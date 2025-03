Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Adobe hat im ersten Quartal seines Geschäftsjahres den Gewinn mehr als verdoppelt und einen höheren Umsatz erzielt. Das Softwareunternehmen profitierte von gesunkenen Betriebskosten und kaufwilligen Kunden von neuen Produkten mit künstlicher Intelligenz. Adobe berichtete einen Gewinn 1,81 (Vorjahr: 0,62) Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn pro Aktie erreichte 5,08 Dollar und übertraf die Factset-Konsensschätzung von 4,97 Dollar. Der Umsatz stieg um 10 Prozent auf 5,71 Milliarden Dollar, stärker als Analysten mit 5,66 Dollar geschätzt hatten. Für das zweite Quartal prognostiziert Adobe einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 4,95 bis 5,00 Dollar bei einem Umsatz von 5,77 bis 5,82 Milliarden. Dem stehen Konsensschätzungen von 5,00 Dollar und 5,8 Milliarden Dollar gegenüber. Den Ausblick für 2025 bekräftigte das Unternehmen und rechnet mit einem bereinigten Gewinn von 20,20 bis 20,50 Dollar pro Aktie sowie einen Umsatz von 23,3 bis 23,55 Milliarden Dollar. Analysten kalkulierten zuletzt mit 20,39 Dollar bzw. 23,49 Milliarden Dollar.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

Keine wichtigen Termine angekündigt

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 225.000

zuvor: 221.000

Erzeugerpreise Februar

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.574,75 -0,5%

E-Mini-Future Nasdaq-100 19.445,75 -0,9%

Nikkei-225 36.778,66 -0,1%

Hang-Seng-Index 23.312,08 -1,2%

S&P/ASX 200 7.749,10 -0,5%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - "Die Stimmung bleibt fragil, die steigenden Zollschranken halten die Märkte weiter in Atem", heißt es bei OCBC zur Entwicklung der chinesischen Märkte. Der Hang-Seng in Hongkong gibt nach einer anfänglichen Erholung inzwischen nach. Zu den größten Verlierern in Hongkong gehören Cathay Pacific. Die Fluglinie hat die Gewinneinschätzungen zwar übertroffen. Am Markt heißt es aber, die Frachterträge der Branche auf den Pazifik- und Asien-Europa-Routen könnten in diesem Jahr deutlich sinken. Der Kurs fällt um 6,2 Prozent. Anta Sports verlieren 3,9 Prozent und Kuaishou Technology 2,2 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- YTD

DJIA 41.350,93 -0,2% -82,55 -2,6% -2,6%

S&P-500 5.599,30 +0,5% 27,23 -5,3% -5,3%

NASDAQ Comp 17.648,45 +1,2% 212,36 -9,7% -9,7%

NASDAQ 100 19.596,02 +1,1% 219,06 -7,8% -7,8%

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,21 Mrd 1,38 Mrd

Gewinner 1.512 1.115

Verlierer 1.242 1.646

unverändert 80 83

Fester - Nach den - vor allem am Montag - derben Verlusten, fiel die Aufwärtsbewegung insgesamt wenig dynamisch aus. Die Anleger blieben misstrauisch, insbesondere angesichts der wenig kalkulierbaren und mitunter sprunghafte Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Für Unterstützung bei der Erholung sorgten weniger als erwartet gestiegene US-Verbraucherpreise im Februar. Zwar befeuert dies Hoffnungen, dass die US-Notenbank doch bald wieder die Zinsen senken könnte. Andererseits hieß es, die Zollpolitik von Donald Trump sei potenziell inflationstreibend und könne Zinssenkungen im Weg stehen. Stahlwerte wurden mit dem Inkrafttreten der US-Importzölle auf Stahl gekauft. Nucor gewannen 0,7 und Steel Dynamics 2,3 Prozent. Die Kurse der Aluminiumkocher Alcoa und Century Aluminum gewannen 4,0 bzw. 5,7 Prozent. Intel zogen um 4,6 Prozent an. Laut einem Reuters-Bericht hat Taiwan Semiconductor Manufacturing mit Nvidia, AMD und Broadcom über eine Beteiligung an einem Joint Venture zum Betrieb von Intels Fabriken gesprochen. Die zuletzt schwer gebeutelten Kurse von Nvidia (+6,4%), AMD (+4,2%) und Broadcom (+2,2%) legten mit der Nachricht überdurchschnittlich zu. Apple setzten ihre Abwärtstendenz der Vortage kaum gebremst mit einem Minus von 1,7 Prozent auf knapp 217 Dollar fort. Eli Lilly büßten 0,3 Prozent ein, nachdem Roche mitgeteilt hatte, mit der dänischen Zealand Pharma ein Medikament gegen Fettleibigkeit entwickeln zu wollen. Damit könnte Roche in Konkurrenz zu den marktführenden Produkten von Novo Nordisk und Eli Lilly treten.

US-ANLEIHEN

Am Anleihemarkt zogen die Renditen an, am kurzen Ende etwas stärker als am langen. Im Handel hieß es, trotz der günstigen Preisentwicklung liege die Teuerung weiter über dem Inflationsziel der US-Notenbank.

DEVISEN

zuletzt +/- % Schluss Vortag Mi, 9:00 % YTD

EUR/USD 1,0878 -0,1 1,0894 1,0900 +5,2%

EUR/JPY 160,59 -0,5 159,98 162,01 -1,0%

EUR/GBP 0,8396 -0,0 0,8435 0,8432 +1,6%

GBP/USD 1,2956 -0,1 1,2915 1,2926 +3,5%

USD/JPY 147,63 -0,4 146,85 148,64 -5,9%

USD/KRW 1.453,42 0,1 1.453,80 1.451,80 -1,6%

USD/CNY 7,1645 0,0 7,1581 7,1655 -0,7%

USD/CNH 7,2398 0,0 7,2325 7,2458 -1,2%

USD/HKD 7,7712 0,0 7,7692 7,7684 +0,0%

AUD/USD 0,6297 -0,4 0,6287 0,6288 +2,2%

NZD/USD 0,5713 -0,4 0,5703 0,5707 +2,2%

BTC/USD 83.126,55 -0,7 80.313,90 82.533,40 -10,3%

Der Dollar legte mit den anziehenden US-Marktzinsen leicht zu, der Euro pendelte um die Marke von 1,09 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,41 67,68 -0,4% -0,27 +0,2%

Brent/ICE 70,75 70,91 -0,2% -0,16 -5,2%

Die Ölpreise verteuerten sich um bis zu 2,2 Prozent. Für Auftrieb sorgten stark gesunkene US-Benzinvorräte in der zurückliegenden Woche.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2938,11 2937,945 +0,0% +0,17 +11,1%

Silber (Spot) 30,37 30,55 -0,6% -0,18 +8,2%

Platin (Spot) 900,82 907,39 -0,7% -6,57 +2,7%

Der Goldpreis stieg im US-Handel um 14 Dollar auf 2.932.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

USA - Fiskalpolitik

Die Demokraten im US-Senat werden den von den Republikanern durch das Repräsentantenhaus gebrachten Plan zur Abwendung eines Lockdowns an diesem Wochenende nicht unterstützen. Die Republikaner bezeichneten Schumers Äußerungen als riskantes Getue.

AMAZON

Die US-Federal Trade Commission (FTC) hat einem Medienbericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge mitgeteilt, dass sie nun doch den vom Gericht festgelegten Zeitplan in ihrem Verbraucherschutzverfahren gegen Amazon.com einhalten kann.

INTEL

Lip-Bu Tan soll den angeschlagenen Chiphersteller Intel wieder in die Spur bringen. Tan, der zuletzt Cadence Design Systems geführt hat, wurde mit Wirkung zum 18. März zum neuen CEO von Intel ernannt. Tan verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Halbleiter- und Softwareindustrie und gehörte etwa zwei Jahre lang dem Board von Intel an, bevor er im August zurücktrat.

===

