Micron Technology hat in seinem vierten Geschäftsquartal die Erwartungen des Marktes übertroffen und zudem einen über den Prognosen liegenden Ausblick auf das laufende Quartal gegeben. Zur Begründung verwies das Unternehmen auf eine "robuste Nachfrage nach künstlicher Intelligenz". Die Micron-Aktie legte im nachbörslichen Handel um fast 15 Prozent zu.

Der Hersteller von Speicherchips erzielte im Quartal per Ende August einen Umsatz von 7,75 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,18 Dollar. Die von Factset befragten Analysten hatten einen Umsatz von 7,65 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn von 1,11 Dollar je Anteilsschein prognostiziert. Im Vorjahreszeitraum hatte Micron bei einem Umsatz von 4,01 Milliarden Dollar einen bereinigten Verlust von 1,07 Dollar pro Aktie eingefahren.

Für das laufende Quartal erwartet Micron einen bereinigten Gewinn von 1,74 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 8,7 Milliarden Dollar. Die Schätzungen der Analysten liegen hier bei einem Gewinn von 1,52 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 8,27 Milliarden Dollar.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter August

PROGNOSE: -3,0% gg Vm

zuvor: +9,8% gg Vm

14:30 BIP (3. Veröffentlichung) 2Q

annualisiert

PROGNOSE: +3,0% gg Vq

2. Veröff.: +3,0% gg Vq

1. Quartal: +1,4% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +2,5% gg Vq

2. Veröff.: +2,5% gg Vq

1. Quartal: +3,1% gg Vq

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 223.000

zuvor: 219.000

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.810,75 +0,5%

E-Mini-Future Nasdaq-100 20.392,75 +1,0%

Nikkei-225 38.773,26 +2,4%

Hang-Seng-Index 19.666,74 +2,8%

Kospi 2.659,54 +2,4%

Shanghai-Composite 2.939,99 +1,5%

S&P/ASX 200 8.198,60 +0,9%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen in Ostasien und Australien geht es am Donnerstag fast durchweg nach oben. Vor allem die technologielastigen Aktienmärkte in Tokio, Hongkong und Seoul verzeichnen kräftige Gewinne, nachdem der US-Chiphersteller Micron am späten Mittwoch überzeugende Zahlen zum vierten Geschäftsquartal vorgelegt hat. Der Kurs des Chipausrüsters Advantest verbessert sich in Tokio um 5,2 Prozent, für Tokyo Electron geht es um 7,7 Prozent aufwärts. In Hongkong rücken die Aktien der Internetkonzerne Alibaba und Meituan um 5,4 und 5,9 Prozent vor. In Seoul machen SK Hynix einen Satz um 8,7 Prozent. Das Halbleiterunternehmen hat die Serienproduktion des weltweit ersten zwölfschichtigen HBM3E-Speichers mit 36 GB aufgenommen. Der Kurs des ebenfalls stark im Halbleitergeschäft engagierten Indexschwergewichts Samsung Electronis verteuert sich um 2,9 Prozent. Etwas verhaltener fallen die Gewinne in Schanghai aus. Weiter stützten hier die jüngst beschlossenen Wirtschaftsstimuli der chinesischen Zentralbank, heißt es. Aktien von Banken steigen in Reaktion auf Berichte, denen zufolge Peking den größten Kreditinstituten des Landes eine Finanzspritze verpassen will. China Citic Bank gewinnen 2,8 und ICBC 1,3 Prozent. Immobilienwerte sind als Nutznießer der Unterstützungsmaßnahmen für den Sektor weiter gesucht. China Vanke gewinnen 5,3, Longfor 6,3 und Poly Developments 3,5 Prozent. Unterstützung für den australischen Aktienmarkt kommt von Arbeitsmarktdaten. Das Lohnwachstum in Australien hat sich im August abgeschwächt, was Zinssenkungshoffnungen nährt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 41.914,75 -0,7% -293,47 +11,2%

S&P-500 5.722,26 -0,2% -10,67 +20,0%

Nasdaq-Comp. 18.082,21 +0,0% 7,68 +20,5%

Nasdaq-100 19.972,61 +0,1% 27,77 +18,7%

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 959 Mio 992 Mio

Gewinner 820 1.695

Verlierer 1.953 1.066

Unverändert 94 97

Behauptet - Die Luft nach oben sei nach den jüngsten Aufschlägen dünner, hieß es. Erst am Vortag hatten der Dow und der S&P-500 erneut Allzeithochs erreicht. Angesichts der weiter herrschenden Zinssenkungsfantasie lenkten viele Akteure den Blick bereits auf den Freitag, wenn der neueste PCE-Preisindex berichtet wird. Er gilt als bevorzugtes Preismaß der US-Notenbank und dürfte damit deren zukünftige Zinsbeschlüsse maßgeblich mitbestimmen. Zumal die Notenbank derzeit nach eigener Aussage stark datenbezogen agiert. Das stärkste Minus im Dow verzeichneten Amgen (-5,5%). Das Biotechnologieunternehmen hatte enttäuschende Studienergebnisse für zwei Medikamentenkandidaten bekannt gegeben. Alphabet (-0,5%) und Microsoft (+0,7%) zeigten sich insgesamt wenig bewegt davon, dass Google bei der EU-Wettbewerbsaufsicht formelle Beschwerde gegen Microsoft eingereicht hat. Damit eskaliert ein langjähriger Streit über das Cloud-Computing-Geschäft.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,56 +2,1 3,54 -86,0

5 Jahre 3,52 +5,7 3,47 -47,5

7 Jahre 3,65 +5,7 3,59 -32,5

10 Jahre 3,79 +5,7 3,73 -9,4

30 Jahre 4,14 +5,7 4,08 17,1

Die Renditen stiegen deutlich. Teilnehmer sprachen von Vorsicht der Akteure am Anleihemarkt im Vorfeld wichtiger US-Daten sowie einer Reihe von Reden von Fed-Vertretern, darunter Notenbankpräsident Powell.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1147 +0,1% 1,1133 1,1194 +0,9%

EUR/JPY 161,40 +0,2% 161,07 160,85 +3,7%

EUR/GBP 0,8353 -0,0% 0,8357 0,8355 -3,7%

GBP/USD 1,3345 +0,2% 1,3322 1,3398 +4,8%

USD/JPY 144,80 +0,1% 144,68 143,66 +2,8%

USD/KRW 1.328,20 -0,3% 1.332,40 1.330,14 +2,3%

USD/CNY 7,0156 -0,3% 7,0340 7,0245 -1,2%

USD/CNH 7,0096 -0,3% 7,0326 7,0162 +2,0%

USD/HKD 7,7837 -0,0% 7,7848 7,7864 -0,3%

AUD/USD 0,6857 +0,5% 0,6825 0,6882 +0,7%

NZD/USD 0,6275 +0,2% 0,6265 0,6328 -0,7%

Bitcoin

BTC/USD 63.593,30 +0,2% 63.446,55 63.830,45 +46,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Für den Dollar ging es nach den jüngsten Verlusten kräftig aufwärts, parallel zu den anziehenden Renditen am Anleihemarkt.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,09 69,69 -0,9% -0,60 -2,2%

Brent/ICE 72,81 73,46 -0,9% -0,65 -3,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben trotz eines deutlichen Rückgangs der US-Rohöllagerbestände wegen der anhaltenden Besorgnis über die weltweite Nachfrage nach - um bis zu 2,5 Prozent. Der starke Rückgang des Verbrauchervertrauens in den USA im September habe einen Schatten auf die Nachfrageaussichten geworfen, sagte Fawad Razaqzada, Analyst bei StoneX. Es bleibe außerdem abzuwarten, ob Chinas neue Konjunkturmaßnahmen ausreichen werden, um das Wachstum anzukurbeln.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.661,32 2.657,32 +0,2% +4,01 +29,0%

Silber (Spot) 31,94 31,88 +0,2% +0,06 +34,3%

Platin (Spot) 1.000,67 991,55 +0,9% +9,12 +0,9%

Kupfer-Future 4,48 4,46 +0,4% n.def. +13,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis markierte den sechsten Handelstag in Folge ein Rekordhoch, er schloss unter dem Strich aber nur minimal höher mit 2.660 Dollar. Das Gold bekomme weiterhin Unterstützung durch die Erwartung niedrigerer US-Zinsen, sagte Ricardo Evangelista, Senior Analyst bei ActivTrades.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

FED

Fed-Gouverneurin Adriana Kugler erwartet eine Reihe von Zinssenkungen, die durch die rückläufige Inflation und die Abkühlung am Arbeitsmarkt gerechtfertigt seien. Die US-Wirtschaft sei robust, schwäche sich aber ab, und die Fed wolle die Konjunktur nicht weiter schwächen.

OPENAI

Die Technologiechefin von OpenAI nimmt ihren Hut. Mit der Rückzugsankündigung von Mira Murati setzt sich die Reihe von Abgängen in der Führungsetage des ChatGPT-Entwicklers fort. Nach Aussage von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern war Murati eine der wichtigsten Führungskräfte und für einen Großteil des Tagesgeschäfts verantwortlich.

PFIZER

ruft freiwillig alle Chargen seines Medikaments Oxbryta gegen die Sichelzellanämie in allen Märkten zurück, in denen es zugelassen ist. Pfizer hatte das Medikament vor zwei Jahren im Zuge seiner 5,4 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme von Global Blood Therapeutics erhalten. Die Entscheidung zum Rückruf basiere auf klinischen Daten, die nun darauf hindeuteten, dass der Gesamtnutzen von Oxbryta die Risiken für die Patientengruppen, für die das Medikament zugelassen ist, nicht mehr überwiege, teilte Pfizer mit.

