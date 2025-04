Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

US-Präsident Trump dürfte am Mittwoch, den von ihm zum "Tag der Befreiung" erkorenen Tag, neue Sonderzölle auf Halbleiter, Pharmaprodukte und Holz ankündigen. Erwartet wird außerdem, dass er um 22.00 Uhr MESZ sogenannte reziproke Zölle ankündigen wird. Die Frage an den Märkten ist, ob diese Gegenseitigkeitszölle für alle Handelspartner pauschal ausfallen werden, oder es von Land zu Land unterschiedliche Regelungen geben wird. Dessen ungeachtet werden nun bereits beschlossene Zölle auf Autoimporte von 25 Prozent wirksam. Wie EU hat bei aller Verhandlungsbereitschaft bereits eigene Zölle als Gegenmaßnahme avisiert.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 4Q

Im Laufe des Tages:

- US/Tesla Inc, Absatzzahlen 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht März

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +120.000 Stellen

zuvor: +77.000 Stellen

16:00 Auftragseingang Industrie Februar

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +1,7% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.667,75 -0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 19.580,00 -0,1%

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.934,50 +0,1%

Nikkei-225 (Tokio) 35.728,81 +0,3%

Hang-Seng (Hongk.) 23.228,38 +0,1%

Schanghai-Comp. 3.353,24 +0,1%

Kospi (Seoul) 2.506,29 -0,6%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Behauptet - Die Akteure warten auf den Auftritt von US-Präsident Donald Trump an dessen selbst erklärtem "Tag der Befreiung", an dem er reziproke Zölle verkünden will - zusätzlich zu bereits in Kraft getretenen bzw. nun in Kraft tretenden Zöllen auf Stahl und Aluminium bzw. Autos- und Autoteile. Unter den Einzelwerten geben in Hongkong Xiaomi noch etwas weiter nach um knapp 1 Prozent. Der Kurs war bereits am Vortag unter Druck geraten und hatte rund 5 Prozent eingebüßt. Auslöser war ein tödlicher Unfall eines Xiaomi-Elektroautos in China. In einem Beitrag auf der Social-Media-Website Weibo erklärte Xiaomi, dass sich das SU7-Modell im Modus "Navigation auf Autopilot" befunden und mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 116 Stundenkilomern unterwegs gewesen sei.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 41.989,96 -0,0% -11,80 -2,3%

S&P-500 5.633,07 +0,4% 21,22 -5,1%

NASDAQ Comp 17.449,89 +0,9% 150,60 -10,4%

NASDAQ 100 19.436,42 +0,8% 157,98 -8,3%

Dienstag Montag

Umsatz NYSE (Aktien) 1.001 Mio 1.435 Mio

Gewinner 1.726 1.413

Verlierer 1.026 1.353

Unverändert 86 71

Etwas fester - Ein erneut volatiler Handelsverlauf spiegelte die Unsicherheit der Anleger vor der Bekanntgabe neuer, sogenannter reziproker Zölle am Mittwoch wider. Die Sorge ist, dass die Zölle zum einen die Inflation in die Höhe treiben und zum anderen über einen internationalen Handelskrieg eine Konjunktureintrübung zur Folge haben werden. Johnson & Johnson fielen um 7,6 Prozent. Ein Konkursrichter hatte den jüngsten Vorschlag des Konzerns zur Beilegung von Massenklagen wegen eines mutmaßlich krebserregenden Körperpuders abgewiesen. Der Konzern muss die Klagen nun neu verhandeln. Progress Software verteuerten sich um 12,1 Prozent, nachdem das Unternehmen seinen Ausblick erhöht hatte. PVH machten einen Satz von 18,3 Prozent. Die Modegesellschaft hatte ebenfalls einen überzeugenden Ausblick veröffentlicht.

US-ANLEIHEN

Anleihen waren als "sicherer Hafen" weiter gesucht. Die Rendite zehnjähriger Papiere verlor 6 Basispunkte auf 4,16 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:14 % YTD

EUR/USD 1,0789 -0,0 1,0795 1,0811 +4,3%

EUR/JPY 161,72 0,1 161,53 161,97 -0,8%

EUR/GBP 0,8354 0,0 0,8354 0,8368 +1,0%

GBP/USD 1,2915 -0,1 1,2922 1,2920 +3,2%

USD/JPY 149,88 0,2 149,65 149,82 -4,9%

USD/KRW 1.465,95 -0,3 1.470,96 1.470,85 -0,3%

USD/CNY 7,1801 -0,0 7,1815 7,1837 -0,4%

USD/CNH 7,2783 -0,0 7,2807 7,2778 -0,7%

USD/HKD 7,7809 -0,0 7,7809 7,7810 +0,2%

AUD/USD 0,6294 0,3 0,6277 0,6251 +1,4%

NZD/USD 0,5721 0,4 0,5701 0,5670 +1,5%

BTC/USD 84.209,35 -1,2 85.260,50 83.513,80 -8,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zog an, der Euro sank auf knapp unter 1,08 Dollar. Der Euro litt unter niedriger ausgefallenen Inflationsdaten aus der Eurozone , was der EZB mehr Spielraum für Zinssenkungen verschafft.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,22 71,13 +0,1% +0,09 +1,6%

Brent/ICE 74,45 74,51 -0,1% -0,06 -0,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise behauptetet ihre Vortagesgewinne mit Aufschlägen bis 0,3 Prozent und notierten damit weiter auf den höchsten Stand seit fünf Wochen. Weiter hätten Trumps Drohungen gegen den Iran und Russland gestützt, hieß es.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3117,315 3113,8 +0,1% +3,52 +19,0%

Silber 31,36 31,34 +0,1% +0,02 +12,9%

Platin 917,44 912,05 +0,6% +5,39 +5,3%

Kupfer 5,051 5,035 +0,3% +0,02 +24,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab auf seinem Rekordniveau um 0,1 Prozent nach. Die Nachfrage sei angesichts der aktuell herrschenden Unsicherheit ungebrochen, hieß es. Jedoch werde nach dem jüngst starken Anstieg des Goldpreises eine kleine Korrektur wahrscheinlicher, sagte Analyst Fawad Razaqzada von Forex.com.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

KANADA / MEXIKO

Kanada und Mexiko haben sich darauf geeinigt, starke Handelsbeziehungen aufrechtzuerhalten zur Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den USA.

USA - Konjunktur/Feldpolitik

Der Präsident der Richmond Fed, Tom Barkin, sieht erste Anzeichen dafür, dass die Zölle der Trump-Regierung dieses Mal größere Auswirkungen auf die Wirtschaft haben könnten als die Abgaben, die während Donald Trumps erster Amtszeit erhoben wurden.

USA/CHINA

Vor dem nahenden Ende einer Frist für das US-Geschäft von Tiktok wiill sich US-Präsident Donald Trump am Mittwoch über die Eckpunkte eines Vorschlags informieren, um Tiktok in den USA im Geschäft zu halten. Der Vorschlag sieht vor, dass Oracle mit anderen US-Investoren ein Angebot für Tiktok USA unterbreitet, wie Informanten sagten.

USA/EU

Die europäische Regulierung im Technologiesektor stellt für die USA ein Handelshemmnis dar. Sie betreffe amerikanische Unternehmen unverhältnismäßig stark, heißt es in einem US-Handelsbericht.

USA - Politik

Die massiven Investitionen von Tech-Milliardär Elon Musk in die Wahl zum Obersten Gerichtshof im US-Bundesstaat Wisconsin haben sich nicht ausgezahlt. Die liberale Kandidatin Susan Crawford konnte die Wahl zur Nachbesetzung eines wichtigen Richterpostens für sich entscheiden. Dies könnte bei einigen Republikanern Sorgen darüber auslösen, wie die Wähler die ersten Monate der neuen Regierung von US-Präsident Donald Trump bewerten.

April 02, 2025 01:49 ET (05:49 GMT)