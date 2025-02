Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Wer­bung Wer­bung

Die südkoreanische Notenbank hat ihre Geldpolitik gelockert und den Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,75 Prozent gesenkt. 26 der 27 vom Wall Street Journal befragten Ökonomen hatten mit einem solchen Schritt gerechnet. Zudem reduzierte die Notenbank ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr. Sie geht nun von einem Anstieg des Bruttoinlandsproduktes von 1,5 Prozent 2025 aus. Im November hatte sie noch mit 1,9 Prozent gerechnet. 2024 lag das Wachstum bei 2,0 Prozent bei einer durchschnittlichen Inflation von 2,3 Prozent.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

12:00 US/Home Depot Inc, Jahresergebnis

14:30 US/Paypal Holdings Inc, Investorentag

Wer­bung Wer­bung

17:00 US/Apple Inc, HV

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

16:00 Index des Verbrauchervertrauens Februar

PROGNOSE: 102,3

zuvor: 104,1

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 6.008,50 +0,1%

Wer­bung Wer­bung

E-Mini-Future Nasdaq-100 21.427,75 +0,0%

Nikkei-225 38.269,15 -1,3%

Hang-Seng-Index 23.139,26 -0,9%

Kospi 2.633,13 -0,5%

Shanghai-Composite 3.359,45 -0,4%

S&P/ASX 200 8.251,90 -0,7%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Die Aktienmärkte schließen sich der vorsichtigen Stimmung an der Wall Street an, wo insbesondere Technologeititel gemieden wurden. Dazu dürfte insbesondere an den chinesischen Aktienmärkten bremsen, dass das Regierungsteam von US-Präsident Donald Trump die von seinem Vorgänger verhängten Kontrollen über Chip-Exporte nach China noch verschärfen will, wie Bloomberg berichtet. In Seoul dürfte zumindest etwas stützen, dass die Notenbank in Südkorea die Leitzinsen gesenkt hat. Dies war aber so auch im Vorfeld schon erwartet worden. Allerdings ist sie zugleich auch pessimistischer geworden, was die Wachstumsaussichten angeht. In Hongkong und Schanghai dominiert weiter das Warten auf die jährliche Plenarsitzung des Nationalen Volkskongresses und auf die Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes - jeweils Anfang März - das Geschehen. Von den Tagungen erhoffen sich Anleger Aufschluss über den Wachstumsplan Pekings für die heimische Wirtschaft. Bei den Einzelwerten geht es in Tokio für Mitsubishi Corp. um 8,8 und für Itochu um 6,8 Prozent nach oben. Treiber ist, dass laut Investorenlegende Warren Buffett dessen Beteiligungsunternehmen Berkshire Hathaway die Anteile an den beiden japanischen Handelshäusern wohl erhöhen wird. In Sydney knickte der Kurs von Domino's Pizza Enterprises nach einem Verlust im ersten Halbjahr um rund 10 Prozent ein.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 43.461,21 +0,1% 33,19 +2,2%

S&P-500 5.983,25 -0,5% -29,88 +1,7%

Nasdaq-Comp. 19.286,93 -1,2% -237,08 -0,1%

Nasdaq-100 21.352,08 -1,2% -262,00 +1,6%

Montag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,10 Mrd 1,29 Mrd

Gewinner 1.252 713

Verlierer 1.510 2.062

Unverändert 75 74

Leichter - Vor den Nvidia-Zahlen am Mittwoch und Inflationsdaten am Freitag dominierte Vorsicht. Ein schwach ausgefallener Chicago-Fed-Einkaufsmanagerindex schürte zudem Konjunktursorgen, die bereits am Freitag neue Nahrung erhalten hatten. Nvidia gaben um über 3 Prozent nach und waren das Schlusslicht im eng gefassten Dow. Nach der Hochstufung auf "Buy" durch Jefferies führte die Nike-Aktie den Dow dagegen mit einem Plus von 4,9 Prozent an. Für die Aktie des Essenslieferdienstes Doordash ging es um 2,1 Prozent nach unten, nachdem Prosus die Übernahme des Doordash-Wettbewerbers Just Eat Takeaway mitgeteilt hatte. Apple (+0,7%) reagierten positiv darauf, dass das Unternehmen in den nächsten vier Jahren mehr als 500 Milliarden Dollar in die Erweiterung seiner Produktionskapazitäten in den USA investieren will. Alphabet sanken um 0,2 Prozent,. Einem Agenturbericht zufolge steht Google in der EU eine formelle Kartellklage ins Haus. Nach Veröffentlichung von starken Zahlen zum vierten Quartal ging es für die A-Aktie von Berkshire Hathaway, der Holding von Investoren-Legende Warren Buffett, um 4 Prozent nach oben.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,17 -2,1 4,19 -6,7

5 Jahre 4,24 -3,4 4,27 -14,4

7 Jahre 4,32 -3,0 4,35 -16,2

10 Jahre 4,40 -2,6 4,43 -17,0

30 Jahre 4,66 -2,5 4,68 -12,4

Die Renditen am Anleihemarkt fielen weiter, nachdem die am Freitag durch schwache Einkaufsmanagerindizes verstärkten Konjunktursorgen frische Nahrung erhalten hatten durch den Fed-Wirtschaftsindex der Region Chicago.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 08:41 % YTD

EUR/USD 1,0479 +0,1% 1,0469 1,0492 +1,2%

EUR/JPY 156,92 +0,1% 156,77 156,73 -3,7%

EUR/GBP 0,8291 +0,0% 0,8290 0,8298 +0,2%

GBP/USD 1,2638 +0,1% 1,2631 1,2644 +1,0%

USD/JPY 149,75 +0,0% 149,73 149,41 -4,8%

USD/KRW 1.430,85 +0,1% 1.429,65 1.427,09 -3,0%

USD/CNY 7,1740 +0,1% 7,1672 7,1627 -0,5%

USD/CNH 7,2607 +0,1% 7,2535 7,2460 +2,0%

USD/HKD 7,7753 +0,0% 7,7739 7,7728 +0,1%

AUD/USD 0,6355 +0,1% 0,6347 0,6367 +2,7%

NZD/USD 0,5738 +0,1% 0,5732 0,5749 +2,5%

Bitcoin

BTC/USD 91.637,40 -0,9% 92.484,55 95.878,30 -3,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Euro gab anfängliche Gewinne nach dem aus Marktsicht günstigen Ausgang der Bundestagswahl schnell wieder ab. Ein potenzieller Schub für das deutsche Wachstum durch höhere Staatsausgaben wäre zwar willkommen, aber der damit verbundene Anstieg der europäischen Kreditkosten "riskiere eine Verschärfung bereits bestehender Belastungen", hieß es.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,08 70,70 +0,5% +0,38 +0,3%

Brent/ICE 75,10 74,78 +0,4% +0,32 +0,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Beim Öl tat sich wenig, die Preise stiegen um bis zu 0,4 Prozent.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.937,86 2.950,43 -0,4% -12,57 +12,0%

Silber (Spot) 32,33 32,33 +0,0% +0,00 +12,0%

Platin (Spot) 966,08 970,38 -0,4% -4,30 +6,5%

Kupfer-Future 4,49 4,52 -0,5% -0,02 +11,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis stieg um 0,5 Prozent und erreichte ein neues Rekordhoch. Einmal mehr hieß es, geo- und handelspolitische Spannungen machten das Edelmetall als sicheren Hafen attraktiv.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR +++++

CHINA - Geldpolitik

Die chinesische Notenbank hat dem Finanzmarkt 300 Milliarden Yuan (ca. 39 Milliarden Euro) über ihre mittelfristigen Kreditfazilität (MLF) zu einem stabilen Zinssatz von 2,0 Prozent bereitgestellt. Im Februar werden MLF-Fazilitäten von 500 Milliarden Yuan fällig.

USA/RUSSLAND

US-Präsident Donald Trump führt nach eigenen Angaben Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über ein Abkommen zur wirtschaftlichen Entwicklung zwischen Washington und Moskau.

AKZO NOBEL

hat seiner börsennotierten indischen Tochter angeboten, deren Geschäft mit Pulverlacken zu übernehmen.

THERMO FISHER SCIENTIFIC

steht offenbar vor der Übernahme des Reinigungs- und Filtrationsgeschäfts von Solventum. Wie mit den Vorgängen vertraute Personen sagten, dürfte der Geschäftsbereich mit 3,5 bis 4 Milliarden Dollar bewertet werden.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 25, 2025 01:45 ET (06:45 GMT)