Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

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DIENSTAG: In Hongkong findet wegen eines gesetzlichen Feiertags im Anschluss an Ostermontag kein Börsenhandel statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Samsung Electronics hat für das erste Quartal einen mehr als achtfachen Anstieg des operativen Gewinns gegenüber dem Vorjahr in Aussicht gestellt. Dies deutet auf ein Rekordergebnis hin, das vom Flaggschiff-Halbleitergeschäft des Unternehmens getragen wird, gestützt auf eine robuste, durch Künstliche Intelligenz (KI) angeheizte Chip-Nachfrage. Samsung teilte in vorläufigen Zahlen mit, dass der operative Gewinn im Zeitraum von Januar bis März wahrscheinlich rund 57,200 Billionen Won erreicht hat, was 37,91 Milliarden Dollar entspricht. Dies wäre 8,6-mal höher als der Vorjahreswert und würde die von FactSet ermittelte Konsenserwartung von 39,140 Billionen Won übertreffen. Zudem wäre es fast das Dreifache des bisherigen Rekords des Unternehmens von rund 20 Billionen Won aus dem vierten Quartal 2025. Der Quartalsumsatz sei voraussichtlich um 68 Prozent auf 133,000 Billionen Won gestiegen, teilte Samsung mit. Die vollständigen Quartalsergebnisse, einschließlich einer Aufschlüsselung der Ergebnisse nach Geschäftsbereichen, sollen noch in diesem Monat veröffentlicht werden.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

Keine wichtigen Termine angekündigt.

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

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zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 6.619,75 -0,5

E-Mini-Future Nasdaq-100 24.213,25 -0,6

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.704,00 +1,5

Topix-500 (Tokio) 3.651,05 +0,2

Kospi (Seoul) 5.093,54 +0,3

Shanghai-Composite 3.884,54 +0,1

Hang-Seng-Index (Hongkong) Feiertag

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

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OSTASIEN (VERLAUF)

Behauptet - Trotz einer leicht positiven Vorgabe aus dem Ostermontagshandel an der Wall Street dominiert am Dienstag im Handelsverlauf an den ostasiatischen Börsen Zurückhaltung. Dazu tragen weiter steigende Ölpreise bei vor dem Hintergrund der jüngsten Drohungen von US-Präsident Trump gegen den Iran. Trump hat Iran ein Ultimatum gesetzt, das in der Nacht zu Mittwoch ausläuft, die wichtige Wasserstraße von Hormus freizugeben, andernfalls komme es zu schweren Angriffen auf Energieanlagen des Landes und es werde "in die Steinzeit zurückgebombt". Zugleich soll Iran ein Angebot für einen befristeten Waffenstillstand, das Pakistan als Vermittler unterbreitete, abgelehnt haben. In Seoul stützt unter anderem das Schwergewicht Samsung Electronics. Die Aktie liegt knapp im Plus, nachdem der Technologieriese für das erste Quartal einen mehr als achtfachen Anstieg des operativen Gewinns gegenüber dem Vorjahr in Aussicht gestellt hat. Dies deutet auf ein Rekordergebnis hin, das vom Flaggschiff-Halbleitergeschäft des Unternehmens getragen wird, gestützt auf eine robuste, durch Künstliche Intelligenz (KI) angeheizte Chip-Nachfrage. Der Kurs des Halbleiterherstellers SK Hynix gewinnt 1,4 Prozent. LG Electronics büßen dagegen 2,1 Prozent ein, obwohl der Anbieter von Unterhaltungselektronik vorläufige Ergebnisse meldete, die die Markterwartungen übertrafen. Marktteilnehmer spekulieren über Gewinnmitnahmen, nachdem der Kurs seit Jahresbeginn bereits um rund 20 Prozent gestiegen ist.

WALL STREET (Montag, 06.04.)

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 46.669,88 +0,4 +165,21 46.504,67

S&P-500 6.611,83 +0,4 +29,14 6.582,69

NASDAQ Comp 21.996,34 +0,5 +117,16 21.879,18

NASDAQ 100 24.192,17 +0,6 +146,63 24.045,53

Montag Donnerstag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,02 Mrd 1,10 Mrd

Gewinner 1.732 1.611

Verlierer 1.009 1.147

Unverändert 89 62

Etwas fester - Obwohl US-Präsident Trump sagte, die für Dienstag gesetzte Frist für den Iran, die Straße von Hormus wieder zu öffnen oder Angriffe auf die Energieinfrastruktur des Landes zu riskieren, nicht zu verschieben, legten die Aktienkurse moderat zu. Zuvor hatte der Iran einen Vorschlag der USA und regionaler Vermittler abgelehnt, die Feindseligkeiten für 45 Tage im Gegenzug für die Öffnung der strategischen Wasserstraße einzustellen. Leicht positiv dürfte der US-Arbeitsmarktbericht für März, der am handelsfreien Karfreitag veröffentlicht wurde, nachgewirkt haben. Die Zahl der Beschäftigten stieg im März deutlich stärker als erwartet, während die Arbeitslosenquote nahezu stabil blieb. Bei den Einzelwerten schossenn Soleno Therapeutics um 32,3 Prozent nach oben. Treiber war, dass Neurocrine Biosciences Soleno für 2,9 Milliarden Dollar kauft. Neurocrine stiegen um 0,7 Prozent. Paramount Skydance erhielt verbindliche Eigenkapitalzusagen in Höhe von fast 24 Milliarden Dollar von drei Staatsfonds unter Führung Saudi-Arabiens erhalten, um die Übernahme von Warner Bros. Discovery zu finanzieren, wie vertraute Personen berichteten. Paramount stiegen um 3,5 Prozent.

US-ANLEIHEN (Montag, 06.04.)

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,85 -0,00 3,88 3,84

5 Jahre 3,99 -0,01 4,02 3,96

10 Jahre 4,34 -0,01 4,37 4,32

Die Notierungen am US-Anleihemarkt bewegten sich kaum. Nachdem US-Präsident Trump das Ultimatum gegen den Iran nicht verlängerte, sprachen einige Teilnehmer von leichten Umschichtungen in den "sicheren Hafen" der Anleihen. Derweil sendeten die US-Arbeitsmarktdaten für März am Freitag und der ISM-Index für den US-Dienstleistungssektor am Montag uneinheitliche Signale. Für die Rendite zehnjähriger Papiere ging es um 1,0 Basispunkt auf 4,34 Prozent nach unten.

DEVISEN (Montag, 06.04.)

zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:18 % YTD

EUR/USD 1,1531 -0,1 1,1541 1,1533 -1,8

EUR/JPY 184,29 +0,0 184,28 183,99 +0,2

EUR/GBP 0,8720 NULL 0,8720 0,8723 +0,1

USD/JPY 159,79 +0,1 159,68 159,53 +2,0

USD/KRW 1.506,35 -0,1 1.508,49 1.515,40 +4,6

USD/CNY 6,8753 -0,1 6,8824 6,8889 -1,7

USD/CNH 6,8785 +0,1 6,8734 6,8917 -1,4

USD/HKD 7,8369 0,0 7,8372 7,8367 +0,7

AUD/USD 0,6910 -0,1 0,6916 0,6876 +3,6

NZD/USD 0,5696 -0,2 0,5709 0,5710 -1,0

BTC/USD 68.659,69 -1,7 69.828,90 66.686,37 -21,7

Der Dollar zeigte sich wenig verändert. Der Handel sei in sehr ruhigen Bahnen verlaufen, hieß es.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE (Montag, 06.04.)

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.629,79 -0,4 -17,60 4.647,39

Silber 71,87 -1,3 -0,92 72,79

Platin 1.952,76 -1,4 -26,75 1.979,51

Der Goldpreis gab im US-Montagshandel leicht nach. Der Preis der Feinunze reduzierte sich um 0,5 Prozent auf 4.655 Dollar.

ÖL (Montag, 06.04.)

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 115,58 +2,8 3,17 112,41

Brent/ICE 111,49 +1,6 1,72 109,77

Der Ölpreis legte im US-Handel eicht zu, gab zwischenzeitliche deutlichere Gewinne aber wieder ab. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent stieg um 0,2 Prozent auf 109,21 Dollar. Zwar beschloss die Opec+ eine Erhöhung der tägliche Fördermenge für Mai um 206.00 Barrel. Die Auswirkungen dürften aufgrund der Blockade der Straße von Hormus aber begrenzt sein. Zentral bleibe eine baldige Öffnung des wichtigen Seeweges, hieß es. Im asiatisch geprägten Handel am Dienstag steigen die Preise weiter vor dem Hintergrund des in der Nacht zu Mittwoch auslaufenden Ultimatums von US-Präsident Trump an Iran, die Straße von Hormus zu öffnen.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG, 20.00 UHR +++++

ÖLVERSORGUNG

Die Opec+ hat eine Ausweitung ihrer Fördermenge beschlossen und zwar um täglich 206.000 Barrel für Mai. Die Auswirkungen der Erhöhung dürften aufgrund der Blockade der Straße von Hormus aber begrenzt sein.

PHILIPPINEN - Inflation

Die Verbraucherpreise auf den Philippinien sind in der Kernrate im März 3,2 Prozent über dem Vorjahresniveau ausgefallen.

THAILAND - Inflation

Die Verbraucherpreise in Thailand lagen im März 0,08 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Die Prognose hatte auf ein Plus von 0,25 Prozent gelautet.

USA - Fiskalpolitik

US-Präsident Trump hat eine Zusammenfassung seines Haushaltsentwurfs für das Geschäftsjahr 2027 veröffentlicht. Er sieht Verteidigungsausgaben in Höhe von 1,5 Billionen Dollar vor - der mit Abstand höchste Betrag in der modernen Geschichte.

USA - Konjunktur

Die Zahl der Beschäftigten in den USA ist im März deutlich stärker gestiegen als erwartet, während die Arbeitslosenquote nahezu stabil blieb. In der Privatwirtschaft und beim Staat wurden demnach 178.000 neue Stellen geschaffen. Volkswirte hatten einen Zuwachs um 59.000 erwartet. Zuwächse waren im Gesundheitswesen, im Baugewerbe sowie im Transport- und Lagersektor zu verzeichnen.

USA - Zollpolitik

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April 07, 2026 01:47 ET (05:47 GMT)