Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Chinas Leitzinsen für Unternehmenskredite sind am Montag gesenkt worden. Der Schritt war mit Spannung erwartet worden, da die politischen Entscheidungsträger ihre Bemühungen zur Ankurbelung der kränkelnden Wirtschaft verstärken.

Nach Angaben der People's Bank of China (PBoC) wurden die Leitzinsen für einjährige und fünfjährige Kredite (LPR) um jeweils 25 Basispunkte auf 3,1 Prozent bzw 3,6 Prozent gesenkt.

Der Gouverneur der PBoC, Pan Gongsheng, hatte die Senkungen in einer Rede auf einem Finanzforum in Peking am Freitag angekündigt, als die großen Geschäftsbanken zum zweiten Mal in diesem Jahr ihre Einlagenzinsen senkten und damit den Weg für niedrigere Leitzinsen ebneten.

Der Schritt vom Montag bestätigt die Ansicht, dass die PBoC die Zinssätze entschlossener senken wird, sagte Becky Liu, Leiterin der China-Makrostrategie bei Standard Chartered. Sie verwies auf die "Kehrtwende" der chinesischen Politiker in der Wirtschaftspolitik, als das Politbüro im September erklärte, dass die Zentralbank die Zinsen stärker senken werde - das erste Mal, dass solch präzise Richtlinien für die Zinssätze gegeben wurden.

"Es ist ein ermutigendes Zeichen, dass sich die Geldpolitik in die richtige Richtung bewegt, um die Deflation zu bekämpfen" und zu einer unterstützenden Haltung übergegangen ist, sagte Zhiwei Zhang, Chefökonom bei Pinpoint Asset Management.

Die meisten neuen und ausstehenden Kredite in China werden auf der Grundlage des einjährigen LPR bepreist, während der fünfjährige Satz für Hypotheken maßgeblich ist.

Das Bündel von Zinssenkungen ist Teil eines Pakets von Konjunkturmaßnahmen, das die chinesischen Behörden im September angesichts des schwächelnden Wirtschaftswachstums angekündigt hatten.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US

16:00 Index der Frühindikatoren September

PROGNOSE: -0,3% gg Vm

zuvor: -0,2% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/-

DAX-Future 19.728,00 -0,2%

E-Mini-Future S&P-500 5.904,25 -0,0%

E-Mini-Future Nsdq-100 20.459,50 -0,1%

Nikkei-225 39.033,04 +0,1%

Schanghai-Composite 3.283,11 +0,7%

Hang-Seng-Index 20.614,93 -0,9%

+/- Ticks

Bund -Future 134,14 +1

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Dank positiver Vorgaben der US-Börsen geht es an den meisten Handelsplätzen in Ostasien und Australien am Montag nach oben. Rückenwind kommt auch von der chinesischen Notenbank (PBoC), die die Zinsen etwas deutlicher gesenkt hat als am Markt erwartet. In Hongkong geben die Kurse dessen ungeachtet jedoch nach. Die dortigen Anleger warten Händlern zufolge auf genauere Informationen zum geplanten chinesischen Wirtschaftsprogramm vom Nationalen Volkskongress, der Ende des Monats zusammentritt. Auch die gerade anlaufende Bilanzsaison lasse viele Investoren vorsichtig agieren. Aktien des Solarsektors sind sowohl in Hongkong als auch in Schanghai und Shenzhen gesucht. Sie dürften von der Hoffnung auf Konjunkturstimuli profitieren. JA Solar verbessern sich um das Tageslimit von 10 Prozent, Trina Solar um 8,3 Prozent und Xinyi Solar um 4,4 Prozent. Von der Zinssenkung in China profitiert der australische Aktienmarkt, denn China ist wichtigster Handelspartner des Landes. Auch der Kospi in Seoul baut seine Kursgewinne nach der PBoC-Zinssenkung aus. Verhaltener fällt das Plus in Tokio aus. Die Ende des Monats anstehende Parlamentswahl in Japan veranlasse die Anleger zur Zurückhaltung, heißt es.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 43.275,91 +0,1% 36,86 +14,8%

S&P-500 5.864,67 +0,4% 23,20 +23,0%

Nasdaq-Comp. 18.489,55 +0,6% 115,94 +23,2%

Nasdaq-100 20.324,04 +0,7% 133,62 +20,8%

Freitag Donnerstag

Umsatz NYSE (Aktien) 869 Mio 806 Mio

Gewinner 1.510 1.249

Verlierer 1.254 1.515

Unverändert 95 93

Gut behauptet - Die jüngste Rekordjagd an der Wall Street hat sich am Freitag fortgesetzt. Der Dow-Jones-Index stieg auf ein Allzeithoch, der S&P-500 notierte knapp darunter. Erneut kamen Impulse aus dem Technologiesektor. Netflix (+11,1%) hat in der dritten Periode das profitabelste Quartal aller Zeiten verbucht. Der Kundenzuwachs übertraf die Erwartungen - auch die wichtigsten Kennziffern fielen besser vom Markt erwartet aus. Procter & Gamble (-0,6%) hat trotz eines leichten Umsatzrückgangs im ersten Geschäftsquartal mehr verdient als erwartet und die Markterwartungen übertroffen. Der Konzern hält jedoch an seinen bisherigen Zielen fest. Auch American Express (-3,1%) profitieren nicht von einem Ergebnis im dritten Quartal über Markterwartung und einem erhöten Ausblick. Der Finanzkonzern verfehlte bei den Einnahmen die Erwartungen. Die Smartphone-Verkäufe von Apple (+1,2%) sind im dritten Quartal laut einem vielbeachteten Branchen-Tracker gestiegen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,95 -2,6 3,97 -47,2

5 Jahre 3,88 -2,4 3,90 -12,2

7 Jahre 3,97 -1,5 3,99 0,3

10 Jahre 4,08 -1,4 4,09 19,8

30 Jahre 4,39 +0,6 4,38 41,8

Am Rentenmarkt fielen die Renditen leicht nach schwachen Immobiliendaten, sowohl die US-Baubeginne wie auch die -Genehmigungen blieben im September unter den Markterwartungen. Die Rendite zehnjähriger Papiere gab um 1,4 Basispunkte auf 4,08 Prozent nach.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:12 % YTD

EUR/USD 1,0860 -0,1% 1,0867 1,0844 -1,7%

EUR/JPY 162,15 -0,2% 162,50 162,76 +4,2%

EUR/GBP 0,8328 -0,0% 0,8330 0,8311 -4,0%

GBP/USD 1,3040 -0,0% 1,3046 1,3047 +2,4%

USD/JPY 149,29 -0,2% 149,54 150,07 +5,9%

USD/KRW 1.374,07 +0,2% 1.371,06 1.370,95 +5,9%

USD/CNY 7,0983 +0,0% 7,0976 7,0995 -0,0%

USD/CNH 7,1191 +0,0% 7,1185 7,1182 +2,0%

USD/HKD 7,7712 +0,0% 7,7702 7,7694 -0,5%

AUD/USD 0,6698 -0,1% 0,6703 0,6716 -1,6%

NZD/USD 0,6069 -0,0% 0,6070 0,6069 -4,0%

Bitcoin

BTC/USD 69.062,75 +0,4% 68.757,80 67.850,25 +58,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar geriet mit den Daten und nachgebenden Marktzinsen unter Druck, der Dollar-Index verzeichnete ein Minus von 0,3 Prozent. Der Dollar hat in der ersten Oktoberhälfte deutlich an Wert gewonnen, so Claudio Wewel von J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management. Die Stärke spiegelt weitgehend die unerwartet guten US-Daten wider, so der Stratege. Dies hat dazu geführt, dass die Erwartungen an die US-Zinsen deutlich zurückgeschraubt wurden. Auch im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen in den USA, deren Ausgang ungewiss ist, haben die Anleger Dollar gekauft, sagte er.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,51 69,22 +0,4% +0,29 -1,6%

Brent/ICE 73,41 73,06 +0,5% +0,35 -2,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Am Ölmarkt gaben die Preise nach. Brent und WTI verloren auf Wochensicht jeweils rund 8 Prozent. Für die Notierungen ging es zum Wochenausklang um bis zu 1,8 Prozent nach unten. Das Wachstum in China hat sich weiter verlangsamt, wenn auch weniger deutlich als befürchtet. Die schwache Nachfrage aus China stellt weiterhin einen der Hauptbelastungsfaktoren bei Rohöl dar, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.726,23 2.721,60 +0,2% +4,63 +32,2%

Silber (Spot) 33,86 33,71 +0,4% +0,15 +42,4%

Platin (Spot) 1.020,20 1.016,95 +0,3% +3,25 +2,8%

Kupfer-Future 4,44 4,38 +1,3% +0,06 +12,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis markierte ein weiteres Allzeithoch. Der Preis für die Feinunze erhöhte sich um 1,0 Prozent auf 2.720 Dollar und überwand damit erstmals die Marke von 2.700 Dollar. Das Umfeld sinkender Leitzinsen gepaart mit geopolitischen Sorgen bleibe insgesamt günstig für das Edelmetall, hieß es. Das billige Öl dämpfe zudem die Inflation und lasse weitere Zinssenkungen wahrscheinlicher erscheinen.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR +++++

AIRBNB

will in Zukunft weit über sein bisheriges Kerngeschäft mit Zimmervermittlungen hinaus expandieren. "Airbnb wird einmal viel mehr sein als Kurzzeitvermietung", sagte Mitgründer und Vorstandschef Brian Chesky im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das Unternehmen wolle in den nächsten fünf Jahren jeweils zwei bis drei Geschäfte starten, die es eines Tages auf einen Jahresumsatz von mindestens 1 Milliarde US-Dollar bringen sollen. "Längerfristig stelle ich mir vor, dass die Menschen über Airbnb ihre Miete bezahlen", so Chesky.

BHP / VALE

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 21, 2024 01:42 ET (05:42 GMT)