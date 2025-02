Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

US-Präsident Trump sagte am Dienstag, er erwäge Zölle von 25 Prozent oder mehr auf Autos, Halbleiter und pharmazeutische Produkte. Die Zölle auf diese Industriezweige könnten im Laufe der Zeit steigen, sagte Trump vor Reportern in seinem Club Mar-a-Lago in Florida. Er fügte jedoch hinzu, dass den Unternehmen eine Anlaufzeit eingeräumt werden könnte, um die Produktion zurück in die USA zu verlegen.

Die Zölle werden "in der Nähe von 25 Prozent liegen", sagte Trump und fügte hinzu, dass sie "im Laufe des Jahres deutlich höher ausfallen" würden. Trump schlug eine Anlaufphase vor und sagte, er wolle den Unternehmen Zeit geben, in die Vereinigten Staaten zurückzukehren. Er sagte, er würde "eine kleine Chance" zur Verlagerung der Produktion ins Ausland geben, ohne Einzelheiten zu nennen.

Die US-Regierung hatte zuvor angekündigt, Zölle auf diese Branchen zu erheben sowie andere Industrien, die sie als kritisch für die nationale Sicherheit erachtet. Zuvor hatte Trump nicht angegeben, wie hoch die Abgaben sein könnten. Vergangene Woche kündigte Trump an, er werde Zölle in Höhe von 25 Prozent auf importierten Stahl und Aluminium erheben; davor hatte er die Zölle auf chinesische Importwaren um 10 Prozent erhöht. Diese Zölle könnten zusätzlich zu den gegenseitigen (reziproken) Zöllen erhoben werden, mit denen die Trump-Administration die Importzölle der USA an die Zölle und nicht handelsbezogenen Hemmnisse anderer Länder angleichen will.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

17:00 US/Apple Inc, Produktvorstellung

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Baubeginne/-genehmigungen Januar

Baubeginne

PROGNOSE: -8,6% gg Vm

zuvor: +15,8% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: -2,2% gg Vm

zuvor: -0,7% gg Vm

20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 28./29. Januar

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 6.154,25 +0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 22.268,50 +0,2%

Nikkei-225 39.164,02 -0,3%

Hang-Seng-Index 22.862,52 -0,5%

Kospi 2.671,52 +1,7%

Shanghai-Composite 3.346,33 +0,7%

S&P/ASX 200 8.419,20 -0,7%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Zur Wochenmitte lässt sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz ausmachen. Vielerorts lasten neuerliche Zolldrohungen des US-Präsidenten Donald Trump auf den Kursen. Deutlich im Plus zeigt sich die südkoreanische Börse. Marktteilnehmer sprechen von Gelegenheitskäufen, nachdem die Kurse heftig nachgeben hatten, als der inzwischen abgesetzte Präsident Yoon Suk Yeol versuchte, das Kriegsrecht einzuführen, worauf es zu heftigen Protesten kam. Inzwischen hofften Anleger, dass sich die Lage im Land beruhigen werde, heißt es. Gestützt wird der Index hauptsächlich von Indexschwergewicht Samsung Electronics, dessen Kurs um 3,5 Prozent steigt. Die Titel profitieren den zweiten Tag in Folge von Plänen des Unternehmens, Aktien im Wert von gut 3 Billionen Won (ca. 2 Milliarden Euro) einzuziehen. Chipwerte profitieren allerdings auch von den guten Vorgaben der US-Wettbewerber. SK Hynix und Hanmi Semiconductor gewinnen 3,8 und 9,3 Prozent. In Tokio zeigen sich Automobilwerte von Trumps Zolldrohungen belastet. Toyota Motor verlieren 1,9 Prozent. Honda Motor büßen 2,2 Prozent ein und Mitsubishi Motors 1,6 Prozent. Anleger trennen sich auch von Pharmawerten wie Daiichi Sankyo (-3,3%). Leichter tendiert derweil die Börse in Hongkong, die allerdings am Dienstag deutlicher zugelegt hatte. Dort steigt die Aktie von HSBC um 1,3 Prozent, nachdem die Bank Geschäftszahlen zum vierten Quartal vorgelegt hat. In Schanghai wird der Composite-Index von Aktien heimischer Chipunternehmen gestützt. Unter anderem verteuern sich Shenzhen Inovance um 7,5 Prozent und Will Semiconductor um 7 Prozent. Leichter ging die Börse in Sydney aus dem Handel. Nach Vorlage enttäuschender Zahlen zum ersten Geschäftsquartal brach die Aktie der National Australia Bank um gut 8 Prozent ein. Zahlen zum Geschäftsjahr hatte der Öl- und Gaskonzern Santos vorgelegt, der außerdem die Dividende kürzte. Die Aktie fiel um 4,5 Prozent. In Neuseeland schloss der NZX-50 um 0,1 Prozent niedriger, nachdem die Reserve Bank of New Zealand den Leitzins um weitere 50 Basispunkte gesenkt hatte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 44.556,34 +0,0% 10,26 +4,7%

S&P-500 6.129,58 +0,2% 14,95 +4,2%

Nasdaq-Comp. 20.041,26 +0,1% 14,49 +3,8%

Nasdaq-100 22.164,61 +0,2% 49,92 +5,5%

Umsatzdaten

Dienstag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,08 Mrd 979 Mio

Gewinner 1.625 1.544

Verlierer 1.140 1.229

Unverändert 84 70

Behauptet - Die Gespräche zwischen den USA und Russland zur Beendigung des Ukrainekrieges verliefen zunächst ohne greifbare Ergebnisse und lieferten somit keine positiven Impulse. Die Verschiebung neuer US-Importzölle stimmte Anleger zwar weiterhin zuversichtlich, stützte aber auch nicht mehr. Konjunkturseitig war die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York überraschend stark gestiegen, was aber kaum Impulse setzte. Händler sprachen von einer abwartenden Haltung vor dem Fed-Protokoll am Mittwoch. Intel stiegen um 16,1 Prozent. Broadcom (-1,9%) und Taiwan Semiconductor haben laut einem Bericht an unterschiedlichen Geschäftseinheiten des Halbleiterherstellers Interesse. Nike gewannen 6,2 Prozent. Der Sportartikelhersteller hat eine Partnerschaft mit Kim Kardashians SKIMS geschlossen. Constellation Brands (+4,0%) und Domino's Pizza (+0,2%) stiegen, nachdem Berkshire Hathaway neue Positionen aufgebaut hatte. Delta Air Lines gaben 1,6 Prozent nach. Ein Regionalflieger der Gesellschaft war beim Landeanflug auf Toronto am Vortag verunglückt. Baidu (-7,5%) hatte erneut einen Umsatzrückgang verzeichnet.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,30 +4,2 4,26 6,3

5 Jahre 4,40 +7,2 4,33 2,0

7 Jahre 4,48 +8,0 4,40 0,1

10 Jahre 4,55 +7,6 4,48 -1,9

30 Jahre 4,77 +7,5 4,70 -0,7

Die Hoffnung auf einen Waffenstillstand in der Ukraine verminderte das Interesse am vermeintlich sicheren Anleihehafen, die Renditen stiegen entsprechend.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0458 +0,1% 1,0452 1,0464 +1,0%

EUR/JPY 158,61 -0,2% 158,90 158,86 -2,6%

EUR/GBP 0,8287 +0,2% 0,8271 0,8296 +0,1%

GBP/USD 1,2620 -0,1% 1,2634 1,2614 +0,9%

USD/JPY 151,65 -0,3% 152,06 151,81 -3,6%

USD/KRW 1.439,15 -0,2% 1.441,58 1.443,00 -2,5%

USD/CNY 7,1735 +0,1% 7,1690 7,1742 -0,5%

USD/CNH 7,2833 +0,1% 7,2758 7,2836 +2,0%

USD/HKD 7,7725 -0,0% 7,7746 7,7789 +0,1%

AUD/USD 0,6366 +0,2% 0,6352 0,6360 +2,9%

NZD/USD 0,5726 +0,4% 0,5703 0,5715 +2,3%

Bitcoin

BTC/USD 95.357,30 +0,1% 95.258,95 95.521,35 +0,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollarindex stieg um 0,5 Prozent. Rückenwind kam von den gestiegenen Marktzinsen. Im Handel sprach man aber auch von einer Euro-Schwäche. Die Bundestagswahl in Deutschland und die Verhandlungen über ein Friedensabkommen in der Ukraine könnten sich negativ auf den Euro auswirken, urteilten die Analysten von Monex Europe.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,12 71,85 +0,4% +0,27 +1,2%

Brent/ICE 76,09 75,84 +0,3% +0,25 +2,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise stiegen. Die Preise für die Sorten WTI und Brent erhöhten sich um bis zu 1,5 Prozent. Ein ukrainischer Drohnenangriff auf das Pumpwerk einer internationalen Pipeline in Südrussland dürfte wohl zu wochenlangen Einschränkungen führen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.932,38 2.935,10 -0,1% -2,73 +11,7%

Silber (Spot) 32,80 32,88 -0,3% -0,09 +13,6%

Platin (Spot) 978,45 986,00 -0,8% -7,55 +7,9%

Kupfer-Future 4,58 4,59 -0,2% -0,01 +13,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

