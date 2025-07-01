Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

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+++++ TAGESTHEMA +++++

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Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian hat Teheran als weiterhin offen für Dialog bezeichnet, Washington aber zugleich vorgeworfen, die Aussichten auf sinnvolle Verhandlungen durch Vertragsbrüche, eine andauernde Blockade und fortwährende Drohungen zu untergraben. In einem Beitrag in den sozialen Medien kritisierte Pezeshkian die USA für ihre "endlosen heuchlerischen" Botschaften, während die Spannungen angesichts stockender diplomatischer Bemühungen hoch blieben.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 1Q

13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 1Q

13:00 US/American Express Co, Ergebnis 1Q

13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 1Q

22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 1Q

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+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) März

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 210.000

zuvor: 207.000

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 51,0

zuvor: 49,8

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) April

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PROGNOSE: 52,5

zuvor: 52,3

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Index zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 7.133,50 -0,5

E-Mini-Future Nasdaq-100 26.954,50 -0,5

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.776,40 -0,8

Topix-500 (Tokio) 3.715,67 -0,8

Kospi (Seoul) 5.093,54 +0,4

Shanghai-Composite 4.085,26 -0,5

Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.913,69 -1,0

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen in Ostasien und Australien dominieren am Donnerstag negative Vorzeichen. Zwar hat US-Präsident Donald Trump die Waffenruhe im Krieg gegen den Iran auf unbestimmte Zeit verlängert, doch eine Wiederaufnahme der Friedensverhandlungen lässt auf sich warten. Zudem ist die Straße von Hormus immer noch blockiert. Am Mittwoch hat Iran drei Schiffe beschossen, die durch die Meerenge fuhren, und zwei davon aufgebracht. Die Ölpreise legten daraufhin wieder zu. Besser als die übrigen Märkte der Region hält sich die Börse in Seoul, gestützt von ermutigenden Konjunkturdaten. Die südkoreanische Wirtschaft ist im ersten Quartal stärker gewachsen als angenommen. SK Hynix hat ein rekordhohes Quartalsergebnis ausgewiesen. Der Nettogewinn des südkoreanischen Chipherstellers und Nvidia-Zulieferers hat sich im ersten Quartal in etwa verfünffacht. Die Aktie erreichte in Reaktion auf die Zahlen zunächst ein Rekordhoch, kann sich der pessimistischen Stimmung aber nicht entziehen und verliert aktuell 1,7 Prozent. Samsung Electronics legen derweil um 1,3 Prozent zu. In Tokio ziehen die Aktien des Indexschwergewichts Softbank Group erneut deutlicher an und gewinnen 2,8 Prozent. Die Titel profitierten von ungebrochener KI-Nachfrage, heißt es aus dem Handel. Auch andere japanische Aktien mit Bezug zur Chipbranche verzeichnen deutliche Kursgewinne. So verbessern sich Renesas um 5,2 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 49.490,03 +0,7 +340,65 49.149,38

S&P-500 7.137,88 +1,1 +73,87 7.064,01

NASDAQ Comp 24.657,57 +1,6 +397,60 24.259,96

NASDAQ 100 26.937,28 +1,7 +457,80 26.479,47

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,14 Mrd 1,13 Mrd

Gewinner 1.508 775

Verlierer 1.254 1.987

Unverändert 78 77

Fest - Nachdem US-Präsident Donald Trump eine Verlängerung der Waffenruhe mit dem Iran verkündete, machte sich wieder Risikobereitschaft breit. Dazu trugen auch vielfach gute Unternehmensergebnisse bei. Am Vortag hatte sich die Stimmung noch eingetrübt, nachdem sich die Anzeichen gemehrt hatten, dass die Friedensgespräche zunächst nicht weitergeführt werden. Dass die Ölpreise mit der weiter nicht passierbaren Straße von Hormus und Berichten über vom Iran beschlagnahmten Schiffen stiegen, tat der Kauflaune - vor allem bei Technologieaktien - keinen Abbruch. Auf ein positives Echo stießen die Erstquartalszahlen von Boeing, der Kurs zog um 5,5 Prozent an. GE Vernova schossen um 13,7 Prozent nach oben. Der Stromerzeuger und Netzexperte hatte seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben, nachdem er im ersten Quartal einen höheren Gewinn und Umsatz verzeichnet hatte. United Airlines kamen um 5,6 Prozent zurück. Die Fluggesellschaft übertraf zwar die Gewinnerwartungen der Analysten für das erste Quartal, senkte aber den Ausblick mit Verweis auf steigende Kerosinkosten. Adobe gewannen 3,5 Prozent, getrieben von der Auflage eines Aktienrückkaufprogramms im Wert von 25 Milliarden Dollar. Die Apple-Aktie erholte sich um 2,6 Prozent und machte das Vortagesminus in Reaktion auf den am 1. September anstehenden Führungswechsel wieder wett. Avis Budget beendeten mit einem Absturz um gut 37 Prozent ihren jüngsten spektakulären Höhenflug. Der Aktienkurs des Autovermieters hatte sich im vergangenen Monat mehr als versechsfacht, angetrieben von einem massiven sogenannten "Short Squeeze".

US-ANLEIHEN

Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,80 +0,02 3,81 3,75

5 Jahre 3,93 +0,02 3,93 3,88

10 Jahre 4,31 +0,01 4,31 4,26

Am Anleihemarkt tat sich wenig, die Renditen blieben auf dem jüngst erhöhten Niveau. Die Zehnjahresrendite stieg um 1 Basispunkt auf knapp 4,31 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1702 -0,0 1,1703 1,1748 -0,4

EUR/JPY 186,75 +0,1 186,62 187,07 +1,5

EUR/GBP 0,8674 +0,1 0,8668 0,8691 -0,5

USD/JPY 159,56 +0,1 159,48 159,22 +1,9

USD/KRW 1.479,50 +0,1 1.478,33 1.478,00 +2,7

USD/CNY 6,8304 +0,0 6,8275 6,8207 -2,3

USD/CNH 6,8334 +0,0 6,8318 6,8227 -2,0

USD/HKD 7,8318 -0,0 7,8330 7,8305 +0,6

AUD/USD 0,7149 -0,1 0,7158 0,7163 +7,2

NZD/USD 0,5886 -0,3 0,5902 0,5913 +2,3

BTC/USD 77.915,37 -0,7 78.453,41 77.897,45 -11,2

Der Dollar zog im US-Handel etwas an, der Euro kam auf 1,1704 Dollar zurück.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.706,34 -0,7 -31,44 4.737,78

Silber 76,08 -2,1 -1,61 77,70

Platin 2.039,36 -1,7 -35,08 2.074,44

Der Goldpreis erholte sich leicht vom Rücksetzer am Vortag, die Feinunze verteuerte sich um 26 Dollar auf 4.738 Dollar.

ÖL

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 94,24 +1,4 1,28 92,96

Brent/ICE 103,16 +1,2 1,25 101,91

Die Ölpreise stiegen weiter, weil die Straße von Hormus ungeachtet der verlängerten Waffenruhe gesperrt bleibt. Dazu sorgte die Beschlagnahme zweier Schiffe durch den Iran für erhöhte Nervosität. Brent-Öl verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 101,44 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

INNENPOLITIK USA

Der von den Republikanern geführte US-Senat hat am Mittwoch einen fünften Versuch abgeschmettert, die Befugnis von US-Präsident Donald Trump zur Kriegsführung gegen den Iran zu begrenzen. Der Senat stimmte mit 51 zu 46 Stimmen fast ausschließlich entlang der Parteilinien ab, mit Ausnahme des republikanischen Senators Rand Paul aus Kentucky, der für die Maßnahme stimmte, und des demokratischen Senators John Fetterman aus Pennsylvania, der dagegen stimmte.

BRUTTOINLANDSPRODUKT SÜDKOREA

- BIP 1Q +1,7% gg Vorquartal, +3,6% gg Vorjahr

- BIP 1Q PROGNOSE +0,9% gg Vorquartal, +2,7% gg Vorjahr

VERBRAUCHERPREISE SINGAPUR

- Verbraucherpreise März +1,8% gg Vj (PROG: +1,8%)

ANTHROPIC

Auf das neue KI-Modell Mythos von Anthropic ist möglicherweise unerlaubt zugegriffen worden. Das erschwert die Bemühungen, das Tool unter strengem Verschluss zu halten. Mythos hat das Weiße Haus und Unternehmen aufgeschreckt, weil es in der Lage ist, Cyberangriffe zu erleichtern. Die Möglichkeit eines unregulierten Zugriffs auf Mythos könnte in der Cybersicherheitswelt für große Unruhe sorgen. Forscher befürchten, dass dieses und andere hochentwickelte KI-Tools es Hackern ermöglichen könnten, weitreichende Störungen auszulösen.

IBM

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April 23, 2026 01:53 ET (05:53 GMT)