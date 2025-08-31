Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In den USA bleiben die Aktien- und Rentenbörsen wegen des Feiertages Labor Day geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die japanische Industrieproduktion ist im Juli vor dem Hintergrund der US-Zölle stärker gefallen als erwartet. Sie sank um 1,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, nachdem sie im Vormonat noch um 2,1 Prozent gestiegen war, wie aus Daten des Wirtschaftsministeriums hervorgeht. Ökonomen hatten in einer Umfrage des Datendienstleisters Quick mit einem Rückgang um 1,3 Prozent gerechnet.

Die japanischen Unternehmen erwarten, dass die Industrieproduktion im August um 2,8 Prozent steigen und im September um 0,3 Prozent fallen wird.

Obwohl die japanische Regierung ein Handelsabkommen mit den USA erreicht hat, spüren die Unternehmen weiterhin die sogenannten reziproken Zölle von 15 Prozent.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

11:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Juli

Ausgaben / Einkommen

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+0,4% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm/+0,3% gg Vm

PCE-Preisindex / Gesamtrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj

PCE-Preisindex / Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj

15:45 Index Einkaufsmanager Chicago August

PROGNOSE: 47,3

zuvor: 47,1

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) August

PROGNOSE: 58,6

1. Umfrage: 58,6

zuvor: 61,7

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Index zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 6.509,75 -0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 23.717,75 -0,2%

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.962,80 -0,2%

Nikkei-225 (Tokio) 42.665,87 -0,4%

Hang-Seng (Hongk.) 25.114,31 +0,5%

Schanghai-Comp. 3.843,10 -0,0%

Kospi (Seoul) 3.183,84 -0,4%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

In engen Spannen uneinheitlich zeigen sich am Freitag die Börsen in Asien und Australien. Die Märkte werden gestützt von den guten Vorgaben aus den USA. Der japanische Aktienmarkt wird etwas belastet von schwachen Wirtschaftsdaten: So stieg die Kernrate der Verbraucherpreise im Raum Tokio um 0,4 Prozent zum Vormonat an. Die Arbeitslosenquote wurde mit 2,3 Prozent gemeldet, die Industrieproduktion sank im Juni um 1,6 Prozent. Besonders der Rückgang im Einzelhandelsumsatz macht Sorgen: Auch hier zeigte sich der Sommer schwach und ließ die Juli-Umsätze nur um 0,3 Prozent gegenüber Vorjahr steigen. Erwartet worden war ein Plus von um die 1,5 Prozent. Im Fokus an vielen Märkten Asiens stehen im Tagesverlauf vor allem Daten zu Kreditnachfrage und Geldmenge, so in Singapur, den Philippinen, Malaysia und Hongkong. Bei den Einzelaktien ragen in Tokio Dentsu mit einem Plus von 6,4 Prozent hervor. Die japanische Werbeagentur erwägt den Verkauf ihres internationalen Geschäfts. Unter den Top-Verlierern finden sich die Aktien des Maschinenbauers Kawasaki Heavy Industries mit 2,9 Prozent Minus und Hino Motors mit Abgaben von 2,4 Prozent. In China wird mit Spannung auf die ersten Anzeichen des Handelskriegs mit den USA in den Zahlen von Alibaba (+0,7%) geblickt. Der Online-Händler gilt als ein Indikator für das Wohlbefinden der gesamten chinesischen Wirtschaft und der Zuversicht der Konsumenten.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 45.636,90 +0,2% 71,67 +7,1%

S&P-500 6.501,86 +0,3% 20,46 +10,2%

NASDAQ Comp 21.705,16 +0,5% 115,02 +11,8%

NASDAQ 100 23.703,45 +0,6% 137,60 +12,2%

Umsatzdaten

Donnerstag Mittwoch

Umsatz NYSE (Aktien) 937 Mio 952 Mio

Gewinner 1.416 1.703

Verlierer 1.315 1.049

Unverändert 111 89

Etwas fester - Die Wall Street hat am Donnerstag mit Aufschlägen auf die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Nvidia reagiert. Der S&P-500 erklomm sogar ein Allzeithoch, obwohl die US-KI-Ikone den Erwartungen nicht voll umfänglich gerecht geworden war. Für die Aktie ging es knapp unter ihrem Rekordhoch um 0,8 Prozent nach unten. Konjunkturseitig war die Revision des US-BIP im zweiten Quartal etwas höher ausgefallen als geschätzt. Zugleich fielen die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten nah an den Prognosen aus. Beide Datenreihen sprachen zwar eher gegen die Notwendigkeit von Zinssenkungen, hielten die Hoffnungen gleichwohl am Leben. Der Druckerhersteller HP hatte mit dem Quartalsumsatz den Analystenkonsens leicht übertroffen, der Gewinn deckte sich mit der Konsensschätzung. Der Kurs stieg um 4,6 Prozent. Crowdstrike verteuerten sich um ebenfalls 4,6 Prozent. Das Cybersicherheitsunternehmen übertraf die Erwartungen. Die Gesellschaft teilte außerdem die Übernahme des Unternehmens Onum mit. Snowflake verringerte seinen Verlust und setzte 32 Prozent mehr um. Dies wurde mit einem Aufschlag von 20,3 Prozent honoriert. Urban Outfitters wird von den Importzöllen stärker getroffen als erwartet. Die Aktie büßte 10,7 Prozent ein. Cooper hatte die Umsatzprognose gesenkt. Für die Aktie ging es um 12,9 Prozent südwärts.

US-ANLEIHEN

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank um 3 Basispunkte auf 4,21 Prozent. Volkswirte erwarteten, dass sich sowohl das Produktionswachstum als auch der Stellenaufbau in den kommenden Monaten verlangsamen werden.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:35 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1664 -0,1 1,1679 1,1635 +12,4%

EUR/JPY 171,46 -0,1 171,63 171,44 +5,2%

EUR/GBP 0,8643 -0,0 0,8644 0,8625 +4,2%

GBP/USD 1,3495 -0,1 1,3510 1,3489 +7,9%

USD/JPY 147,00 0,0 146,95 147,35 -6,4%

USD/KRW 1.389,06 0,3 1.385,35 1.388,27 -5,5%

USD/CNY 7,0936 0,1 7,0841 7,0932 -1,4%

USD/CNH 7,1252 0,1 7,1201 7,1393 -2,5%

USD/HKD 7,7907 -0,1 7,7948 7,7950 +0,2%

AUD/USD 0,6536 0,1 0,6529 0,6509 +5,1%

NZD/USD 0,5888 0,1 0,5882 0,5856 +4,6%

BTC/USD 111.244,50 -0,7 112.050,30 113.071,00 +18,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich mit gesunkenen Marktzinsen leichter, der Dollar-Index fiel um 0,4 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,17 64,60 -0,7% -0,43 -10,5%

Brent/ICE 68,24 68,62 -0,6% -0,38 -9,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise drehten im Verlauf ins Plus (+0,3%), als das Ausmaß der aktuellen russischen Luftangriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew klar wurde. Nach Behördenangaben kamen mehr als ein Dutzend Menschen ums Leben - darunter auch Kinder. Rufe nach neuen Russland-Sanktion wurden lauter, diese dürften auch die russische Ölbranche treffen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.409,32 3.414,28 -0,1% -4,96 +29,6%

Silber 38,88 39,075 -0,5% -0,19 +33,8%

Platin 1.161,15 1.167,49 -0,5% -6,34 +32,5%

Kupfer 4,48 4,46 +0,3% 0,01 +9,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Gesunkene Marktzinsen und Dollar-Schwäche stützten indes den Goldpreis, die Feinunze verteuerte sich um 0,6 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

FED

Fed-Gouverneur Christopher Waller spricht sich erneut für eine Lockerung der US- Geldpolitik zur Stützung des schwächelnden Arbeitsmarkts aus und fordert eine Zinssenkung im kommenden Monat um 0,25 Prozentpunkt. In seiner Rede vor einem Club von Wirtschaftswissenschaftlern in Miami sagte Waller, die Risiken für die Wirtschaft seien noch größer als Ende Juli.

INFLATION TOKIO

Die Kerninflation im Großraum Tokio hat sich im August in Erwartung einer baldigen Zinserhöhung durch die Bank of Japan zum Vormonat abgeschwächt. Die Verbraucherpreise in Tokio, in denen frische Lebensmittel nicht enthalten sind, stiegen um 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie aus Regierungsdaten vom Freitag hervorgeht. Der Anstieg lag damit unter dem Plus vom Juli mit 2,9 Prozent und entsprach der Konsensprognose, die vom Datenanbieter Quick erstellt wurde.

EINZELHANDELSUMSATZ JAPAN

Der Einzelhandelsumsatz stieg im Juli zum Vorjahr um 0,3 Prozent. Die Umsätze der Supermärkte erhöhten sich auf Jahressicht um 0,4 Prozent.

CATERPILLAR

sieht die Belastung durch die US-Zölle nunmehr bei netto 1,5 bis 1,8 Milliarden US-Dollar. Bislang hatte Caterpillar mit 1,3 bis 1,5 Milliarden Dollar gerechnet. Demzufolge rechnet der Konzern nun damit, dass die bereinigte operative Marge im Gesamtjahr nahezu am unteren Ende der Prognosespanne liegen wird.

===

