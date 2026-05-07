Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

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+++++ TAGESTHEMA +++++

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Arm Holdings rechnet mit einer höheren Nachfrage nach seiner neuen Computerchip-Reihe, lässt die Umsatzprognose für die Chips jedoch unverändert, weil das Unternehmen daran arbeitet, das Angebot zu erhöhen. Das Halbleiterunternehmen hatte im März mitgeteilt, bis Anfang 2028 Chips im Wert von 1 Milliarde Dollar verkaufen zu wollen. Am Mittwoch teilte es mit, dass sich seine Nachfrageprognose auf 2 Milliarden Dollar verdoppelt habe, es aber nicht über das nötige Angebot verfüge, um die neuen Bestellanfragen zu erfüllen. Man "arbeitet rund um die Uhr, um sicherzustellen, dass wir die richtigen Antworten für unsere Kunden finden können", teilte Arm mit und erwartet weiterhin, dass die Einnahmen aus den Chips ab dem vierten Quartal des laufenden Geschäftsjahres anfallen werden. Das Wachstum der Betriebskosten werde in diesem Jahr in jedem Quartal sequenziell um einige Prozentpunkte steigen, was zum Teil auf den Ausbau der Lieferkette zurückzuführen sei, so die Führungskräfte in der Telefonkonferenz. Man erwarte, dass das Umsatzwachstum bis zum Jahresende das Wachstum der Betriebskosten übertreffen werde. Der Aktienkurs fiel nach der Telefonkonferenz um 7,2 Prozent, nachdem sie zunächst stark gestiegen war.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 1Q

14:00 US/Citigroup Inc, Investorentag

22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 3Q

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+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 206.000

zuvor: 189.000

Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 1Q

annualisiert

PROGNOSE: +1,1% gg Vq

4. Quartal: +1,8% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: +2,6% gg Vq

4. Quartal: +4,4% gg Vq

16:00 Bauausgaben Februar und März

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+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 7.395,25 +0,1

E-Mini-Future Nasdaq-100 28.725,50 +0,0

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.863,70 +0,8

Topix-500 (Tokio) 3.859,74 +3,5

Kospi (Seoul) 5.093,54 +1,5

Shanghai-Composite 4.171,95 +0,3

Hang-Seng-Index (Hongkong) 26.576,60 +1,4

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Mit den zuletzt gestiegenen Hoffnungen auf einen Frieden im Nahost-Konflikt geht ves weiter aufwärts. Laut US-Präsident Donald Trump soll es ein einseitiges Dokument geben, das kurz davor stehen soll, von beiden Seiten, den USA und dem Iran, akzeptiert zu werden. Die Ölpreise steigen zwar wieder etwas, liegen aber weiter deutlich unter den jüngsten Hochs. In Tokio können die Akteure nach Ende der sogenannten Goldenen Woche mit einigen Feiertage hintereinander, erstmals auf die neue Gemengelage reagieren, die Indizes schießen regelrecht nach oben, der Nikkei-225-Index erreicht ein Allzeithoch. Dass der Yen seit vergangenem Donnerstag deutlich aufgewertet hat, bremst die Kauflaune nicht. Dahinter stehen offensichtliche wiederholte Interventionen der japanischen Regierung zur Stützung der eigenen Währung. Motiviert dürften die Interventionen auch durch den Energiepreisschock sein, zumal Japan als besonders abhängig gilt von Energieimporten. Ein höherer Yen-Kurs verbilligt Importe. Klare Gewinner sind in Tokio Aktien aus dem Halbleitersektor, wo der Nachholbedarf mit Blick auf die globale Entwicklung der Branchenwerte vor dem Hintergrund der wieder stark gespielten KI-Fantasie in dieser Woche besonders groß ist. Advantest gewinnen 7,3, Renesas 12,3 und Tokyo Electron 8,8 Prozent. Softbank schießen um 18 Prozent nach oben. In Hongkong sind Hua Hong mit einem Kursplus von über 7 Prozent weiter gesucht, während SMIC um 1,1 Prozent weiter zulegen. Berichten zufolge erwägen die USA und China, das Thema Künstliche Intelligenz auf die Tagesordnung zu setzen beim anstehenden Gipfeltreffen zwischen den Präsidenten Trump und Xi Jinping. Samsung Electronics und SK Hynix zeigen sich derweil in Seoul gut behauptet und halten damit immerhin die fulminanten Gewinne der Vortage.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 49.910,59 +1,2 +612,34 49.298,25

S&P-500 7.365,12 +1,5 +105,90 7.259,22

NASDAQ Comp 25.838,94 +2,0 +512,82 25.326,13

NASDAQ 100 28.599,17 +2,1 +584,11 28.015,06

Umsatzdaten

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,56 Mrd 1,22 Mrd

Gewinner 1.865 1.907

Verlierer 896 848

Unverändert 74 75

Sehr fest - Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Krieges trieb die Indizes weiter und damit auch wieder auf Allzeithochs. Der Hauptimpuls kam von stark gefallenen Ölpreisen, nachdem US-Präsident Trump Hoffnungen auf eine Beilegung des Nahost-Konflikts befeuert hatte. AMD schossen um 18,6 Prozent nach oben, angetrieben von starken Geschäftszahlen und einem ebensolchen Umsatzausblick. Das sorgte auch bei anderen Branchentiteln für eine Fortsetzung der jüngsten Rally: Nvidia legten um weitere 5,7 und Intel um weitere 4,5 Prozent zu. Super Micro Computer meldete mehr als eine Verdoppelung des Umsatzes. Der KI-Server-Hersteller übertraf zugleich die Gewinnerwartungen. Die Aktie haussierte um 24,6 Prozent. Arista Networks sackten dagegen um 13,6 Prozent ab. Der Spezialist für Netzwerktechnik berichtete zwar von einem höheren Gewinn und einem Umsatzanstieg über Markterwartung, allerdings hatten einige Analysten noch mehr erwartet, unter anderem eine Anhebung des Umsatzausblicks. CVS Health legten um 7,7 Prozent zu. Das Gesundheitsunternehmen übertraf die Erwartungen und signalisierte eine verbesserte Profitabilität im Versicherungsgeschäft. Uber machten nach höheren Quartalsumsätzen und Bruttobuchungen einen Sprung um 8,4 Prozent.

US-ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,87 -0,07 3,92 3,84

5 Jahre 4,00 -0,08 4,05 3,97

10 Jahre 4,35 -0,07 4,39 4,33

Mit den stark fallenden Ölpreisen ebbten Inflationssorgen ab. Am Anleihemarkt fielen darauf die Renditen deutlich. Dazu trug auch die mit Spannung erwartete Mitteilung des US-Finanzministeriums über den Finanzbedarf im nächsten Quartal bei. Die US-Regierung wird das Volumen einiger seiner vielbeachteten Anleiheverkäufe "mindestens für die nächsten Quartale" konstant halten. Damit wurden Befürchungen entkräftet, dass der Finanzbedarf angesichts der Kriegskosten und im Hinblick auf mögliche Rückforderungen von Importzöllen höher ausfallen könnte.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:12 % YTD

EUR/USD 1,1751 +0,0 1,1747 1,1729 +0,1

EUR/JPY 183,75 +0,0 183,68 183,51 -0,1

EUR/GBP 0,8642 +0,0 0,8641 0,8631 -0,8

USD/JPY 156,34 -0,0 156,39 156,45 -0,2

USD/KRW 1.450,26 +0,4 1.444,93 1.455,08 +0,7

USD/CNY 6,8040 -0,1 6,8110 6,8173 -2,7

USD/CNH 6,8033 -0,2 6,8134 6,8185 -2,5

USD/HKD 7,8321 -0,0 7,8354 7,8356 +0,6

AUD/USD 0,7250 +0,2 0,7236 0,7241 +8,7

NZD/USD 0,5962 +0,1 0,5955 0,5945 +3,6

BTC/USD 81.034,14 -0,5 81.413,06 81.570,46 -7,6

Der Dollar geriet mit den sinkenden US-Marktzinsen unter Druck. Der Dollarindex büßte 0,4 Prozent ein. Im asiatisch dominierten Handel am Donnerstag zeigt der Yen ein ähnliches Bild wie an den Vortagen, nachdem es am vergangenen Donnerstag zu einer offensichtlichen Intervention der japanischen Regierung zugunsten des Yen gekommen war. Erneut schnellte der Yen-Kurs in einer kurzen scharfen Bewegung nach oben, gab darauf einen Teil der Gewinne aber schnell wieder ab.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.704,32 +0,3 15,27 4.689,05

Silber 77,95 +0,8 0,62 77,33

Platin 2.057,20 -0,2 -3,63 2.060,83

Reduzierte Marktzinsen und Dollar-Schwäche kamen dem Gold zugute, der Preis der Feinunze stieg kräftig um 3,1 Prozent.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 95,50 +0,4 0,42 95,08

Brent/ICE 101,84 +0,6 0,57 101,27

Die Ölpreise fielen mit neuen Spekulationen über ein möglicherweise bevorstehendes Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran kräftig. Brent verbilligte sich um 7,7 Prozent und unterschritt temporär auch die 100-Dollar-Marke, obwohl die Straße von Hormus weiter blockiert war. Gesunkene US-Rohöllagerbestände spielten wegen der Dominanz der Geopolitik kaum eine Rolle.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

PHILIPPINEN

Das philippinische BIP ist ersten Quartal zum Vorquartal um 0,9 Prozent gestiegen.

APPLOVIN

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May 07, 2026 01:45 ET (05:45 GMT)