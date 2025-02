Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

Wer­bung Wer­bung

DIENSTAG: Letztmalig wird im Zuge der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr in Schanghai nicht gehandelt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

US-Präsident Donald Trump hat seine Pläne für Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Waren aus Mexiko und Kanada nach getrennten Treffen mit den Staats- und Regierungschefs beider Länder ausgesetzt. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau erklärte am Montagnachmittag (Ortszeit) in einem Beitrag in den sozialen Medien, dass die angedrohten Zölle für "mindestens" 30 Tage ausgesetzt worden seien. Zuvor hatte Trump nach Gesprächen mit der mexikanischen Präsidentin Claudia Sheinbaum Pardo eine ähnliche Aussetzung der Zölle auf mexikanische Importe angekündigt. Die USA und Mexiko "haben sich darauf geeinigt, die erwarteten Zölle für einen Monat auszusetzen, in dem wir Verhandlungen unter der Leitung von Außenminister Marco Rubio, Finanzminister Scott Bessent und Handelsminister Howard Lutnick sowie hochrangigen Vertretern Mexikos führen werden", so Trump in einem Beitrag auf Truth Social. Die mexikanische Präsidentin bestätigte die Aussetzung der Zölle. Mexiko werde 10.000 Soldaten der Nationalgarde an die Grenze verlegen, um den Drogenhandel zu unterbinden, sagte sie und fügte hinzu, dass ihre Regierung mit den USA parallel an Sicherheits- und Handelsverhandlungen arbeiten werde. Kanada hatte auf die Verhängung der Zölle seinerseits am Samstag Zölle in Höhe von 25 Prozent auf US-Waren wie Orangensaft, Erdnussbutter, Alkohol und Kaffee angekündigt.

Wer­bung Wer­bung

China hat indessen neue Zölle auf eine Reihe von US-Produkten als Vergeltung für die von der Trump-Regierung verhängten Zölle auf alle chinesischen Exporte in die USA angekündigt. Die Zolltarifkommission des Staatsrats teilte am Dienstag mit, dass sie 15 Prozent Zölle auf US-Kohle und Flüssigerdgas sowie 10 Prozent Zölle auf Rohöl, landwirtschaftliche Maschinen, Großraumfahrzeuge und Pickup-Trucks erheben wird. In einer Mitteilung erklärte die Kommission, die zusätzlichen Zölle seien eine direkte Reaktion auf die neuen US-Zölle. Die Maßnahmen werden am 10. Februar in Kraft treten, fügte sie hinzu.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 4Q

12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 4Q

Wer­bung Wer­bung

12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 4Q

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 4Q

13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 4Q

14:00 NL/Ferrari NV, Jahresergebnis

19:00 US/International Business Machines Corp (IBM), Investorentag 2025

22:00 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 4Q

22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 4Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

16:00 Auftragseingang Industrie Dezember

PROGNOSE: -0,8% gg Vm

zuvor: -0,4% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

NDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 6.004,00 -0,3%

E-Mini-Future Nasdaq-100 21.335,25 -0,3%

Nikkei-225 38.765,67 +0,6%

Hang-Seng-Index 20.653,49 +2,2%

Kospi 2.481,69 +1,1%

Shanghai-Composite FEIERTAG

S&P/ASX 200 8.374,00 -0,1%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas fester - Die Börsen kommen von höheren Aufschlägen wieder zurück, nachdem China die Einführung von Zöllen auf einige US-Produkte angekündigt hat. Am Montag hatte die Zollpolitik des US-Präsidenten Donald Trump für teils kräftige Kursverluste gesorgt. Dieser hatte Zölle auf Importe aus Kanada, Mexiko und China verhängt und damit bei den Anlegern Ängste vor einem Handelskrieg geschürt. Während ein zusätzlicher Zoll auf Waren aus China am Dienstag in Kraft treten soll, hat Trump die Zölle auf Importe aus Mexiko und Kanada nach Gesprächen zunächst wieder für 30 Tage ausgesetzt. Am Markt wertet man dies als Bereitschaft für Verhandlungen, was die Sorgen der Anleger zunächst etwas mildert. Die Frage, wie Trump nun auf die angekündigten Zölle Chinas reagieren wird, lässt die Verunsicherung an den Märkten jedoch wieder steigen. An der Börse in Tokio kommt der Nikkei-Index von höheren Aufschlägen wieder zurück. Die Aktien von Autohersteller erholen sich wieder etwas. So steigen Nissan Motor und Toyota Motor um 0,6 bzw. 1,9 Prozent. Mitsubushi Motors brechen indessen um rund 14 Prozent ein, nachdem das Unternehmen den Gewinnausblick gesenkt hat. Auch in Südkorea erholten sich die Märkte etwas. Die Aktie des Schwergewichts Samsung Electronics gewinnt 2,9 Prozent. In Hongkong schieben Anleger die angekündigte Einführung von US-Zöllen auf chinesische Importe etwas zur Seite. Am Markt setze man auf weitere Verhandlungen, heißt es.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 44.421,91 -0,3% -122,75 +4,4%

S&P-500 5.994,57 -0,8% -45,96 +1,9%

Nasdaq-Comp. 19.391,96 -1,2% -235,49 +0,4%

Nasdaq-100 21.297,58 -0,8% -180,47 +1,4%

Montag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 1.092 Mio 1.277 Mio

Gewinner 885 774

Verlierer 1.901 2.002

Unverändert 65 73

Leichter - Die Zollpolitik von US-Präsident Trump trübte weltweit die Stimmung für Aktien. Trump hatte seine Drohung wahrgemacht und Strafzölle zunächst auf Importe aus Kanada, Mexiko und China verhängt. Er beschwor damit Sorgen vor Handelskriegen, negativen Konjunktureffekten und höherer Inflation herauf. Mit der im Handelsverlauf aufschlagenden Nachricht, dass die Zölle gegen Mexiko zunächst ausgesetzt würden, kamen die Indizes deutlich von ihren Tagestiefs zurück. Neue US-Konjunkturdaten gingen im Zollwirrwar unter. Der eng gefasste Dow wurde gestützt von als eher defensiv geltenden Aktien wie Unitedhealth (+1,0%), Procter & Gamble (+1,7%) oder Verizon (+1,5%). Walmart gewannen 1,4 Prozent. Der Lebensmittelriese könnte von den Zöllen profitieren, so die Citi. Schlusslicht im Dow waren Apple (-3,4%). Vor allem Autowerte standen im Fokus. Ford, GM, Stellantis und Tesla verloren zwischen 1,9 und 5,2 Prozent - Autowerte waren mit den US-Zöllen weltweit schwach. Der S&P-500-Subindex knickte um fast 5 Prozent ein. Am besten hielten sich Aktien aus den Sektoren Telekommunikation (+1,9%) und Massenkonsum (+1,5%), die als weniger konjunkturempfindlich gelten.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,25 +4,6 4,21 1,3

5 Jahre 4,35 +2,5 4,32 -3,2

7 Jahre 4,44 +1,1 4,43 -3,7

10 Jahre 4,53 -0,5 4,54 -3,8

30 Jahre 4,76 -3,0 4,79 -2,2

Mit den Renditen ging es am kürzeren Ende nach oben, am längeren etwas nach unten vor dem Hintergrund der Inflationsspekulation als Folge der Zölle. Die Festverzinslichen seien aber zugleich auch als sicherer Hafen gesucht gewesen, hieß es zur Einordnung.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:56 % YTD

EUR/USD 1,0295 -0,5% 1,0343 1,0225 -0,6%

EUR/JPY 159,89 -0,2% 160,15 159,16 -1,8%

EUR/GBP 0,8303 -0,1% 0,8314 0,8321 +0,3%

GBP/USD 1,2399 -0,4% 1,2443 1,2288 -0,9%

USD/JPY 155,32 +0,3% 154,82 155,65 -1,3%

USD/KRW 1.462,13 +0,0% 1.461,53 1.467,51 -0,9%

USD/CNY 7,1869 +0,2% 7,1735 7,2027 -0,3%

USD/CNH 7,3179 +0,2% 7,3051 7,3432 +2,0%

USD/HKD 7,7893 -0,0% 7,7930 7,7940 +0,3%

AUD/USD 0,6191 -0,5% 0,6224 0,6134 +0,0%

NZD/USD 0,5594 -0,6% 0,5629 0,5552 -0,1%

Bitcoin

BTC/USD 99.357,00 -2,4% 101.829,75 95.334,00 +5,0%

Auch am Devisenmarkt sorgten die Zollankündigungen und dann wieder -rückzüge für deutliche Reaktionen. Der Dollar stieg zunächst stark, kam mit der Nachricht aus Mexiko aber wieder etwas zurück. Der Dollarindex legte dennoch um 0,5 Prozent zu, der Euro fiel auf 1,0294 Dollar. Mexikanischer Peso und kanadischer Dollar gaben zunächst stark nach zum US-Dollar, machten die Verluste im Handelsverlauf aber wieder wett. Zum Kanada-Dollar hieß es, er sei von Spekulationen gestützt worden, dass auch zwischen den USA und Kanada noch eine Lösung in der Zollthematik gefunden werden könnte. Weil die US-Zölle potenziell höhere Preise in den USA zur Folge haben, dürfte die Fed darauf tendenziell mit einer restriktiven Geldpolitik und höheren Zinsen reagieren, das stützte weltweit den Greenback. Für den Yen ging es aber nach oben. Er gilt zum einen als eine Art sicherer Hafen am Devisenmarkt, dazu ist die japanische Notenbank aktuell auf Zinserhöhungskurs.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,98 73,16 -1,6% -1,18 +1,0%

Brent/ICE 75,23 75,96 -1,0% -0,73 +1,1%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 04, 2025 01:40 ET (06:40 GMT)