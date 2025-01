Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Tokio bleiben die Börsen wegen des Feiertages Tag der Volljährigkeit geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die chinesische Zentralbank hat den Kauf von Staatsanleihen ausgesetzt. Mit dem Schritt reagierte sie darauf, dass die langfristigen Renditen in Erwartung einer weiteren geldpolitischen Lockerung neue Tiefststände erreicht haben. Die People's Bank of China begründete ihre Entscheidung mit der übermäßigen Nachfrage nach Staatsanleihen und erklärte, die Aussetzung sei in diesem Monat in Kraft getreten. Die Käufe würden zu einem geeigneten Zeitpunkt wieder aufgenommen, hieß es in einer Erklärung vom Freitag.

"Diese Ankündigung zeigt, dass die PBOC über den jüngsten Renditerückgang von Staatsanleihen besorgt ist", sagte Zhiwei Zhang, Chefökonom bei Pinpoint Asset Management.

Seit 2024 haben die Anleiherenditen in China kontinuierlich neue Rekordtiefs erreicht, da die durch die andauernde Konjunkturschwäche beunruhigten Anleger in sichere Anlagen flüchteten. Die Anleihekurse stehen in einem umgekehrten Verhältnis zu den Zinssätzen.

Trotz der Bemühungen der PBOC, die Rallye zu bremsen, haben sich Händler, darunter Geschäftsbanken und Versicherer, nicht beirren lassen, so dass die Zentralbank in den vergangenen Monaten aufsichtsrechtliche Strafen verhängte.

Die Zusage der chinesischen Führung, die Zinsen weiter zu senken, löste eine weitere Hausse auf dem bereits überhitzten Anleihemarkt aus. Da die PBOC in den letzten Wochen ihre Zusagen zur Lockerung der Geldpolitik wiederholt hat, setzen bärische Anleger auf weitere Anreize, um das schleppende Wirtschaftswachstum wieder anzukurbeln und den Desinflationsdruck abzuwehren.

Da die Rendite 10-jähriger chinesischer Staatsanleihen Anfang dieses Monats auf ein Allzeittief von 1,6 Prozent gefallen ist, hat der Renditeabstand zwischen China und den USA ein noch nie dagewesenes Niveau von 300 Basispunkten erreicht. Das setzt den Yuan unter Druck, der durch die Zolldrohungen der neuen Trump-Regierung und die allgemeine Dollar-Stärke angeschlagen ist.

Die Renditen der US-Staatsanleihen wurden durch die jüngsten guten Wirtschaftsdaten und die Befürchtung, dass die Politik des designierten Präsidenten Donald Trump die Inflation ankurbeln könnte, in die Höhe getrieben. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen erreichte Anfang der Woche den höchsten Stand seit April.

Seit Anfang Dezember hat sich der Yuan gegenüber dem Dollar um 1,3 Prozent abgeschwächt. Es gibt Spekulationen, dass die chinesischen Behörden eine weitere Abwertung des Yuan gegenüber dem Dollar zulassen könnten, um den Exporteuren zu helfen, falls die USA weitere Zölle auf in China hergestellte Waren erheben, was die Rolle der Exporte als Motor des Wirtschaftswachstums schwächen könnte.

Die Zentralbank kündigte jedoch am Donnerstag Pläne an, in diesem Monat für 60 Milliarden Yuan, umgerechnet 8,2 Milliarden Dollar, sechsmonatige Zentralbankanleihen in Hongkong zu verkaufen, ein Schritt, der die Offshore-Liquidität des Yuan in der globalen Finanzmetropole verringern und Leerverkäufe der Währung erschweren würde.

Die PBOC hat auch den Onshore-Yuan stabilisiert, indem sie einen starken täglichen Referenzkurs festgesetzt hat. Jeden Morgen veröffentlicht sie einen Referenzkurs für den Yuan gegenüber verschiedenen Währungen, darunter auch dem Dollar. Der Yuan darf 2 Prozent über oder unter diesem Wert gehandelt werden.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

Keine relevanten Unternehmenstermine angekündigt.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Arbeitsmarktdaten Dezember

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +155.000 gg Vm

zuvor: +227.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 4,2%

zuvor: 4,2%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,0% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+4,0% gg Vj

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Januar

PROGNOSE: 74,0

zuvor: 74,0

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.941,25 -0,3%

E-Mini-Future Nasdaq-100 21.266,00 -0,4%

Nikkei-225 39.261,38 -0,9%

Hang-Seng-Index 19.083,37 -0,8%

Kospi 2.515,78 -0,2%

Shanghai-Composite 3.185,48 -0,8%

S&P/ASX 200 8.294,10 -0,4%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Negative Vorzeichen dominieren zum Wochenausklang an den Börsen in Ostasien und Australien. Vor den mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten im späteren Tagesverlauf halten sich die Anleger zurück, wie Händler berichten. Sollte die Beschäftigungslage nach wie vor gut sein, dürfte sich die US-Notenbank in ihrer zuletzt eher falkenhaften Haltung bestätigt sehen. Mit der Zinssitzung im Dezember hatte sie den Markt auf nun langsamere Zinssenkungen eingestimmt. Vorgaben der US-Börsen fehlen, weil der Handel dort am Donnerstag wegen des Gedenkens an den verstorbenen ehemaligen Präsidenten Jimmy Carter ruhte. Die Futures auf die großen US-Indizes tendieren jedoch etwas leichter. Auf dem japanischen Aktienmarkt lastet zusätzlich die Befürchtung, dass die Bank of Japan bald einen strafferen Kurs einschlagen könnte. Dazu passt, dass die Ausgaben der privaten japanischen Haushalte im November auf Monatssicht weniger stark zurückgingen als angenommen und im Vergleich zum Vorjahr sogar stiegen. Unter den Einzelwerten verliert die Aktie der Uniqlo-Mutter Fast Retailing nach Veröffentlichung von Geschäftszahlen 6,6 Prozent. Seven & I Holdings verteuern sich um 5,6 Prozent. Zwar hat das Unternehmen einen Gewinneinbruch gemeldet und die Erwartungen des Marktes verfehlt, einem Bericht von Bloomberg zufolge erwägt jedoch die Private-Equity-Gesellschaft Apollo Global Management im Zuge eines Management-Buyouts die Übernahme eines Anteils an Seven & I von der Gründerfamilie im Wert von etwa 9,5 Milliarden US-Dollar. Abwärts geht es auch an den chinesischen Börsen. Hier dominiert die Furcht vor den geplanten höheren Zöllen des designierten US-Präsidenten Donald Trump, wie es heißt. In Seoul tritt der Kospi wie schon am Vortag mehr oder weniger auf der Stelle. Hyundai Motor verteuern sich um 6,1 Prozent, nachdem der Autohersteller eine Partnerschaft mit Nvidia bekanntgegeben hat.

WALL STREET (8.1.)

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 42.635,20 +0,3% 106,84 +0,2%

S&P-500 5.918,23 +0,2% 9,20 +0,6%

Nasdaq-Comp. 19.478,88 -0,1% -10,80 +0,9%

Nasdaq-100 21.180,97 +0,0% 7,92 +0,8%

Umsatzdaten Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 992 Mio 1,00 Mrd

Gewinner 1.208 910

Verlierer 1.542 1.884

Unverändert 89 57

Wenig verändert - Neben den zuletzt gestiegenen Rentenrenditen verunsicherte am Mittwoch der designierte US-Präsident Donald Trump. CNN berichtete, dass Trump die Einführung neuer Importzölle per Notstandsdekret in Erwägung ziehe. Damit drohen neue Zölle prinzipiell ab dem ersten Tag der Amtseinführung. Das Fed-Protokoll setzte keine Akzente, hinzu kam Zurückhaltung vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, zumal am Donnerstag der Handel wegen des Gedenkens an den verstorbenen Jimmy Carter pausierte. Die Arbeitsmarktdaten des Tages führten kaum zu neuen Erkenntnissen in der Zinsdebatte. Verkauft wurden erneut zuletzt gut gelaufene Aktien aus dem Halbleitersektor, auch nachdem der Chipriese Samsung mit vorläufigen Quartalszahlen nicht überzeugen konnte. Intel verloren 0,6 Prozent, Micron Technology und AMD büßten 2,5 bzw. 4,3 Prozent ein. AMD waren zudem von der HSBC abgestuft worden. Exxon verloren 1,7 Prozent. Der Ölkonzern erwartet, dass die gesunkenen Ölpreise den Gewinn im vierten Quartal belasten werden. Aktien von Anbietern im Bereich Quantenrechner brachen ein: D-Wave Quantum um 36,1, Quantum Computing um 43,3 und Rigetti Computing um 45,4 Prozent. Laut Nvidia sind Quantencomputer erst in 15 bis 30 Jahren realisierbar.

USA - ANLEIHEN (9. Januar)

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,26 -2,5 4,29 2,4

5 Jahre 4,45 -1,2 4,46 6,8

7 Jahre 4,57 -0,7 4,57 8,6

10 Jahre 4,68 -2,5 4,70 10,6

30 Jahre 4,91 +1,0 4,91 13,5

Mit den Renditen ging es noch etwas weiter nach unten. Anleger hätten vor den mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktdaten am Freitag den vermeintlich sicheren Anleihehafen angesteuert, hieß es. Das Geschäft war ruhig, denn wegen des Gedenkens an den verstorbenen früheren Präsidenten Jimmy Carter fand nur eine verkürzte Sitzung statt, während die Aktienmärkte ganz geschlossen blieben.

