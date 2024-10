Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FREITAG: In Hongkong bleiben die Börsen wegen des Feiertages Chung Yeung Festival geschlossen.

MONTAG: In Tokio wird wegen des Tages des Sports nicht gehandelt.

In den USA ruht der Anleihemarkt wegen des Columbus Day.

Die südkoreanische Notenbank hat die Zinsen gesenkt. Der Leitzins wurde um 25 Basispunkte auf 3,25 Prozent reduziert, wie die Bank of Korea mitteilte. Es war die erste Zinssenkung seit Mai 2020. Seit Februar 2023 hatte der Zins stabil bei 3,50 Prozent gelegen. Die vom Wall Street Journal befragten Ökonomen hatten mit einer Zinssenkung im Oktober gerechnet, einige mit einem Zinsschritt erst im November. Analysten gehen davon aus, dass die Notenbank die Geldpolitik allmählich weiter lockern wird. Sie sehen die Zinsen am Jahresende 2025 bei 2,50 bis 2,75 Prozent.

12:15 US/Blackrock Inc, Ergebnis 3Q

12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 3Q

12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q

- US

14:30 Erzeugerpreise September

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Oktober

PROGNOSE: 71,0

zuvor: 70,1

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.828,00 -0,0%

E-Mini-Future Nasdaq-100 20.422,50 -0,0%

Nikkei-225 39.637,66 +0,7%

Hang-Seng-Index FEIERTAG

Kospi 2.596,58 -0,1%

Shanghai-Composite 3.261,97 -1,2%

S&P/ASX 200 8.214,50 -0,1%

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - An der Börse in Schanghai zeigen sich die Anleger vor einer für Samstag angekündigten Pressekonferenz des chinesischen Finanzministeriums vorsichtig. Am Markt erwartet man die Ankündigung weiterer Stützungsmaßnahmen zur Ankurbelung der schwächelnden Wirtschaft des Landes. Unklarheit besteht jedoch über Ausmaß und Umfang. Auch in Japan blicken die Anleger gespannt nach Peking. Die Marktteilnehmer werden wahrscheinlich darauf bedacht sein, "ihre Portfolios für ein weiteres Wochenende mit potenziellem Gapping-Risiko zu positionieren", indem sie versuchten, die Erwartungen an die Pressekonferenz des chinesischen Finanzministeriums angemessen zu bewerten, so Chris Weston, Leiter des Research bei Pepperstone. Die Börse in Seoul verzeichnet leichte Aufschläge, nachdem die Bank of Korea ihre Zinsen erstmals seit vier Jahren wie erwartet um 25 Basispunkte gesenkt hat. Analysten gehen davon aus, dass die Notenbank die Geldpolitik allmählich weiter lockern wird.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 42.454,12 -0,1% -57,88 +12,6%

S&P-500 5.780,05 -0,2% -11,99 +21,2%

Nasdaq-Comp. 18.282,05 -0,1% -9,57 +21,8%

Nasdaq-100 20.241,76 -0,1% -27,10 +20,3%

Donnerstag Mittwoch

Umsatz NYSE (Aktien) 786 Mio 815 Mio

Gewinner 1.125 1.587

Verlierer 1.615 1.183

Unverändert 112 92

Knapp behauptet - Leicht belastend wirkten Inflationsdaten. Die Inflation war langsamer als erwartet zurückgegangen, die Kerninflation hatte sich sogar leicht beschleunigt. Die Inflation lag im September jeweils einen Tick oberhalb der Erwartungen. Die Preisdaten untermauerten die Sicht, dass es im November keinen großen Zinsschritt um 50 Basispunkte geben werde. Dies bremste den Aktienmarkt etwas. Der sich offensichtlich abkühlende Arbeitsmarkt verhinderte aber höhere Verluste. Denn die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten waren schlechter als gedacht ausgefallen. Delta Air Lines gaben 1,4 Prozent nach. Die Fluggesellschaft hatte die Markterwartungen knapp verfehlt. Toronto-Dominion gaben um 6,4 Prozent nach. Die kanadische Bank wird voraussichtlich rund 3 Milliarden Dollar an Bußgeldern zahlen und ihre Geschäftstätigkeit in den USA als Teil eines Vergleichs einschränken müssen, wie das Wall Street Journal berichtet. Versicherungstitel wie Allstate (+0,5%), Progressive (+0,4%) oder Everest (+1,3%) legten weiter zu. Wirbelsturm "Milton" war um mehrere Kategorien abgestuft worden. Die befürchteten Schäden dürften geringer als befürchtet ausfallen.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,96 -5,8 4,02 -45,6

5 Jahre 3,89 -2,8 3,92 -11,2

7 Jahre 3,97 -1,4 3,98 -0,2

10 Jahre 4,07 +0,3 4,07 18,8

30 Jahre 4,36 +2,3 4,34 39,4

Die Renditen fielen am kurzen Ende des Marktes - offenbar bedingt durch die schwächeren Arbeitsmarktdaten.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:48 % YTD

EUR/USD 1,0937 +0,0% 1,0936 1,0942 -1,0%

EUR/JPY 162,60 +0,1% 162,45 163,00 +4,5%

EUR/GBP 0,8382 +0,1% 0,8374 0,8361 -3,4%

GBP/USD 1,3048 -0,1% 1,3058 1,3088 +2,5%

USD/JPY 148,66 +0,1% 148,54 148,98 +5,5%

USD/KRW 1.348,16 -0,4% 1.353,46 1.348,93 +3,9%

USD/CNY 7,0693 -0,1% 7,0776 7,0748 -0,4%

USD/CNH 7,0798 -0,1% 7,0834 7,0832 +2,0%

USD/HKD 7,7716 +0,0% 7,7705 7,7703 -0,5%

AUD/USD 0,6740 +0,0% 0,6740 0,6730 -1,0%

NZD/USD 0,6101 +0,1% 0,6095 0,6080 -3,5%

Bitcoin

BTC/USD 60.594,95 +0,8% 60.100,50 60.912,35 +39,2%

Der Dollar erholte sich von seinen zwischenzeitlichen Abgaben, der Dollarindex stagnierte auf Tagessicht.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,67 75,85 -0,2% -0,18 +7,1%

Brent/ICE 79,16 79,40 -0,3% -0,24 +5,6%

Die Ölpreise erholten sich von den jüngsten Verlusten. Die Preise für die Sorten WTI und Brent erhöhen sich um über 3 Prozent. Die Gewissheit, dass Israel beim erwarteten Militärschlag gegen den Iran die Öleinrichtungen verschonen werde, schwand.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.644,27 2.631,08 +0,5% +13,19 +28,2%

Silber (Spot) 31,26 31,16 +0,3% +0,09 +31,5%

Platin (Spot) 978,24 971,95 +0,6% +6,29 -1,4%

Kupfer-Future 4,45 4,43 +0,4% +0,02 +12,5%

Der Goldpreis legte um 0,8 Prozent zu. Trotz einer Inflation über den Erwartungen verhindere die Abkühlung des Arbeitsmarktes Zinserhöhungen, das spiele Gold in die Hände, hieß es.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

STELLANTIS

bekommt übernächstes Jahr einen neuen Chef. CEO Carlos Tavares wird seinen Posten Anfang 2026 aufgeben, wenn sein Vertrag ausläuft. Die Suche nach einem Nachfolger laufe. Unterdessen baut das Unternehmen, zu dem Marken wie Opel, Peugeot, Fiat und Jeep gehören, das Topmanagement um.

TESLA

Tesla-Chef Elon Musk hat am Donnerstag zwei autonome Fahrzeuge vorgestellt: Er präsentierte ein "Cybercab", einen Zweisitzer ohne Lenkrad und Pedale, und einen Robovan, der 20 Personen auf einmal oder Fracht befördern kann. Das Cybercab soll als Robotaxi fungieren, sagte Musk. Es könne weniger als 30.000 US-Dollar kosten.

