jahren bis März 2027. Die zweite Hälfte des Prognosehorizonts beginnt also im Oktober 2025.

"Es ist notwendig, Aufwärtsrisiken für Preise zu minimieren und unser Preisstabilitätsziel auf nachhaltige und stabile Weise zu erreichen", sagte Tamura in einer Rede in der Präfektur Okayama.

Die BoJ hat ihre Zinsen im Juli auf 0,25 Prozent angehoben. Zuvor lagen sie in der Spanne von null bis 0,1 Prozent.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 225.000

zuvor: 227.000

14:30 Erzeugerpreise August

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.570,25 +0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 19.311,00 +0,2%

Nikkei-225 36.800,86 +3,3%

Hang-Seng-Index 17.327,31 +1,3%

Kospi 2.555,43 +1,7%

Shanghai-Composite 2.729,77 +0,3%

S&P/ASX 200 8.056,90 +0,9%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen in Ostasien und Australien geht es am Donnerstag meist aufwärts. Angeführt wird die Erholungsbewegung von Aktien des Chipsektors, die wiederum der Nvidia-Aktie nach oben folgen. Die chinesischen Börsen werden derweil gebremst von den jüngsten Handelsbeschränkungen der USA für chinesische Produkte. Die Tokioter Börse erhält zusätzlichen Rückenwind von den japanischen Erzeugerpreisen, die im August weniger stark gestiegen sind als von Volkswirten erwartet, was die zuletzt falkenhafte Rhetorik von Vertretern der Bank of Japan (BoJ) unterminiert, wie es heißt. Der Yen kommt nach seinem kräftigen Anstieg vom Mittwoch gleichwohl zurück, wovon wiederum Aktien exportorientierter Unternehmen profitieren. Die Aktien des Chipausrüsters Advantest springen um 8,5 Prozent, Tokyo Electron liegen 4,2 Prozent vorne. Der Kurs von Seven & I steigt um 3,7 Prozent. Einem Bericht zufolge erwägt die kanadische Couche-Tard, ihr Gebot für den Betreiber der 7-Eleven-Kette aufzustocken. Posco Future M verteuern sich in Seoul um 3,4 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Auftrag zur Lieferung von Material zum Bau von Batterien für Elektrofahrzeuge erhalten hat. Im Chipsektor machen SK Hynix einen Satz von 8,2 Prozent. Samsung Electronics gewinnen 1,5 Prozent. Das Unternehmen will einem Bericht von Reuters zufolge in einigen Geschäftsbereichen bis zu 30 Prozent der Arbeitsplätze abbauen. Chip-Schwergewicht TSMC liegt in Taiwan 4,9 Prozent im Plus, Foxconn, auch bekannt als Hon Hai Precision Industry, gewinnen 4,4 Prozent. In Sydney sind Aktien des Uranbergbaus gesucht, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin eine Beschränkung der russischen Uranexporte ins Spiel gebracht hat. Paladin Energy verteuern sich um 8,8 Prozent, Boss Energy um 9,6 Prozent und Deep Yellow um 12,6 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 40.861,71 +0,3% 124,75 +8,4%

S&P-500 5.554,13 +1,1% 58,61 +16,4%

Nasdaq-Comp. 17.395,53 +2,2% 369,65 +15,9%

Nasdaq-100 19.237,30 +2,2% 408,17 +14,3%

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 922 Mio 892 Mio

Gewinner 1.580 1.451

Verlierer 1.175 1.315

Unverändert 106 95

Fest - Nach einem sehr volatilen Verlauf mit kräftigen Verlusten in der ersten Handelshälfte schlossen die Indizes noch in deutlich positivem Terrain. Zunächst hatte der Markt negativ auf die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise für August reagiert. Sie waren in der Kernrate einen Tick stärker gestiegen als gedacht. Dann gewann aber die Auffassung die Oberhand, dass die Zahlen grundsätzlich weiter in die richtige Richtung deuteten. Dem in der nächsten Woche beginnenden Zinssenkungszyklus der US-Notenbank stehe damit nichts im Weg - auch wenn der erste Zinsschritt nach unten nun eher ein normaler um 25 Basispunkte und kein großer um 50 werden dürfte. Zur Stimmungsaufhellung - insbesondere bei Technologieaktien - trug bei, dass die Nvidia-Aktie stramm auf Erholungskurs ging. Sie verteuerte sich um 8,0 Prozent. Im Sog ging es auch für andere einschlägige KI-Aktien wie Broadcom um 6,7 und Super Micro Computer um 7,9 Prozent nach oben. Im Handel wurde auf eine Veranstaltung von Goldman Sachs verwiesen, wo sich Nvidia-Chef Jensen Huang sehr optimistisch zu den Chancen von KI ausgelassen und die massiven Produktivitätssteigerungen durch KI-Anwendungen hervorgehoben habe. Im Dow gewannen IBM 2,2 Prozent, womit die Aktie ein neues Allzeithoch markierte. Gesucht waren Aktien aus dem Bereich Erneuerbarer Energien, weil Harris gegenüber der Branche als aufgeschlossener gilt als Trump. First Solar machten einen Satz um 15,2 Prozent, Solaredge schossen um 8,5 Prozent nach oben.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,65 +5,1 3,60 -77,1

5 Jahre 3,45 +2,8 3,42 -54,7

7 Jahre 3,55 +2,3 3,52 -42,3

10 Jahre 3,66 +1,6 3,65 -21,8

30 Jahre 3,98 +0,8 3,97 0,6

Am Anleihemarkt stiegen die Renditen mehrheitlich moderat. Sie folgten damit der gesunkenen Erwartung einer großen Zinssenkung in der kommenden Woche. Ohnehin sei die Zinssenkungsspekulation in den vergangenen Wochen schon sehr weit gediehen, hieß es.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1017 +0,0% 1,1014 1,1042 -0,2%

EUR/JPY 157,38 +0,4% 156,72 156,12 +1,1%

EUR/GBP 0,8442 -0,0% 0,8443 0,8438 -2,7%

GBP/USD 1,3051 +0,1% 1,3045 1,3086 +2,5%

USD/JPY 142,85 +0,4% 142,30 141,40 +1,4%

USD/KRW 1.338,32 -0,1% 1.340,15 1.337,63 +3,1%

USD/CNY 7,1150 -0,0% 7,1160 7,1127 +0,2%

USD/CNH 7,1259 -0,0% 7,1275 7,1178 +2,0%

USD/HKD 7,7990 +0,0% 7,7987 7,7972 -0,1%

AUD/USD 0,6693 +0,3% 0,6675 0,6665 -1,7%

NZD/USD 0,6154 +0,3% 0,6138 0,6153 -2,6%

Bitcoin

BTC/USD 58.078,40 +1,2% 57.368,15 56.542,45 +33,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar verteidigte die Gewinne der Vortage. Der Euro wurde am Tag vor der erwarteten Zinssenkung der EZB zuletzt mit 1,1017 Dollar gehandelt.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,81 67,31 +0,7% +0,50 -4,5%

Brent/ICE 71,21 70,61 +0,8% +0,60 -5,5%

Die Ölpreise zogen mit der Wetterlage im Golf von Mexiko um bis zu 2,1 Prozent an. Der Wirbelsturm Francine wurde in die Kategorie eins hochgestuft. Laut Schätzungen der US-Behörden könnten als Folge 23,5 Prozent der lokalen Ölförderung temporär ausfallen. Die US-Ölvorräte stiegen derweil in der zurückliegenden Woche leicht und im erwarteten Rahmen, sie sorgten kaum für Impulse.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.519,18 2.511,81 +0,3% +7,37 +22,2%

Silber (Spot) 28,82 28,73 +0,3% +0,09 +21,2%

Platin (Spot) 961,66 956,10 +0,6% +5,56 -3,1%

Kupfer-Future 4,13 4,10 +0,9% +0,04 +4,6%

Der Goldpreis verbilligte sich um 0,2 Prozent vor dem Hintergrund etwas ausgepreister Zinssenkungsfantasie für den Zinsentscheid der Fed am 18. September.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

USA - Notenbank

Der Präsident der Fed-Filiale von Atlanta, Raphael Bostic, hat laut einem Bericht des unabhängigen Generalsinspekteurs der US-Notenbank gegen Regeln des Offenmarktausschusses (FOMC) und Grundsätze der Zentralbank verstoßen.

GOOGLE

Die irische Datenschutzbehörde prüft, ob das Unternehmen vor der Entwicklung eines seiner KI-Modelle die Datenschutzauflagen erfüllt hat. Die Untersuchung sei Teil der Bemühungen in Zusammenarbeit mit der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten, die Verarbeitung persönlicher Daten bei der Entwicklung von KI-Modellen und -Systemen zu regulieren.

UBS/MORGAN STANLEY

Ein Team von UBS-Beratern, das ein Vermögen von 2,7 Milliarden Dollar verwaltete, hat sich dem neuen Vermögensverwaltungskomplex von Morgan Stanley in New York angeschlossen.

===

