30.07.26 08:05 Uhr

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+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Federal Reserve hat ihren Leitzins trotz der Einwände von drei Ratsmitgliedern, die eine Erhöhung befürworteten, unverändert gelassen. Dieses Abstimmungsergebnis unterstrich, wie der Druck innerhalb der Zentralbank wächst, gegen die Inflation vorzugehen, die seit fünf Jahren über dem Zielwert der Fed von 2 Prozent liegt. Die Fed beließ ihren Leitzins mit einem Votum von 9 zu 3 in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. Der geldpolitische Ausschuss veröffentlichte dieselbe Erklärung wie bereits im Juni, als die Zinsen ebenfalls unverändert gelassen wurden. Durch diese Entscheidung blieb das Versprechen von Fed-Chef Kevin Warsh, die Phase der über dem Ziel liegenden Inflation zu beenden, zum zweiten Mal in Folge nur ein Lippenbekenntnis und wurde nicht in die Tat umgesetzt.

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+++++ TAGESTHEMA II +++++

Microsoft hat ein robustes Wachstum im Cloud-Geschäft und einen Anstieg der Zahl zahlender KI-Abonnenten gemeldet. Die Anleger konzentrieren sich weiterhin auf die Frage, ob sich die Ausgaben des Technologiekonzerns für Rechenzentren auszahlen werden. Der Umsatz stieg im Quartal um 18 Prozent auf 90 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn erhöhte sich um 31 Prozent auf 35,8 Milliarden Dollar. Das Ergebnis übertraf die Markterwartungen. Die Wachstumsrate von Azure lag im Quartal bei 43 Prozent und damit über der Wachstumsrate von 40 Prozent im Vorquartal.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

13:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 2Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

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annualisiert

PROGNOSE: +1,8% gg Vq

1. Quartal: +2,1% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +4,0% gg Vq

1. Quartal: +3,6% gg Vq

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 2000.000

zuvor: 187.000

14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Juni

Ausgaben / Einkommen

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+0,3% gg Vm

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zuvor: +0,7% gg Vm/+0,7% gg Vm

PCE-Preisindex / Gesamtrate

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+3,7% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+4,1% gg Vj

PCE-Preisindex / Kernrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,3% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+3,4% gg Vj

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Index zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 7.367,25 +0,2

E-Mini-Future Nasdaq-100 27.475,50 +0,5

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.957,80 -0,9

Topix-500 (Tokio) 3.957,48 -0,4

Kospi (Seoul) 5.600,83 -1,1

Shanghai-Composite 3.795,30 -0,9

Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.783,13 -0,1

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Aktienmärkten überwiegen Abgaben. In Südkorea zeigt sich der Markt nach dem Absturz der vergangenen zwei Tage extrem volatil. Wenig Anklang in Asien findet das bestätigte Leitzinsniveau der Fed. Das uneinheitliche Abstimmungsergebnis im Offenmarktausschuss und die vorsichtigen Kommentare des Vorsitzenden Kevin Warsh lassen Anleger über den Zeitpunkt künftiger geldpolitischer Schritte im Unklaren. Gleichwohl reduzierten die Märkte ihre Erwartungen an eine baldige Zinserhöhung. Auch die Geschäftsausweise von Meta Platforms und Microsoft liefern wenig Orientierung. In Südkorea bleibt die Verunsicherung nach dem jüngsten Absturz hoch, der Kospi pendelt zwischen Ab- und Aufschlägen - trotz starker Geschäftszahlen von Samsung Electronics. Deren Kurs steigt nach zunächst deutlich höheren Aufschlägen um 1 Prozent. Der Technologieriese meldete einen deutlichen Gewinnanstieg. Die zuletzt abverkauften SK Hynix fallen um weitere 4,4 Prozent. Die Geschäftszahlen von Samsung vermögen Anleger nicht davon überzeugen, dass die rekordhohen KI-Investitionen der Technologiekonzerne tatsächlich zu höheren Gewinnen führen würden. So warnte Meta, dass KI-Investitionen weiterhin zu hohen Investitionsausgaben führen würden. Der Nikkei-225 zeigt sich ebenfalls volatil. Gewinne bei Elektronikwerten gleichen dabei Verluste von Finanztiteln aus.

WALL STREET

Dow-Jones 51.594,14 -2,2

S&P-500 7.316,15 -1,5

Nasdaq Composite 24.442,94 -1,7

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,31 Mrd 1,25 Mrd

Gewinner 860 1.743

Verlierer 1.902 1.018

Unverändert 78 85

Schwach - Die jüngste Eskalation im Iran-Krieg nährte Befürchtungen, dass der steigende Ölpreis die Inflation nach oben treiben und die US-Notenbank zu Zinserhöhungen veranlassen könnte. Dass die Fed die Zinsen am Mittwoch zunächst unverändert ließ, stützte nicht, zumal Fed-Chef Warsh die Entschlossenheit der Notenbank bekräftigte, die Inflation auf das Ziel von 2 Prozent zurückzuführen. Die Chip-Werte setzten ihre Abwärtstendenz nach einer leichten Erholung zu Handelsbeginn fort. So fielen AMD um weitere 5,5 Prozent, für Intel ging es um 5,1 Prozent nach unten und Nvidia verloren 3,6 Prozent. Im Fokus standen zudem die Zahlen wichtiger Technologiekonzerne nach der Schlussglocke. Angekündigt waren Zahlen von unter anderem Meta Platforms, Microsoft und Qualcomm. Dabei standen vor allem die KI-Investitionen im Fokus. Mondelez (+4%) hat nach einem Umsatzplus ihren Ausblick angehoben. Seagate Technology hat dank eines KI-getriebenen Nachfrageschubs bei Datenspeichern einen höheren Gewinn erzielt. Die Aktie legte um 2,3 Prozent zu. Ford (+2,1%) hat den Ausblick angehoben. Procter & Gamble (-1,9%) hat einen geringeren Gewinn verbucht. Der Konzern gab zudem einen schwachen Ausblick. GE HealthCare Technologies (+12,2%) hat dagegen dank gestiegener Aufträge in allen Geschäftsbereichen einen höheren Gewinn und Umsatz verzeichnet.

US-ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,23 -0,04 4,34 4,22

10 Jahre 4,62 +0,02 4,65 4,61

Die Renditen zeigten sich uneinheitlich. Teilnehmer sprachen von Zurückhaltung vor dem US-Zinsentscheid.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:38 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1450 -0,1 1,1465 1,1399 -2,5

EUR/JPY 187,26 -0,1 187,38 186,48 +1,8

EUR/GBP 0,8576 0,0 0,8576 0,8566 -1,6

USD/JPY 163,53 +0,1 163,38 163,57 +4,4

USD/KRW 1.438,60 -0,2 1.442,09 1.447,12 -0,1

USD/CNY 6,7602 -0,1 6,7661 6,7659 -3,3

USD/CNH 6,7604 0,0 6,7605 6,7664 -3,1

USD/HKD 7,8433 +0,0 7,8421 7,8427 +0,8

AUD/USD 0,6950 -0,1 0,6954 0,6952 +4,2

NZD/USD 0,5805 +0,2 0,5794 0,5789 +0,9

BTC/USD 63.966,43 +0,8 63.459,12 64.384,52 -27,1

Der Dollar legte nach den als "falkenhaft" interpretierten Aussagen der US-Notenbank im Anschluss an deren Zinsentscheid leicht zu.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.036,79 -0,7 -28,19 4.064,98

Silber 57,07 -1,0 -0,57 57,64

Platin 1.588,21 -1,5 -23,79 1.612,00

(Angaben ohne Gewähr)

Der Goldpreis gab leicht nach. Die Feinunze lag nur noch knapp über der Marke von 4.000 Dollar.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 85,22 +0,9 0,76 84,46

Brent/ICE 91,30 +0,6 0,56 90,74

Der Ölpreis legte mit den neuerlichen Kämpfen im Nahen Osten zu. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent stieg um 7,9 Prozent auf 90,70 Dollar. "Die Entwicklungen sind ein Dämpfer für die Hoffnung auf eine schnelle Deeskalation am Persischen Golf", so die Analysten der ING. "Angesichts der zunehmenden Angriffe auf die saudische Ölinfrastruktur wächst eindeutig das Risiko länger andauernder Lieferunterbrechungen."

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

IRAN-KRIEG

US-Streitkräfte haben Angriffe auf den Iran geflogen. Das US-Militär bezeichnete dies als "kraftvolle Antwort" auf die Raketenangriffe des Iran auf US-Truppen in Jordanien. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump Vergeltung für den überraschenden Angriff mit ballistischen Raketen angekündigt. Die USA griffen Dutzende von Zielen an, darunter militärische Kommandozentralen, Raketen- und Drohneneinrichtungen, Küstenüberwachungs- und Verteidigungsanlagen sowie maritime Kapazitäten, teilte das US-Zentralkommando nach Abschluss der Angriffe mit.

ARM

hat im ersten Geschäftsquartal einen höheren Gewinn und Umsatz erzielt, da die Nachfrage nach ihren Chip-Designs in der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) und in Rechenzentren weiter zunahm. Halbleiterdesign-Unternehmen wies einen Gewinn von 270 Millionen US-Dollar oder 25 Cent je Aktie aus. Im Vorjahr hatte der Gewinn noch 130 Millionen Dollar oder 12 Cent je Aktie betragen. Bereinigt um bestimmte Sondereffekte lag der Gewinn bei 45 Cent je Aktie. Analysten hatten mit 40 Cent je Aktie gerechnet. Der Umsatz wuchs um 22 Prozent auf 1,29 Milliarden Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von 1,26 Milliarden Dollar.

CHIPOTLE

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July 30, 2026 02:06 ET (06:06 GMT)