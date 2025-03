Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

Wer­bung Wer­bung

MONTAG: In Südkorea bleibt die Börse geschlossen, weil der Tag der Unabhängigkeitsbewegung vom Wochenende nachgeholt wird.

+++++ TAGESTHEMA +++++

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Februar belebt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 50,8 (Januar: 50,1) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im Februar auf 50,2 (49,1) Punkte gestiegen. Dieser Indikator, der am Samstag veröffentlicht wurde, ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet. Ökonomen hatten ihn mit 49,9 prognostiziert. In der Dienstleistungsbranche stieg das Barometer auf 50,4 (50,2) Punkte.

Wer­bung Wer­bung

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar

1. Veröff.: 51,6

zuvor: 51,2

16:00 Bauausgaben Januar

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

Wer­bung Wer­bung

ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Februar

PROGNOSE: 50,6 Punkte

zuvor: 50,9 Punkte

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.976,25 +0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 20.982,75 +0,3%

Nikkei-225 37.796,72 +1,7%

Hang-Seng-Index 23.050,27 +0,5%

Kospi Feiertag

Shanghai-Composite 3.321,78 +0,0%

S&P/ASX 200 8.245,70 +0,9%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Nach den teils heftigen Einbußen am Freitag geht es am Montag an den Börsen in Ostasien nach oben mit den Indizes. Sie folgen damit der festen Vorgabe der Wall Street, wo unter anderem günstig ausgefallenen Konjunktur- und Preisdaten für Kauflaune gesorgt hatten. Zur guten Stimmung tragen auch neue Konjunkturdaten aus China vom Wochenende bei. Der staatliche Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel einen Tick besser aus als erwartet und verbesserte sich in den Expansion anzeigenden Bereich. Außerdem verbesserte sich der entsprechende von Caixin ermittelte Indikator im Vergleich zum Vormonat und stieg weiter in den Expansionsbereich. Dessen ungeachtet heißt es aus dem Handel, die Akteure warteten auf die in dieser Woche beginnende Sitzung von Chinas Nationalem Volkskongress, auf der möglicherweise Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft angekündigt würden, neben dem Wachstumsziel für 2025. Thema sei daneben die Gefahr weiterer Importzölle durch US-Präsident Donald Trump.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 43.840,91 +1,4% 601,41 +3,1%

S&P-500 5.954,50 +1,6% 92,93 +1,2%

Nasdaq-Comp. 18.847,28 +1,6% 302,86 -2,4%

Nasdaq-100 20.884,41 +1,6% 333,46 -0,6%

Freitag Donnerstag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,8 Mrd 1,1 Mrd

Gewinner 1.915 894

Verlierer 847 1.864

Unverändert 85 80

Sehr fest - Der Streit zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und US-Präsident Donald Trump belastete nur kurzzeitig. Nach einer Schlussrally schlossen Dow & Co auf ihren Tageshochs. Die zuletzt mit die Kurse bremsenden Konjunktursorgen wurden wieder etwas gedämpft; die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hellte sich im Februar stärker auf als erwartet. Zugleich kamen von neuen Preisdaten keine Störfeuer, sie fielen wie erwartet aus. Nvidia holten einen Teil des 8,5-prozentigen Minus vom Vortag auf und stiegen um 3,9 Prozent. Mit Dell (-4,7%) zeigte sich dagegen ein anderer Technologietitel sehr schwach. Der Rechnerkonzern hatte zwar besser als gedacht ausgefallene Viertquartalszahlen vorgelegt, enttäuschte aber mit dem Ausblick. HP Inc büßten 6,8 Prozent ein, der Drucker- und Rechnerhersteller wußte mit seinen Erstquartalszahlen durchaus zu gefallen, doch auch hier lag die Prognose zum laufenden Quartal unter Markterwartung.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,99 -6,4 4,05 -25,1

5 Jahre 4,01 -6,4 4,08 -36,7

7 Jahre 4,11 -6,1 4,17 -36,8

10 Jahre 4,20 -5,7 4,26 -36,7

30 Jahre 4,49 -4,5 4,53 -29,4

Die Renditen sanken deutlich, weil der mit Spannung erwartete PCE-Deflator im Januar im erwartetn Rahmen ausfiel und damit kein Störfeuer für die zuletzt wieder etwas gestiegenen Zinssenkungsspekulationen lieferte. Dazu habe die Suche der Investoren nach Sicherheit vor dem Hintergrund der Entwicklungen zwischen der Ukraine und den USA für steigende Kurse bei den Anleihen gesorgt, hieß es.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:24 % YTD

EUR/USD 1,0410 +0,07% 1,040 1,0282 +0,2%

EUR/JPY 156,616 -0,11% 156,788 160,07 -4,1%

EUR/GBP 0,826 +0,02% 0,826 0,8444 -0,3%

GBP/USD 1,260 +0,05% 1,259 1,2178 +0,5%

USD/JPY 150,452 -0,17% 150,712 155,67 -4,2%

USD/KRW 1461,340 -0,03% 1.461,800 1.457,98 -0,9%

USD/CNY 7,178 -0,07% 7,183 7,1943 -0,4%

USD/CNH 7,302 +0,15% 7,291 7,3436 #NV

USD/HKD 7,777 -0,01% 7,778 7,7863 +0,1%

AUD/USD 0,621 +0,01% 0,621 0,6201 +0,3%

NZD/USD 0,559 -0,12% 0,560 0,5588 +0,0%

BTC/USD 92037,900 -2,48% 94.377,550 101.628,20 -9,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der als "sicherer Hafen" geltende US-Dollar baute seine Gewinne im Verlauf aus. Der Dollarindex stieg um 0,3 Prozent. Der Euro rutschte wieder unter die Marke 1,04 Dollar, die er zwischenzeitlich überwunden hatte. Hintergrund war die zuletzt günstige Entwicklung der Kernverbraucherpreise in Deutschland.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,91 69,76 +0,2% +0,15 -0,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Nachfragesorgen bedingt durch die US-Zollpolitik und die Spekulation auf mehr Angebot aus Russland drückten die Ölpreise. Die Notierungen für Brent und WTI verloren bis zu 1,2 Prozent. Zudem kommt wieder mehr Erdöl aus dem Irak.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2863,135 2857,6 +0,2% +5,54 +8,9%

Silber (Spot) 29,98 29,94 +0,1% +0,04 +7,6%

Platin (Spot) 909,74 914,14 -0,5% -4,40 +4,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Beim Gold wurden erneut Gewinne eingestrichen. Dazu sorgte die jüngste Dollarrally für Verkäufe. Die Feinunze fiel nach dem Rekordhoch zu Wochenbeginn um weitere 0,6 Prozent auf 2.855 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR +++++

INDONESIEN - Inflation

Die Kernverbraucherpreise in Indonesien sind im Februar 2,48 Prozent höher ausgefallen als vor Jahresfrist. Ökonomen hatten 2,36 Prozent geschätzt.

KRYPTOWÄHRUNGEN

Die Kurse von Bitcoin, Ripple, Solana und anderen Kryptowährungen sind nach oben geschossen, nachdem US-Präsident Donald Trump angekündigt hat, weitere Kryptowährungen für die strategischen Reserven in den Blick zu nehmen. In einem Post sagte Trump, Währungen wie Bitcoin und Ethereum - die beiden größten digitalen Währungen - sollten das "Herz der Reserve" bilden. Aber auch Ripple, Solana und Cardano wurden genannt.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2025 01:49 ET (06:49 GMT)