Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Hongkong bleiben die Börsen wegen des Feiertages Chung Yeung Festival geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die chinesische Zentralbank setzt die angekündigten Stimulierungsmaßnahmen um. Mit einer sogenannten Swap-Fazilität über umgerechnet 64,5 Milliarden Euro hat die People's Bank of China (PBoC) Wertpapierfirmen, Fondsanbietern und Versicherungen Mittel für Aktienkäufe bereitgestellt. Das ist Teil eines Stimulus-Pakets, das Gouverneur Pan Gongsheng im September vorgestellt hatte. Die Fazilität verbessere die Fähigkeit dieser Institute, sich Mittel zu beschaffen und ihre Aktienbestände zu erhöhen, sagte Pan auf einer Pressekonferenz.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 230.000

zuvor: 225.000

14:30 Realeinkommen September

14:30 Verbraucherpreise September

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,3% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj

Kernrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,2% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+3,2% gg Vj

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.838,25 -0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 20.454,75 -0,0%

Nikkei-225 39.384,78 +0,3%

Hang-Seng-Index 21.390,50 +3,7%

Kospi 2.602,81 +0,3%

Shanghai-Composite 3.344,63 +2,6%

S&P/ASX 200 8.223,00 +0,4%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Aufwärts - Gestützt wird die Stimmung von positiven Vorgaben der Wall Street, wo teils neue Rekordhochs markiert wurden. Weiter extrem volatil geht es an den chinesischen Börsen zu. In Hongkong und in Schanghai schießen die Indizes nach oben, nachdem sie am Vortag teils noch eingeknickt waren. Rückenwind kommt von der People's Bank of China. Sie hat wie bereits angekündigt, dem Markt Liquidität umgerechnet über 60 Milliarden Euro bereitgestellt für Aktienkäufe. Dazu sorgt für Zuversicht, dass für Samstag eine Pressekonferenz des chinesischen Finanzministeriums angekündigt wurde. Der Markt setze auf die Ankündigung weiterer Stützungsmaßnahmen zur Ankurbelung der mauen Wirtschaft des Landes, heißt es. Bei den Einzelwerten geht es insbesondere für Immobilienaktien wieder kräftig nach oben. Aber auch Technologietitel sind stark gesucht. Ihr Subindex gewinnt über 4 Prozent. An den anderen Plätzen der Region geht es zwar auch nach oben, aber deutlich gemächlicher.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 42.512,00 +1,0% 431,63 +12,8%

S&P-500 5.792,04 +0,7% 40,91 +21,4%

Nasdaq-Comp. 18.291,62 +0,6% 108,70 +21,9%

Nasdaq-100 20.268,86 +0,8% 161,08 +20,5%

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 815 Mio 822 Mio

Gewinner 1.587 1.436

Verlierer 1.183 1.355

unverändert 92 73

Freundlich - Der S&P-500 kletterte auf ein Allzeithoch. Gestützt wurde der Markt von Schlagzeilen aus China. Dort soll am Wochenende mutmaßlich über neue Stimuli für die Wirtschaft des Landes informiert werden. Das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung lieferte keine Impulse. Wenig Auswirkungen zeigte auch der Hurrikan "Milton". Der Versicherungssektor im S&P-500 erholte sich um weitere 1,0 Prozent, nachdem er am Montag mit Blick auf mögliche weitere Schäden durch "Milton" eingebrochen war. Alphabet verloren 1,5 Prozent, nachdem die USA den Google-Konzern wegen seiner Marktmacht ins Visier genommen hat. Als Strafe könnte eine Aufspaltung des Suchmaschinenkonzerns drohen. Boeing verloren 3,4 Prozent. Bei dem Flugzeugbauer sind Tarifverhandlungen in der bereits dritten Verhandlungsrunde gescheitert. Die Ratingagentur S&P schätzt, dass die Streiks Boeing 1 Milliarde Dollar pro Monat kosten könnten. Arcadium Lithium schossen um 30,9 Prozent nach oben. Rio Tinto kauft die Gesellschaft für 6,7 Milliarden Dollar.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,02 +6,2 3,96 -40,0

5 Jahre 3,91 +6,7 3,85 -8,8

7 Jahre 3,98 +6,5 3,91 0,8

10 Jahre 4,07 +5,8 4,01 19,1

30 Jahre 4,35 +5,1 4,29 37,5

Die Renditen setzten nach der Vortagespause ihren Anstieg fort, der nach den starken Arbeitsmarktdaten vom Freitag eingesetzt hatte. Der Markt preise weiter große Zinssenkungen um 50 Basispunkte aus, hieß es.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10:31 % YTD

EUR/USD 1,0940 -0,0% 1,0942 1,0957 -0,9%

EUR/JPY 163,33 +0,1% 163,23 162,83 +5,0%

EUR/GBP 0,8368 -0,0% 0,8371 0,8380 -3,5%

GBP/USD 1,3074 +0,0% 1,3071 1,3076 +2,7%

USD/JPY 149,28 +0,1% 149,18 148,61 +5,9%

USD/KRW 1.350,12 +0,2% 1.348,06 1.344,99 +4,0%

USD/CNY 7,0643 -0,2% 7,0786 7,0679 -0,5%

USD/CNH 7,0734 -0,3% 7,0922 7,0735 +2,0%

USD/HKD 7,7713 -0,0% 7,7718 7,7727 -0,5%

AUD/USD 0,6735 +0,3% 0,6715 0,6725 -1,1%

NZD/USD 0,6087 +0,4% 0,6061 0,6079 -3,7%

Bitcoin

BTC/USD 60.946,85 +0,1% 60.869,45 62.071,80 +40,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Mit den wieder gestiegenen Anleiherenditen legte der Dollar zu, der Dollarindex gewann 0,4 Prozent.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,87 73,24 +0,9% +0,63 +4,6%

Brent/ICE 77,16 76,58 +0,8% +0,58 +2,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise zeigten sich nach dem deutlichen Vortagesrücksetzer mit weiteren Abgaben von rund einem halben Prozent. Weiterhin setzte der Markt darauf, dass Israel bei einem möglichen Vergeltungsschlag gegen den Iran die dortige Ölinfrastruktur verschonen werde, hieß es. Dazu weiteten sich die US-Rohöllagerbestände stärker aus als erwartet.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.614,78 2.607,68 +0,3% +7,10 +26,8%

Silber (Spot) 30,54 30,53 +0,1% +0,02 +28,5%

Platin (Spot) 962,71 950,00 +1,3% +12,71 -3,0%

Kupfer-Future 4,43 4,40 +0,6% +0,03 +12,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der festere Dollar und gestiegene Marktzinsen belasteten den Goldpreis. Das Edelmetall verbilligte sich den vierten Tag in Folge, diesmal um rund 0,5 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

USA - Geldpolitik

Die Vertreter der US-Notenbank sind auf ihrer jüngsten Sitzung geteilter Meinung darüber gewesen, wie stark die Zinsen gesenkt werden sollten. Eine große Mehrheit sprach sich für die schließlich beschlossene größere Senkung um einen halben Prozentpunkt aus, wie aus dem Protokoll der Fed-Sitzung hervorgeht. Die Befürworter des größeren Zinsschrittes "merkten im Allgemeinen an, dass eine solche Neukalibrierung des geldpolitischen Kurses diesen besser mit den jüngsten Inflations- und Arbeitsmarktindikatoren in Einklang bringen würde"., heißt es in dem Protokoll. Die vierteljährlichen Projektionen zeigten, dass eine knappe Mehrheit auf den Sitzungen im November und Dezember weitere Zinssenkungen um jeweils mindestens 25 Basispunkte erwartet.

USA - Hurrikan

Der Hurrikan "Milton" ist am Mittwoch in Florida als Wirbelsturm der Kategorie 3 um 20.30 Uhr Ortszeit auf Land getroffen. Mittlerweile wurde "Milton" auf Kategorie 2 abgestuft. Der Südosten der USA hatte vor weniger als zwei Wochen bereits schwere Schäden durch den Hurrikan "Helene" erlitten.

USA - Politik

Donald Trump will die im Ausland lebenden Amerikaner bei der Präsidentschaftswahl für sich gewinnen. Der Kandidat der Republikaner sagte, er unterstütze eine Steuersenkung für US-Staatsbürger die im Ausland leben.

