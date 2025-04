Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: In Tokio bleiben die Börsen wegen des Showa-Tags geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der kanadische Premierminister Mark Carney kann im Amt bleiben. Seine Liberale Partei habe die Parlamentswahl gewonnen, wie kanadische Fernsehsender melden. Bisher ist noch nicht klar, ob sie alleine regieren kann oder auf die Unterstützung anderer Parteien angewiesen ist. Carney, ehemals Chef der kanadischen Notenbank und der Bank of England, ist seit dem Rücktritt von Justin Trudeau im Januar Premierminister Kanadas. Damals lagen die Konservativen von Pierre Poilievre noch mit mehr als 20 Punkten in dem Umfragen vor den Liberalen. Doch mit Carney und unter dem Eindruck der US-Politik unter Donald Trump drehte die Stimmung.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 1Q

12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 1Q

12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 1Q

12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 1Q

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 1Q

13:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 1Q

13:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 1Q

13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/Starbucks Corp, Ergebnis 2Q

22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

16:00 Index des Verbrauchervertrauens April

PROGNOSE: 87,3

zuvor: 92,9

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Index zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.556,75 +0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 19.546,25 +0,1%

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.068,60 +0,9%

Nikkei-225 (Tokio) Feiertag

Hang-Seng (Hongk.) 21.968,06 -0,0%

Schanghai-Comp. 3.281,97 -0,2%

Kospi (Seoul) 2.560,71 +0,5%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas fester - An den Börsen geht es überwiegend weiter nach oben. Dabei stützt auch die Vorgabe aus den USA. Dort hatten die Indizes zwischenzeitliche Verluste wettgemacht und wenig verändert geschlossen. An den chinesischen Börsen dominiere das Warten auf von Peking avisierte neue Wirtschaftsstimuli, nachdem das Treffen des Politbüros den erhofften "Big Bang" nicht erbracht habe, so Marktteilnehmer. Derweil würden im weiteren Wochenverlauf wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht, die Erkenntnisse über die aktuelle Lage bringen könnten. Neue Entwicklungen im US-chinesischen Handelsstreit mit auf über 100 Prozent verhängten gegenseitigen Zöllen gibt es nicht. Unter den Einzeltiteln gewinnen in Hongkong Wuxi Apptec 6,0 Prozent in Reaktion auf stark ausgefallene Quartalszahlen. Im südkoreanischen Seoul sacken Hanwha Ocean um über 11 Prozent ab. Auf den Kurs drücken Berichte, wonach sich die staatliche Korea Development Bank von einem Teil ihrer Beteiligung an dem Schiffbauer trennen will. Die Kurse der Verbundunternehmen Hanwha Aerospace (-2,7%) und Hanwha Systems (-6,8%) geraten mit in den Abwärtsstrudel. Die Autowerte Hyundai und Kia legen um 1,2 bzw 2,2 Prozent zu. Hier könnten Berichte stützen, wonach US-Präsident Trump angeblich die Auswirkungen der Autozölle abschwächen will. In Sydney geht es für Fortescue um 5,2 Prozent nach oben. Der Eisenerzförderer hat gut ankommende Produktionsdaten berichtet.

WALL STREET

·INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

·DJIA 40.227,59 +0,3% 114,09 -5,7%

·S&P-500 5.528,75 +0,1% 3,54 -6,1%

·NASDAQ Comp 17.366,13 -0,1% -16,81 -10,0%

·NASDAQ 100 19.427,29 -0,0% -5,27 -7,5%

Montag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 970 Mio 948 Mio

Gewinner 1.729 1.462

Verlierer 1.023 1.274

unverändert 79 81

Kaum verändert - Für Zurückhaltung sorgte weiter, dass in den kommenden Tagen zahlreiche große US-Unternehmen Geschäftszahlen vorlegen werden und außerdem wichtige Konjunkturdaten auf dem Terminkalender stehen. Zum Thema Zölle gab es keine marktbewegenden neuen Entwicklungen. Spirit Aerosystems stiegen um 2,6 Prozent. Airbus wird, wie schon länger bekannt, einige Werke des Luftfahrtzulieferers kaufen, wenn auch zu leicht geänderten Bedingungen. Boeing kletterten um 2,4 Prozent. Die Aktie von Bernstein auf "Kaufen" hochgestuft. IBM will in den nächsten fünf Jahren 150 Milliarden Dollar in den USA investieren, der Kurs stieg um 1,6 Prozent. Mit einem Abschlag von 0,9 Prozent reagierten Eli Lilly auf eine Abstufung durch HSBC auf "Reduzieren" von "Kaufen". Springworks Therapeutics gewannen 3,3 Prozent mit der vorher bereits durchgesickerten Nachricht, dass die deutsche Merck KGaA das US-Unternehmen übernimmt. Plug Power haussierten um 25,7 Prozent. Der Brennstoffzellenhersteller hat sich weitere Kredite gesichert und zudem positive Geschäftszahlen in Aussicht gestellt.

US-ANLEIHEN

Das Interesse an Anleihen als vermeintlich sicherer Hafen stieg mit der unklaren Lage im US-chinesischen Handelsstreit wieder. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel um 6 Basispunkte 4,21 Prozent. US-Finanzminister Bessent sagte, er wisse nicht, ob Trump schon direkt mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping gesprochen habe. Für Bessent "liegt es an China", die Handelsspannungen mit den USA zu deeskalieren.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:19 % YTD

EUR/USD 1,1385 -0,3 1,1421 1,1342 +10,3%

EUR/JPY 162,18 -0,0 162,25 163,12 -0,4%

EUR/GBP 0,8492 -0,1 0,8497 0,8527 +2,8%

GBP/USD 1,3407 -0,2 1,3440 1,3303 +7,3%

USD/JPY 142,47 0,3 142,08 143,81 -9,7%

USD/KRW 1.438,54 0,1 1.436,87 1.445,15 -2,6%

USD/CNY 7,1893 -0,0 7,1896 7,2043 -0,3%

USD/CNH 7,2730 -0,1 7,2826 7,3023 -0,6%

USD/HKD 7,7573 0,0 7,7565 7,7574 -0,2%

AUD/USD 0,6413 -0,3 0,6429 0,6380 +3,9%

NZD/USD 0,5953 -0,4 0,5977 0,5943 +6,8%

BTC/USD 94.317,60 -0,2 94.549,75 94.601,90 +1,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Mit dem sinkenden US-Marktzinsen gab der Dollar nach. Der Dollarindex reduzierte sich um 0,5 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,34 61,88 -0,9% -0,54 +1,6%

Brent/ICE 65,14 65,65 -0,8% -0,51 -13,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Befürchtung eines Überangebots durch möglicherweise höhere Opec+-Fördermengen auf der einen Seite und einer konjunkturbedingt schwächeren Nachfrage auf der anderen Seite drückte auf die Erdölpreise, die um bis zu 1,9 Prozent nachgaben.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.313,48 3.341,50 -0,8% -28,03 +26,5%

Silber 28,95 29,05 -0,3% -0,10 +4,4%

Platin 867,18 867,74 -0,1% -0,56 -1,9%

Kupfer 4,815 4,8405 -0,5% -0,03 +18,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Dollarschwäche und gesunkene Marktzinsen halfen dem Gold auf die Sprünge, der Preis für die Feinunze stieg um 0,9 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR +++++

USA - Handelspolitik

Die US-Zölle sollen für Autohersteller offenbar weniger hart ausfallen als bisher geplant. Es werde erwartet, dass US-Präsident Donald Trump die Auswirkungen abschwächen werde, indem die Zölle auf im Ausland produzierte Autos nicht mehr komplett zu anderen Zöllen addiert würden, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Zudem könnten einige Zölle auf im Ausland produziert Teile, die für die Autofertigung in den USA verwendet werden, gelockert werden.

ALIBABA

hat eine neue Generation sogenannter Large-Language-Modelle auf den Markt gebracht. Das Unternehmen teilte mit, dass die neueste Generation seiner LLM-Familie "neue Maßstäbe" in der KI-Innovation setze und in Bereichen wie dem mathematischen Denken hervorragend abschneide.

HSBC

ist mit rückläufigem Gewinn in dieses Jahr gestartet. Die Bank meldete für das erste Quartal 2025 einen Rückgang des Nettogewinns im Vergleich zum Vorjahr um 32 Prozent auf 6,93 Milliarden Dollar, immer noch mehr als Analysten mit im Mittel 5,81 Milliarden erwartet hatten. Die Nettozinseinnahmen verringerten sich Jahres auf 8,30 von 8,65 Milliarden im Vorjahreszeitraum. HSBC kündigte zudem an, kurz nach der Hauptversammlung am 2. Mai mit einem Aktienrückkauf im Wert von bis zu 3 Milliarden Dollar zu starten.

===

