Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Wer­bung Wer­bung

Die US-Notenbank behält wie erwartet ihre abwartende Haltung bei. Der Schlüsselzins verharrt in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent. Zugleich warnte sie vor wachsenden Risiken einer höheren Arbeitslosigkeit und einer höheren Inflation. "Die Unsicherheit über die wirtschaftlichen Aussichten hat weiter zugenommen", heißt es im Statement. Es war die erste Sitzung, seitdem US-Präsident Donald Trump seine Zollerhöhungen verkündet hatte. Die Fed wiederholte, dass sie es nicht eilig habe, die Zinssätze zu senken, ungeachtet der Foderungen von US-Präsident Trump nach Zinssenkungen. Die Notenbanker wollen zunächst sehen, wie sich der von Trump angezettelte Zollkrieg auf die Inflation in den USA auswirkt. "Wir sind gut positioniert, um auf mehr Klarheit zu warten, bevor wir unsere Politik ändern", sagte Fed-Chef Powell. Zudem will die Fed auf jeden Fall den Eindruck vermeiden, dass sie unter Trumps Attacken ihre Unabhängigkeit aufgibt. "Trumps Kritik hat keinen Einfluss auf unsere Arbeit", sagte Powell und betonte, die bisher angekündigten Zollerhöhungen seien größer als erwartet gewesen. "Wenn die angekündigten hohen Zollerhöhungen aufrechterhalten werden, werden sie wahrscheinlich zu einem Anstieg der Inflation, einer Abschwächung des Wirtschaftswachstums und einem Anstieg der Arbeitslosigkeit führen." Die Inflationserwartungen hätten sich bereits nach oben bewegt.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 1Q

22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

Wer­bung Wer­bung

PROGNOSE: 230.000

zuvor: 241.000

Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 1Q

annualisiert

PROGNOSE: -0,7% gg Vq

4. Quartal: +1,5% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: +5,1% gg Vq

4. Quartal: +2,2% gg Vq

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Index zuletzt +/- %

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.204,60 +0,3%

Nikkei-225 (Tokio) 36.962,19 +0,5%

Wer­bung Wer­bung

Hang-Seng (Hongk.) 22.855,20 +0,7%

Schanghai-Comp. 3.349,57 +0,2%

Kospi (Seoul) 2.584,37 +0,4%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Verhalten optimistische Stimmung dominiert am Donnerstag an den Börsen in Ostasien und Australien. Anleger setzen auf positive Ergebnisse der für das Wochenende angekündigten Gespräche zwischen Vertretern der USA und Chinas: In der Schweiz werden der US-Finanzminister Scott Bessent und der Handelsbeauftragte Jamieson Greer mit dem chinesischen Stellvertretenden Ministerpräsidenten He Lifeng zusammenkommen. Überdies wird US-Präsident Donald Trump am Donnerstag den Rahmen für ein Handelsabkommen mit Großbritannien bekanntgeben, wie das Wall Street Journal unter Berufung auf informierte Personen berichtet. Trump hatte auf seiner Plattform Truth Social am Mittwoch einen Deal mit einem "großen und hoch angesehenen Land" angekündigt. Erneut etwas gedämpft wird die Stimmung in der Region von dem bewaffneten Konflikt zwischen Indien und Pakistan in der Region Kaschmir. Aktien des Chipsektors profitieren von Überlegungen der USA, die unter Trumps Vorgänger Joe Biden beschlossenen Beschränkungen von KI-Chipexporten in bestimmte Länder zu überarbeiten. In den USA hatte die Nvidia-Aktie in Reaktion auf die Nachricht deutlicher zugelegt, in Asien geht es für die Aktien der Zulieferer Taiwan Semiconductor Manufacturing und SK Hynix um 0,9 bzw 1,1 Prozent aufwärts. Das Kospi-Schwergewicht Samsung Electronics gewinnt 0,6 Prozent.

WALL STREET

·INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

·DJIA 41.113,97 +0,7% 284,97 -3,1%

·S&P-500 5.631,28 +0,4% 24,37 -3,9%

·NASDAQ Comp 17.738,16 +0,3% 48,50 -8,4%

·NASDAQ 100 19.867,97 +0,4% 76,63 -5,8%

Umsatzdaten

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,14 Mrd 1,07 Mrd

Gewinner 1.695 1.143

Verlierer 1.049 1.616

Unverändert 83 70

Etwas fester - Nach einem volatilen Verlauf stützten letztlich Nachrichten zum Handelskonflikt zwischen den USA und China die Stimmung, wozu am Wochenende erste Anbahnungsgespräche stattfinden sollen. Die so auch erwartete Bestätigung der Zinsen durch die US-Notenbank und die Aussagen von Fed-Chairman Jerome Powell sorgten nur kurzzeitig für Schwankungen. Für die Aktie der Google-Mutter Alphabet ging es um 7,5 Prozent nach unten, belastet von Meldungen, laut denen Apple (-1,2%) eine KI-Suchfunktion in seinem Safari-Browser integrieren möchte. AMD stiegen um 1,8 Prozent nach besser als erwartet ausgefallenen Erstquartalszahlen. Zudem gab der Chiphersteller einen robusten Ausblick. Die Themenparks und das Streaming-Geschäft haben sich im zweiten Geschäftsquartal bei Walt Disney positiv entwickelt, worauf der Kurs um rund 10 Prozent nach oben schnellte. Uber kehrte im ersten Quartal in die Gewinnzone zurück, lieferte aber insgesamt Geschäftszahlen mit Licht und Schatten. Der Kurs fiel um 2,5 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Am US-Anleihemarkt sank die Rendite zehnjähriger Papiere um 4 Basispunkte auf 4,28 Prozent. Die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank und die begleitenden Aussagen setzten laut Marktteilnehmern kaum Akzente, zumal sie so auch erwartet worden seien.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1308 -0,1 1,1314 1,1363 +9,9%

EUR/JPY 162,73 0,0 162,68 162,63 -0,6%

EUR/GBP 0,8492 -0,2 0,8510 0,8510 +2,8%

GBP/USD 1,3316 0,2 1,3294 1,3352 +6,8%

USD/JPY 143,91 0,1 143,78 143,13 -9,5%

USD/KRW 1.395,80 -0,2 1.398,29 1.396,03 -6,8%

USD/CNY 7,2154 0,1 7,2115 7,2049 -0,2%

USD/CNH 7,2365 0,1 7,2279 7,2273 -1,7%

USD/HKD 7,7723 0,2 7,7597 7,7595 -0,2%

AUD/USD 0,6439 0,2 0,6427 0,6482 +4,9%

NZD/USD 0,5957 0,2 0,5943 0,6002 +7,4%

BTC/USD 98.899,45 1,8 97.142,00 96.743,40 +1,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Nach der jüngsten Talfahrt des Dollar kam es zu einer Gegenbewegung, der Dollarindex gewann 0,7 Prozent. Die Hoffnungen auf eine Entspannung im Handelsstreit mit China halfen dem Greenback. Auch die wiederholte Aussage der US-Notenbank, sich mit Zinssenkungen Zeit zu lassen und datenabhängig agieren zu wollen, stützte die US-Devise.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,55 58,00 +0,9% +0,55 -18,0%

Brent/ICE 61,48 60,95 +0,9% +0,53 -17,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Mit den Ölpreisen ging es nach unten, nachdem sie zunächst ebenfalls von Hoffnungen auf eine Deeskalation in Zollstreitigkeiten gestützt wurden. Die Preise für Brent und WTI verloren bis zu 1,7 Prozent. Sorgen vor einem Überangebot hätten gedrückt, hieß es. Die wöchentlichen Öl-Lagervorräte aus den USA fielen derweil etwas stärker als erwartet.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.376,80 3.362,05 +0,4% +14,74 +30,5%

Silber 28,98 28,7 +1,0% +0,28 +4,9%

Platin 870,8 865,21 +0,6% +5,59 -0,7%

Kupfer 4,632 4,6165 +0,3% +0,02 +14,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Beim Gold wurden nach dem jüngsten Höhenflug Gewinne eingestrichen, der Feinunze verbilligte sich um 1,7 Prozent. Belastet wurde das Edelmtall in seiner Funktion als sicherer Hafen auch von den Hoffnungen auf eine Deeskalation im Handelsdisput zwischen den USA und China. Auch der steigende Dollar bremste. Auf die US-Zinsentscheidung und die anschließenden Aussagen der Fed reagierte das Edelmetall kaum.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

HANDELSPOLITIK USA/GROSSBRITANNIEN

US-Präsident Donald Trump will offenbar am Donnerstag den Abschluss eines Handelsabkommens mit Großbritannien bekanntgeben. Das wäre das erste in einer Reihe von Handelsabkommen, die das Weiße Haus anstrebe, seit es Zölle gegen Verbündete und Gegner verhängt habe, sagten mit den Verhandlungen vertraute Personen.

KI-CHIPEXPORTE USA

Die Trump-Administration will Vorschriften zu den maximalen Liefermengen von Chips für künstliche Intelligenz überarbeiten. Das Handelsministerium plant, eine Vorschrift zu ersetzen, die bisher Obergrenzen für die Lieferung von Chips in Länder wie Indien, die Schweiz, Mexiko und Israel festlegt, wie eine Sprecherin sagte.

GELDPOLITIK BRASILIEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 08, 2025 01:41 ET (05:41 GMT)