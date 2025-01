Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages Martin Luther King Day geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Donald Trump wird um 18.00 Uhr MEZ in das Amt des Präsidenten der USA eingeführt. Auf einer Kundgebung vor seinem Amtsantritt kündigte er weitreichende Veränderungen an. Er versprach unter anderem Massenabschiebungen und eine Kürzung der Staatsausgaben. Er verändere das Land, noch bevor er ins Oval Office einziehe, sagte Trump und sprach von einem "Trump-Effekt". Die Unternehmen stünden Schlange, um ihre Aktivitäten in Amerika auszubauen, der CEO von Apple, Tim Cook, habe ihm gesagt, er plane "massive Investitionen" in den USA. Apple lehnte einen Kommentar dazu allerdings ab. Dazu lobte Trump die Wiederfreischaltung von Tiktok nur wenige Stunden nach der Schließung der App in den USA und den Waffenstillstand im Gaza-Streifen. Trump gab einen Ausblick auf seinen ersten Tag im Amt und kündigte an, Durchführungsverordnungen zu unterzeichnen, die sich auf die Begrenzung der illegalen Einwanderung beziehen. Er versprach die größte Massenabschiebung in der amerikanischen Geschichte.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

Es stehen keine wichtigen Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an.

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 6.033,25 -0,0%

E-Mini-Future Nasdaq-100 21.584,75 -0,0%

Nikkei-225 38.888,85 +1,1%

Hang-Seng-Index 19.967,48 +2,0%

Kospi 2.520,05 -0,1%

Shanghai-Composite 3.247,94 +0,2%

S&P/ASX 200 8.347,40 +0,4%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Fester - Deutlich angeführt von Hongkong und Tokio geht es an den Börsen in Ostasien und Australien am Montag nach oben. In Tokio hilft Rückenwind durch einen etwas leichteren Yen. Der Markt warte auf die Amtseinführung von Donald Trump später am Tag, heißt es im Handel. Trump, von dem insbesondere mit Blick auf die USA eine wirtschaftsfreundliche Politik erwartet wird, hat angekündigt, gleich nach seiner Amtseinführung eine Reihe von Dekreten unterzeichnen zu wollen. Für Zuversicht an den chinesischen Börsen sorgt offenbar, dass Trump bereits am vergangenen Freitag mit Chinas Präsident Xi Jinping Fragen zu Tiktok, den beiderseitigen Handelsbeziehungen und Taiwan diskutiert hat. Dazu trägt auch bei, dass die Social-Media-App Tiktok mittlerweile in den USA schon wieder freigeschaltet ist, nachdem sie kurzzeitig abgeschaltet worden war. Trump war Tiktok am Sonntag zu Hilfe gekommen und will den Tiktok-Bann per Dekret aussetzen. Die Tiktok-Mutter Bytedance soll mehr Zeit bekommen, einen Käufer in den USA zu finden.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 43.487,83 +0,8% 334,70 +2,2%

S&P-500 5.996,66 +1,0% 59,32 +2,0%

Nasdaq-Comp. 19.630,20 +1,5% 291,91 +1,7%

Nasdaq-100 21.441,16 +1,7% 349,90 +2,0%

Umsatzdaten

Freitag Donnerstag

Umsatz NYSE (Aktien) 1.129 Mio 902 Mio

Gewinner 1.707 1.737

Verlierer 1.032 1.028

Unverändert 95 75

Fester - Zur guten Stimmung trugen ermutigende chinesische Konjunkturdaten bei. Überdies hatte der IWF die Wachstumsprognosen für die US-Wirtschaft nach oben revidiert. Demnach dürften die USA andere große westliche Volkswirtschaften abhängen. Dazu passend übertrafen neue US-Konjunkturdaten die Erwartungen. Schließlich blickte der Markt der Amtseinführung des neuen als wirtschaftsfreundlich geltenden US-Präsidenten Donald Trump am Montag hoffnungsvoll entgegen. Intel legten um 9,2 Prozent zu. Treiber waren wieder Spekulationen über eine mögliche Übernahme. Der Kurs des Chipherstellers Qorvo machte einen Sprung um 14,4 Prozent. Laut einem Bericht hat der aktivistische Investor Starboard Value eine Beteiligung von 7,7 Prozent aufgebaut. Schlumberger verteuerten sich um 6,1 Prozent, nachdem das Unternehmen mit Umsatz und Gewinn im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen hatte. Die Schätzungen des Marktes überbot auch State Street. Gleichwohl ging es für die Aktie um 2,8 Prozent abwärts. Bemängelt wurde, dass auf Quartalssicht die Marge gesunken war. Licht und Schatten enthielten die Geschäftszahlen des Speditionsunternehmens J.B. Hunt (-7,4%): Während der Gewinn stieg, ging der Umsatz zurück.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,28 +4,9 4,23 3,5

5 Jahre 4,42 +2,1 4,40 3,9

7 Jahre 4,52 +0,9 4,51 3,9

10 Jahre 4,61 +0,0 4,61 4,3

30 Jahre 4,85 -1,0 4,86 6,9

Die Renditen zeigten sich insgesamt wenig verändert, lediglich am kürzeren Ende stiegen sie etwas stärker, nachdem sie mit der gestiegenen Erwartung weiterer Zinssenkungen zuletzt deutlich zurückgekommen waren. So hatte Fed-Gouverneur Christopher Waller am Donnerstag gesagt, er halte im laufenden Jahr drei bis vier Zinssenkungen für möglich. Jüngster Auslöser der wieder gestiegenen Zinssenkungshoffnungen waren unter Erwarten gebliebene US-Inflationsraten.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:24 % YTD

EUR/USD 1,0303 +0,2% 1,0279 1,0282 -0,5%

EUR/JPY 160,91 +0,1% 160,71 160,07 -1,2%

EUR/GBP 0,8440 -0,0% 0,8441 0,8444 +2,0%

GBP/USD 1,2209 +0,3% 1,2178 1,2178 -2,4%

USD/JPY 156,16 -0,1% 156,34 155,67 -0,7%

USD/KRW 1.451,55 -0,5% 1.458,64 1.457,98 -1,6%

USD/CNY 7,1767 -0,2% 7,1897 7,1943 -0,5%

USD/CNH 7,3247 -0,1% 7,3353 7,3436 +2,0%

USD/HKD 7,7836 -0,0% 7,7851 7,7863 +0,2%

AUD/USD 0,6209 +0,2% 0,6197 0,6201 +0,3%

NZD/USD 0,5606 +0,3% 0,5591 0,5588 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 103.568,00 +0,4% 103.199,15 101.628,20 +9,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich etwas fester - der Dollarindex stieg um 0,4 Prozent. Der grundlegende Aufwärtstrend bleibe intakt, weil der Dollar von der Stärke der US-Wirtschaft profitiere, sagte Marktstratege Elias Haddad von Brown Brother Harriman.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,74 77,88 -0,2% -0,14 +8,4%

Brent/ICE 80,47 80,79 -0,4% -0,32 +7,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise um bis zu knapp 1 Prozent nach. Marktteilnehmer verwiesen auf die Einigung zwischen Israel und der Hamas auf einen Waffenstillstand, was Sorgen über Produktionsausfälle in der Region gemildert habe.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.709,59 2.703,25 +0,2% +6,34 +3,3%

Silber (Spot) 30,34 30,36 -0,1% -0,02 +5,1%

Platin (Spot) 939,80 941,75 -0,2% -1,95 +3,6%

Kupfer-Future 4,34 4,37 -0,6% -0,03 +7,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab nach den Gewinnen der Vortage nach, er verbilligte sich im US-Handel um 0,4 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR +++++

CHINA - Geldpolitik

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte den dritten Monat in Folge unverändert belassen, den einjährigen Satz bei 3,1 und den fünfjährigen bei 3,6 Prozent. Die Sätze dienen den Banken als Vorgabe für deren Ausleihesätze. Im Oktober hatte Peking die Geldpolitik gelockert, um die sich abschwächende Inlandsnachfrage zu stützen.

EU/MEXIKO

Die Europäische Union und Mexiko haben vor dem Amtsantritt des designierten US-Präsidenten Donald Trump, der beiden Regionen mit hohen Exportzöllen gedroht hat, ein neues Handelsabkommen geschlossen. Das Abkommen, das noch von den Regierungen beider Seiten gebilligt werden muss, sieht vor, dass Mexiko die hohen Zölle auf EU-Waren wie Käse und Wein abschafft.

JAPAN - Konjunktur

Die japanischen Maschinenbauaufträge sind im November in der Kernrate um 3,4 Prozent zum Vormonat gestiegen. Ökonomen hatten einen Rückgang um 0,3 Prozent getippt. In der Jahresrate erhöhten sich die Aufträge um 10,3 Prozent.

MODERNA

hat vom U.S. Health and Human Services Department ein 590-Millionen-Dollar-Paket erhalten, um die Entwicklung seiner Grippeschutzimpfungen für Pandemien zu beschleunigen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2025 01:44 ET (06:44 GMT)