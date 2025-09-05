Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Wer­bung Wer­bung

Google hat in einem Gerichtsverfahren drastische kartellrechtliche Sanktionen für sein Verhalten auf dem US-Suchmarkt vermieden. Ein US-Richter untersagte dem Unternehmen den Abschluss von Exklusiv-Suchverträgen, lehnte aber eine Zwangsabspaltung seines Browsers Chrome und andere vom US-Justizministerium geforderte weitreichende Maßnahmen ab. Google teilte in einer Stellungnahme mit, die Entscheidung "erkennt an, wie sehr sich die Branche durch das Aufkommen der KI verändert hat" und unterstreiche seine Position, dass "der Wettbewerb intensiv ist und die Menschen leicht die Dienste wählen können, die sie wollen". Das Unternehmen habe Bedenken hinsichtlich der vom Richter auferlegten Anforderungen zur Datenweitergabe und "prüft die Entscheidung genau". Die stellvertretende Generalstaatsanwältin Gail Slater, Leiterin der Kartellabteilung des US-Justizministeriums, sagte, die Regierung prüfe, ob das Urteil weit genug gehe, um den Wettbewerb wiederherzustellen.

Wall-Street-Analysten werteten das Urteil als großen Sieg für Google und Apple, da es die Fortführung einer bestehenden Vereinbarung ermöglichte, nach der Google Apple mehr als 20 Milliarden Dollar pro Jahr dafür zahlt, dass es der Standard-Suchanbieter im Safari-Browser ist. Das Urteil ebne den beiden Unternehmen den Weg für eine weitere Zusammenarbeit bei KI-bezogenen Diensten auf Apple-Geräten. Im nachbörslichen Handel stieg die Aktie der Google-Muttergesellschaft Alphabet um rund 7 Prozent. Apple wurden etwa 3 Prozent höher gesehen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 3Q

Wer­bung Wer­bung

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

16:00 Auftragseingang Industrie Juli

PROGNOSE: -1,3% gg Vm

zuvor: -4,8% gg Vm

20:00 Fed, Beige Book

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 6.258,80 +0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 22.906,90 +0,2%

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.735,50 -1,9%

Nikkei-225 (Tokio) 41.927,89 -0,9%

Wer­bung Wer­bung

Hang-Seng (Hongk.) 25.360,50 -0,5%

Schanghai-Comp. 3.821,13 -1,0%

Kospi (Seoul) 3.182,18 +0,3%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Geprägt wird der Handel von einer defensiven Grundstimmung, auch wegen der leichteren Vorlagen der US-Börsen. Während allgemein der globale Anstieg der Zinsen und die Unsicherheiten und negativen Folgen rund um die US-Zölle die Stimmung belasten, kommen in Tokio politische Turbulenzen als Bremser dazu. Dort sind hochrangige Politiker zurückgetreten. Dass jüngst ein Berufungsgericht gegen Trumps Zölle entschieden hatte, könne die diversen abgeschlossenen bilateralen Handelsabkommen erschweren, heißt es. In Shanghai und in Hongkong hilft auch nicht, dass ein Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im August im Vergleich zum Juli gestiegen ist und auf Expansion hindeutet. Im Handel ist von Gewinnmitnahmen die Rede, nachdem es im August an den chinesischen Börsen sehr gut gelaufen sei. Schlusslicht ist der australische Aktienmarkt. Zwar zeigt das BIP, dass die australische Wirtschaft im zweiten Quartal stärker als erwartet gewachsen ist; die Anzeichen für die Stärke der australischen Wirtschaft, insbesondere bei den Verbraucherausgaben, dämpften jedoch die Erwartungen an eine weitere Lockerung der Geldpolitik durch die Notenbank, sagen Marktteilnehmer.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 45.295,81 -0,5% -249,07 +7,1%

S&P-500 6.415,54 -0,7% -44,72 +9,8%

NASDAQ Comp 21.279,63 -0,8% -175,92 +11,1%

NASDAQ 100 23.231,11 -0,8% -184,31 +11,4%

Dienstag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,07 Mrd 1,10 Mrd

Gewinner 893 1.351

Verlierer 1.885 1.407

Unverändert 65 85

Leichter - Steigende Marktzinsen und die Sorge um die Unabhängigkeit der US-Notenbank drückten auf die Stimmung, wobei die Indizes kurz vor der Schlussglocke ihre Verluste noch in etwa halbierten. Neue Konjunkturdaten enthielten Licht und Schatten und änderten nichts an der Zinssenkungserwartung für die Notenbanksitzung am 17. September. Der ISM-Index stieg im August etwas stärker als erwartet, blieb aber unterhalb der Expansionsschwelle. Der von S&P Global erhobene Einkaufsmanagerindex stieg ebenfalls und überwand dabei die Expansionsschwelle, verfehlte aber die Konsensschätzung von Volkswirten. Ein Fokus lag auf Chip-Aktien. Sie hatten am Freitag deutlich nachgegeben, belastet zum einen von einem enttäuschenden Ausblick von Marvell, zum anderen von den andauernden Handelsspannungen mit China. Nvidia gaben um weitere 2 Prozent nach und AMD um 0,2 Prozent, während sich Marvell nach dem Kursabsturz um 2,8 Prozent erholten. Die in den USA notierten Aktien von Nio stiegen um 3,4 Prozent, obwohl der chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen im zweiten Quartal beim Umsatz die Schätzungen der Analysten verfehlte und rote Zahlen schrieb. Zwar stiegen die Auslieferungen um 26 Prozent, die Marge sank aber. Biogen legten um 5,6 Prozent zu, nachdem die FDA eine einmal wöchentlich injizierbare Version des Alzheimer-Medikaments Leqembi genehmigt hatte.

USA - ANLEIHEN

Dien Zehnjahresrendite stieg um 3 Basispunkte auf 4,28 Prozent; zeitweise hatte sie bei über 4,30 Prozent gelegen. Beobachter verwiesen auf die wachsende Staatsverschuldung der USA als treibenden Faktor. Diese beunruhige die Anleger und habe zum Rückzug aus US-Anleihen veranlasst.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:27 % YTD

EUR/USD 1,1630 -0,1 1,1642 1,1678 +13,1%

EUR/JPY 172,86 0,1 172,72 173,19 +5,8%

EUR/GBP 0,8702 0,1 0,8693 0,8679 +4,5%

GBP/USD 1,3364 -0,2 1,3393 1,3455 +8,3%

USD/JPY 148,64 0,2 148,36 148,31 -6,4%

USD/KRW 1.393,75 -0,1 1.395,81 1.393,45 -5,6%

USD/CNY 7,1154 0,1 7,1091 7,1149 -1,4%

USD/CNH 7,1458 0,1 7,1380 7,1451 -2,7%

USD/HKD 7,8062 0,0 7,8062 7,8044 +0,4%

AUD/USD 0,6514 -0,1 0,6518 0,6523 +5,9%

NZD/USD 0,5854 -0,2 0,5863 0,5869 +5,5%

BTC/USD 110.760,20 -0,4 111.194,15 110.234,20 +13,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar erholte sich von seinem jüngsten Vierwochentief zum Euro, der Euro fiel auf rund 1,1630 Dollar. Der Dollar sei als Fluchtwährung gesucht gewesen, hieß es aus dem Handel. Kathleen Brooks von XTB verwies auf die innenpolitische Krise in Frankreich und Zweifel an der Stabilität der britischen Staatsfinanzen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 65,42 65,59 -0,3% -0,17 -9,5%

Brent/ICE 68,98 69,14 -0,2% -0,16 -8,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Preis für ein Barrel US-Rohöl der Sorte WTI stieg zum Settlement um 2,5 Prozent auf 65,59 Dollar. Treibend wirkten laut Marktteilnehmern ukrainische Drohnenangriffe auf Moskaus Energieinfrastruktur. Sie verstärkten die Spekulation über russische Versorgungsunterbrechungen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.533,17 3.530,15 +0,1% +3,02 +32,5%

Silber 40,69 40,925 -0,6% -0,23 +42,8%

Platin 1.203,72 1.208,53 -0,4% -4,81 +36,9%

Kupfer 4,59 4,57 +0,4% 0,02 +11,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Das Gold erreichte ein Rekordhoch; im späten Handel kletterte die Feinunze um 1,8 Prozent auf 3.537 Dollar. Getrieben wurde das Edelmetall zuletzt von der Aussicht auf sinkende US-Zinsen. Am Dienstag profitierte es dazu stark von seinem Ruf als "sicherer Hafen" in Krisenzeiten.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

CHINA - Konjunktur

Der von RatingDog und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor ist im August auf 53,0 (Juli: 52,6) Punkte gestiegen. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im August auf 50,3 (Vormonat: 50,1) Punkte gestiegen. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet.

ANTHROPIC

Das KI-Startup wird nach einer Finanzierungsrunde der Serie F über 13 Milliarden Dollar nun mit 183 Milliarden Dollar bewertet.

HYUNDAI

Die gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten von Hyundai Motor in Südkorea wollen diese Woche an drei Tagen für mehrere Stunden die Arbeit niederlegen. Damit wollen sie ihren Forderungen nach höheren Löhnen, kürzeren Arbeitszeiten und einer Änderung des Rentenalters Nachdruck verleihen.

TSMC

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 03, 2025 01:49 ET (05:49 GMT)