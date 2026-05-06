Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

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MITTWOCH: In Japan bleiben die Börsen wegen des Verfassungstages geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

AMD hat im ersten Quartal einen höheren Gewinn und Umsatz verzeichnet als erwartet, angetrieben vom Geschäft mit Rechenzentren. Der Chiphersteller wies einen Gewinn von 1,38 (Vorjahr: 0,709) Milliarden Dollar aus. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,37 Dollar, verglichen mit im Konsens erwarteten 1,29 Dollar. Der Umsatz sprang um 38 Prozent auf 10,25 Milliarden Dollar, verglichen mit einer Analystenkonsensschätzung von 9,9 Milliarden Dollar. Der Umsatz sprang um 38 Prozent auf 10,25 Milliarden Dollar, verglichen mit den Analystenschätzungen von 9,9 Milliarden Dollar. Der Umsatz im Rechenzentren-Segment stieg im Jahresvergleich um 57 Prozent. CEO Lisa Su sagte, die Ergebnisse des Unternehmens seien von der beschleunigten Nachfrage nach KI-Infrastruktur angetrieben worden. Für das laufende Quartal erwartet AMD einen Umsatz von 11,2 Milliarden Dollar, plus oder minus 300 Millionen Dollar. Analysten erwarteten bislang 10,54 Milliarden Dollar.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

12:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 1Q

12:40 US/Walt Disney Co, Ergebnis 2Q

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13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht April

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: 84.000 Stellen

zuvor: 62.000 Stellen

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 7.307,50 +0,3

E-Mini-Future Nasdaq-100 28.338,50 +0,7

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S&P/ASX 200 (Sydney) 8.777,90 +1,1

Topix-500 (Tokio) Feiertag

Kospi (Seoul) 5.093,54 +6,7

Shanghai-Composite 4.162,54 +1,2

Hang-Seng-Index (Hongkong) 26.140,84 +0,9

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Im Fahrwasser steigender Kurse und neuer Indexrekorde an der Wall Street geht es nach oben. Dabei helfen auch leicht gesunkene Ölpreise, nachdem US-Präsident Donald Trump erklärte, dass die USA die Eskortierung des kommerziellen Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus, die die Spannung mit dem Iran nochmals erhöht hatte, aussetzen werden und dass ein Abkommen kurz bevorstehe. Trump sagte, es seien "große Fortschritte" in Richtung eines "vollständigen und endgültigen Abkommens" mit dem Iran erzielt worden. Spektakulär gestaltet sich das Geschehen am stark technologielastigen Aktienmarkt im südkoreanischen Seoul. Dort schießt der Kospi in einem neuerlichen Hausse-Schub auf ein erneutes Rekordhoch und baut das Plus seit Beginn des Jahres auf über 75 Prozent aus. Hintergrund ist eine KI-getriebene Rally bei Technologiewerten, die am Vortag bereits diverse Technologieaktien, vor allem aus dem Chipsektor, angetrieben hatte. Für neuerlichen Optimismus sorgt der Chipriese AMD, der am Vortag nachbörslich in den USA starke Quartalszahlen vorgelegt und einen optimistischen Ausblick für die Branche gegeben hatte. Für Rückenwind an den chinesischen Börsen sorgen laut Marktteilnehmern auch günstige chinesische Konjunkturdaten. Der private Indikator für die Dienstleistungsaktivität ist im April im Expansion anzeigenden Bereich stärker gestiegen als erwartet und steht damit im Gegensatz zum offiziellen Index, der eine Kontraktion zeigte. Unter den Einzelwerten schnellen in Seoul die Chipaktien Samsung Electronics um 15,1 Prozent und SK Hynix um 10,4 Prozent in die Höhe. Die Marktkapitalisierung von Samsung übersteigt damit erstmals die Marke von 1 Billion Dollar. In Hongkong verteuern sich die Halbleitertitel Hua Hong um 12,6 und SMIC um 9,4 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 49.298,25 +0,7 +356,35 48.941,90

S&P-500 7.259,22 +0,8 +58,47 7.200,75

NASDAQ Comp 25.326,13 +1,0 +258,32 25.067,80

NASDAQ 100 28.015,06 +1,3 +363,24 27.651,82

Umsatzdaten

Dienstag Montag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,22 Mrd 1,19 Mrd

Gewinner 1.907 785

Verlierer 848 1.976

Unverändert 75 80

Freundlich - Für Rückenwind sorgte in erster Linie die positive Gewinnentwicklung vieler Unternehmen im Zuge der Berichtssaison. Für Mike Wilson von Morgan Stanley ist diese derzeit wichtiger als der Ölpreis oder der Zinstrend. Wohlwollend nahmen Händler zur Kenntnis, dass US-Präsident Donald Trump nach den militärischen Auseinandersetzungen des Vortages bislang darauf verzichtete, Teheran einen Waffenstillstandsbruch vorzuwerfen. Die Konjunkturdaten des Tages fielen eher schwächer als gedacht aus, sorgten aber für kein Störfeuer. Palantir Technologies verbuchte den größten jährliche Umsatzzuwachs jemals und schlug damit die Markterwartungen. Für die Aktie ging es dennoch um 6,9 Prozent nach unten. Die hohe Bewertung bleibe trotz starker Umsätze ein Anlass zur Sorge, hieß es. Intel schossen um 13 Prozent nach oben. Treiber war ein Bericht, wonach Apple Sondierungsgespräche mit Intel und Samsung Electronics über die Produktion von Hauptprozessoren führe. Apple tendierten 2,7 fester. PayPal will in den nächsten zwei bis drei Jahren 20 Prozent der Belegschaft abzubauen, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person mitteilte. Der Kurs sackte um 7,8 Prozent ab.

US-ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,94 -0,02 3,96 3,92

5 Jahre 4,08 -0,02 4,09 4,05

10 Jahre 4,42 -0,02 4,44 4,40

Die Renditen der Anleihen kamen leicht zurück. Am Vortag waren sie deutlich gestiegen, angetrieben von Spekulationen über einen steigenden Finanzierungsbedarf im Vorfeld der am Mittwoch anstehenden entsprechenden Mitteilung des US-Finanzministeriums.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 12:00 % YTD

EUR/USD 1,1732 +0,3 1,1692 1,1690 -0,1

EUR/JPY 183,45 -0,6 184,59 184,26 -0,3

EUR/GBP 0,8635 +0,0 0,8633 0,8630 -0,9

USD/JPY 156,34 -1,0 157,87 157,60 -0,2

USD/KRW 1.456,20 -0,8 1.468,58 1.473,38 +1,1

USD/CNY 6,8177 -0,2 6,8300 6,8300 -2,5

USD/CNH 6,8181 -0,1 6,8267 6,8313 -2,3

USD/HKD 7,8355 -0,0 7,8359 7,8365 +0,7

AUD/USD 0,7244 +0,9 0,7182 0,7165 +8,6

NZD/USD 0,5941 +0,9 0,5886 0,5883 +3,2

BTC/USD 81.087,06 -0,7 81.636,11 80.683,11 -7,5

Beim Dollar tat sich wenig, der Dollarindex stieg ganz leicht.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.646,90 +2,0 90,86 4.556,04

Silber 75,54 +3,7 2,72 72,82

Platin 1.997,45 +2,3 44,55 1.952,90

Der Goldpreis gab im US-Handel um 0,8 Prozent nach.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 101,02 -1,2 -1,25 102,27

Brent/ICE 108,64 -1,1 -1,23 109,87

Die Rohölpreise sanken im US-Handel um knapp 4 Prozent auf 110,08 Dollar, nachdem die USA signalisiert hatten, dass die Waffenruhe mit dem Iran trotz jüngster Angriffe als intakt gelte. Kriegsminister Pete Hegseth fbetonte zudem, die USA hofften weiterhin, dass der Iran einem Abkommen zustimmen werde.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

CHINA - Konjunktur

Chinas privater Indikator für die Dienstleistungsaktivität ist im April stärker gestiegen als erwartet und steht damit im Gegensatz zum offiziellen Index, der eine Kontraktion zeigte. Der Ratingdog Services Purchasing Managers' Index stieg auf 52,6 nach 52,1 im März.

THAILAND - Inflation

Die thailändische Inflationsrate lag im April bei 2,89 Prozent, deutlich über der Prognose von 1,50 Prozent.

ARISTA NETWORKS

hat im ersten Quartal einen höheren Gewinn und steigende Umsätze verzeichnet. Das auf Netzwerkinfrastruktur spezialisierte Unternehmen meldete einen Gewinn von 1,02 (Vorjahr: 0,814) Milliarden Dollar. Bereinigt und je Aktie waren es 87 Cent. Analysten hatten mit 81 Cent je gerechnet. Der Umsatz stieg auf 2,71 (2,00) Milliarden Dollar. Analysten hatten 2,62 Milliarden Dollar erwartet. Für das laufende zweite Quartal rechnet das Unternehmen mit einem bereinigten Gewinn von rund 88 Cent je Aktie bei einem Umsatz von etwa 2,8 Milliarden Dollar. Analysten erwarteten bislang 86 Cent je Aktie bzw. 2,78 Milliarden Dollar.

COTY

erzielte in seinem dritten Geschäftsquartal einen Verlust von 411,4 Millionen Dollar, verglichen mit einem Verlust von 409 Millionen im Vorjahr. Der bereinigte Verlust je Aktie belief sich auf 3 Cent. Der Umsatz sank leicht um 1 Prozent auf 1,28 Milliarden Dollar, verglichen mit dem Analystenkonsens von 1,27 Milliarden Dollar. Für das Gesamtjahr erwartet das Kosmetikunternehmen nun einen bereinigten Gewinn von 33 bis 35 Cent je Aktie und ein bereinigtes EBITDA von 838 bis 848 Millionen Dollar. Im Februar hatte Coty seine frühere Jahresprognose für das bereinigte EBITDA unter Verweis auf ein komplexes Umfeld im Kosmetikmarkt und den Führungswechsel zurückgezogen.

ELECTRONIC ARTS

hat für das vierte Quartal einen Gewinn von 461 (Vorjahr: 254) Millionen Dollar berichtet. Der Umsatz stieg auf 2,12 (1,90) Milliarden Dollar.

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May 06, 2026 01:42 ET (05:42 GMT)