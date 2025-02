Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Seoul ruht der Börsenhandel wegen eines Ersatzfeiertags für den Tag der Unabhängigkeitsbewegung.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Inflation im Großraum Tokio hat sich im Februar abgeschwächt. Die Verbraucherpreise ohne die schwankungsanfälligen frischen Lebensmittel stiegen im Februar um 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Dies war langsamer als der Anstieg von 2,5 Prozent im Januar und als die 2,3 Prozent, die in einer Umfrage des Datenanbieters Quick unter Ökonomen erwartet wurden. Der Anstieg der Energiepreise verlangsamte sich, da die Regierung die Subventionen für Strom- und Gasrechnungen wieder aufnahm. Insgesamt stiegen die Verbraucherpreise in Tokio im Februar um 2,9 Prozent, deutlich über dem Ziel der Bank of Japan von 2 Prozent, aber unter den 3,4 Prozent im Januar. Die Zahlen aus Tokio gelten als Frühindikator für die landesweiten Trends.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Februar, PCE-Index

Ausgaben

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,7% gg Vm

Einkommen

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

PCE-Preisindex / Gesamtrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj

PCE-Preisindex / Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj

15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Februar

PROGNOSE: 41,0

zuvor: 39,5

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.880,25 +0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 20.620,50 +0,1%

Nikkei-225 37.156,33 -2,9%

Hang-Seng-Index 23.011,86 -3,0%

Kospi 2.532,78 -3,4%

Shanghai-Composite 3.336,65 -1,5%

S&P/ASX 200 8.172,40 -1,2%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Sehr schwach - Im Sog der kräftigen Verluste an der Wall Street geht es steil abwärts. Auslöser sind erneut Zolldrohungen bzw. -ankündigungen seitens der USA. An den Märkten in Ostasien wiegt besonders die Ankündigung schwer, einen zusätzlichen Zoll von 10 Prozent gegen China zu planen. Dieser käme zu den 10-prozentigen Zöllen auf Einfuhren aus China noch hinzu, die am 4. Februar in Kraft traten. Die zusätzlichen Zölle von 20 Prozent auf China könnten das reale BIP-Wachstum Chinas um schätzungsweise 0,46 Prozentpunkte dämpfen, kommentiert Ökonom Samuel Tse von DBS. Unter den Einzelwerten leiden unter anderen Aktien aus dem Chipsektor und dem Automobilbereich unter der US-Zollpolitik - aber auch dem 8-prozentigen Minus des KI-Schwergewichts Nvidia. In Seoul geht es für die Chipaktie SK Hynix um 4,7 Prozent nach unten, Hanmi Semiconductor verlieren 8 Prozent. In Tokio kommen Advantest um 9,1 und Tokyo Electron um 5,4 Prozent zurück. Im Autosektor verbilligen sich in Seoul Hyundai um 3,3 Prozent, in Hongkong BYD um 6,3 Prozent und in Tokio Toyota um 2,3 und Mazda um 2,7 Prozent. Einigermaßen stabil zeigen sich in Hongkong Xiaomi mit einem Minus von 0,9 Prozent. Der chinesische Elektronikriese hat sein neues Luxus-Elektrofahrzeug zu einem deutlich niedrigeren Preis als erwartet auf den Markt gebracht.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 43.239,50 -0,4% -193,62 +1,6%

S&P-500 5.861,57 -1,6% -94,49 -0,3%

Nasdaq-Comp. 18.544,42 -2,8% -530,84 -4,0%

Nasdaq-100 20.550,95 -2,8% -581,97 -2,2%

Donnerstag Mittwoch

Umsatz NYSE (Aktien) 1,1 Mrd 1,0 Mrd

Gewinner 894 1.361

Verlierer 1.864 1.377

Unverändert 80 104

Sehr schwach - Neue Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump schickten die Kurse auf Talfahrt. So sollen die geplanten Import-Zölle gegen Mexiko, Kanada und China wie geplant am 4. März in Kraft treten. Am Mittwoch hatte es zeitweise geheißen, dass die Strafzölle erst ab April erhoben werden sollten. Zudem kündigte Trump für Produkte aus der EU Zölle in Höhe von 25 Prozent an. Die mit Spannung erwarteten Geschäftszahlen von Nvidia und die Umsatzprognose für das laufende Quartal übertrafen zwar die Erwartungen von Analysten, doch enttäuschte laut Teilnehmern die Prognose der Marge. Nvidia fielen um 8,5 Prozent. Im Fahrwasser ging es für Intel, Broadcom und AMD um bis zu 7,1 Prozent nach unten. Salesforce verloren 4 Prozent, nachdem die Ergebnisse für das vierte Quartal Licht und Schatten geliefert hatten. Die Prognose für das laufende Jahr enttäuschte. Ein schwacher Ausblick drückte Ebay um 8,2 Prozent. Snowflake gewannen dagegen nach Vorlage überzeugender Zahlen und eines ermutigenden Ausblicks 4,5 Prozent. Moderna fielen um 7,5 Prozent, belastet von Berichten, wonach das US-Gesundheitsministerium den 590-Millionen-Dollar-Vertrag des Unternehmens zur Entwicklung eines Vogelgrippe-Impfstoffs neu bewertet.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,07 -0,8 4,07 -17,5

5 Jahre 4,09 +0,4 4,09 -29,1

7 Jahre 4,19 +1,4 4,17 -29,4

10 Jahre 4,28 +1,7 4,26 -29,4

30 Jahre 4,55 +3,9 4,51 -22,9

Die Renditen am Anleihemarkt erholten sich leicht, nachdem sie an den Vortagen vor dem Hintergrund schwacher Konjunktursignale stark gesunken waren. Dazu wurden sie etwas gestützt von einer höher als erwartet ausgefallenen Revision des BIP-Preisdeflators im vierten Quartal 2024.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 08:12 % YTD

EUR/USD 1,0386 -0,1% 1,0396 1,0469 +0,3%

EUR/JPY 155,74 +0,0% 155,70 156,28 -4,4%

EUR/GBP 0,8258 +0,1% 0,8246 0,8270 -0,2%

GBP/USD 1,2576 -0,2% 1,2603 1,2659 +0,5%

USD/JPY 149,97 +0,1% 149,79 149,26 -4,7%

USD/KRW 1.461,85 +0,8% 1.450,86 1.442,38 -0,9%

USD/CNY 7,1820 -0,1% 7,1880 7,1763 -0,4%

USD/CNH 7,2926 -0,1% 7,2992 7,2712 +2,0%

USD/HKD 7,7783 +0,0% 7,7776 7,7749 +0,1%

AUD/USD 0,6213 -0,3% 0,6232 0,6294 +0,4%

NZD/USD 0,5600 -0,5% 0,5627 0,5681 +0,0%

Bitcoin

BTC/USD 79.459,45 -6,1% 84.647,60 86.124,10 -16,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar stieg kräftig, der Dollarindex gewann 0,8 Prozent. Die jüngsten Äußerungen von Präsident Trump zu seinen handelspolitischen Plänen erhöhten die Unsicherheit an den Märkten, hieß es. Diese befeuere die Nachfrage nach "sicheren Häfen", zu denen am Devisenmarkt der Dollar gehört.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,84 70,35 -0,7% -0,51 -1,4%

Brent/ICE 73,54 74,04 -0,7% -0,50 -1,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise stiegen nach den Einbußen vom Vortag kräftig um bis zu 2,5 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen auf Angebotssorgen und Unsicherheiten mit Blick auf Zollpolitik von US-Präsident Trump. Belastend wirkte auch, dass Trump angekündigt hatte, eine von seinem Vorgänger erteilte Lizenz zu widerrufen, die es dem Ölkonzern Chevron erlaubt, in Venezuela zu operieren.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.864,76 2.873,60 -0,3% -8,84 +9,2%

Silber (Spot) 31,23 31,28 -0,1% -0,05 +8,2%

Platin (Spot) 951,65 956,50 -0,5% -4,85 +4,9%

Kupfer-Future 4,53 4,58 -1,2% -0,05 +12,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR +++++

HP

hat für das erste Geschäftsquartal Zahlen mit Licht und Schatten vorgelegt. Der bereinigte Gewinn pro Aktie sank im Jahresvergleich um 9 Prozent auf 74 Cents und entsprach damit der von FactSet ermittelten Konsensschätzung. Der Umsatz erreichte mit plus 2 Prozent 13,50 Milliarden Dollar und lag damit über den Erwartungen von 13,39 Milliarden. Für das zweite Quartal stellt HP ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 0,80 Dollar in der Mitte der Prognosespanne in Aussicht, während die Analystenschätzung bei 0,86 Dollar liegt. Die Jahresprognose 2025 sieht jedoch ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 3,60 Dollar in der Mitte der Spanne vor, gegenüber einer Erwartung der Wall Street von 3,57 Dollar.

HP

will im Rahmen seines Kostensenkungsplans bis zu 2.000 weitere Mitarbeiter entlassen. Der Personalabbau summiert sich in der laufenden Umstrukturierung damit auf bis zu 9.000 Stellen.

===

