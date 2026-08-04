04.08.26 07:44 Uhr

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+++++ TAGESTHEMA +++++

Palantir hat seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben und ein beschleunigtes Wachstum bei den kommerziellen Umsätzen in den USA gemeldet. Der Umsatz habe sich im zweiten Quartal fast verdoppelt, teilte das Technologieunternehmen den Anlegern am Montag mit. Die Unternehmensführung erwarte nun für das Gesamtjahr einen Umsatz zwischen 8,15 Milliarden und 8,16 Milliarden US-Dollar. Darin enthalten sei ein Wachstum der kommerziellen Umsätze in den USA um mindestens 134 Prozent auf 3,42 Milliarden Dollar. Die neue Prognose stellt eine deutliche Anhebung dar. Zuvor hatte Palantir einen Jahresumsatz von unter 7,7 Milliarden Dollar prognostiziert. "Die Nachfrage nach KI-Souveränität ist jetzt entfesselt worden", sagte Alex Karp, Vorstandsvorsitzender von Palantir. "Unsere Kunden vertrauen darauf, dass wir ihnen die maximale Kontrolle über ihre Betriebsabläufe, Daten und Entscheidungen geben. Ihr Wettbewerbsvorteil sollte niemals zu den Trainingsdaten für zukünftige Modelle werden." Karp bezeichnete die Ergebnisse des zweiten Quartals als "außerirdisch". Der Gesamtumsatz sei im Jahresvergleich um 93 Prozent auf 1,94 Milliarden Dollar gestiegen. Für das laufende dritte Quartal erwarte das Unternehmen einen Umsatz von etwa 2,16 Milliarden Dollar. Für das am 30. Juni beendete Quartal meldete das Unternehmen einen Gewinn von 1,06 Milliarden Dollar oder 41 Cent je Aktie. Im Vorjahreszeitraum hatte der Gewinn 326,7 Millionen Dollar oder 13 Cent je Aktie betragen. Bereinigt um bestimmte Sondereffekte verzeichnete Palantir einen bereinigten Gewinn von 41 Cent je Aktie. Von Factset befragte Analysten hatten mit 34 Cent je Aktie gerechnet. Die Palantir-Aktie legte nachbörslich um knapp 15 Prozent zu.

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+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 2Q

12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 2Q

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 2Q

13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 2Q

22:00 US/Space Exploration Technologies Corp (SpaceX), Ergebnis 2Q

22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 2Q

22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 2Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 2Q

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+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Handelsbilanz Juni

PROGNOSE: -72,9 Mrd USD

zuvor: -77,59 Mrd USD

16:00 Auftragseingang Industrie Juni

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: -1,3% gg Vm

16:00 Job Openings and Labor Turnover Survey (Jolts), Juni

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Index zuletzt +/- %

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E-Mini-Future S&P-500 7.647,00 +0,3

E-Mini-Future Nasdaq-100 29.054,75 +0,6

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.137,00 +1,3

Topix-500 (Tokio) 3.955,58 -0,1

Kospi (Seoul) 6.256,88 -0,0

Shanghai-Composite 3.817,35 +0,2

Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.813,68 -0,8

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Während es in Tokio und Hongkong leicht nach unten geht, legen die Indizes in Schanghai und Sydney zu. Teilnehmer sprechen von einer vorsichtigen Rückkehr zu Technologieaktien. Dazu tragen auch die starken Quartalszahlen von Palantir bei. Das Software-Unternehmen hat den Umsatz im zweiten Quartal fast verdoppelt. Außerdem wurde der Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Damit gab es nach Amazon und Microsoft erneut überzeugende Geschäftszahlen, die das Vertrauen der Anleger in den Sektor wieder steigen lassen, wie es heißt. Dazu kommen positive Vorgaben der Wall Street, wo der Dow-Jones-Index auf einem Rekordstand geschlossen und sich die positive Entwicklung der Nasdaq-Indizes fortgesetzt hat. Auch wenn die Index-Schwergewichte Samsung Electronics (-3,9%) und SK Hynix (-4%) erneut nachgeben, zeigt sich der Kospi in Seoul wenig verändert. Er erholt sich damit von zwischenzeitlichen Abgaben. Teilnehmer sprachen im Verlauf von einer anhaltenden Korrektur, nachdem der Kospi am Freitag um 18 Prozent zugelegt und damit das größte Tagesplus seit Oktober 2008 verzeichnet hatte. Für die Aktien von Samsung Electronics und SK Hynix war es um bis zu 30 Prozent nach oben gegangen. Vor allem die Chip-Werte der Region zeigen sich mit Aufschlägen. So gewinnen Kioxia Holdings 3 Prozent und Lasertec legen um 6,1 Prozent zu. In Schanghai verbessern sich die Aktien von Foxconn Industrial Internet um 4,6 Prozent und in Hongkong legen Alibaba um weitere 0,2 Prozent zu. Der Konzern hat ein neues Modell für Künstliche Intelligenz (KI) veröffentlicht und beteiligt sich damit an dem Wettlauf der Tech-Giganten um den Bau immer leistungsfähigere Systeme. Bei den Einzelwerten verlieren Nissan Motor 0,3 Prozent Der Automobilkonzern hat den ersten Quartalsnettogewinn seit zwei Jahren verbucht. Die Jahresprognosen für den Gewinn blieben unverändert. Allerdings wurde die Prognose für den Autoabsatz gesenkt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- %

Dow-Jones 53.178,41 +1,3

S&P-500 7.600,50 +1,5

Nasdaq Composite 25.913,90 +2,1

Montag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,27 Mrd 1,44 Mrd

Gewinner 1.915 1.302

Verlierer 847 1.450

Unverändert 77 82

Fest - Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs gab den Börsen Rückenwind und trieb den Dow-Jones-Index auf ein Rekordhoch. Deutlich gefallene Ölpreise linderten Inflationsängste und stützten in Verbindung mit gesunkenen Marktzinsen ebenfalls die Aktienkurse. Dazu gesellte sich ein besser als erwartet ausgefallener ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe. Im Blick stand eine mögliche Fusion im Pharmasektor: Bristol-Myers Squibb soll Berichten zufolge über einen Zusammenschluss mit Astrazeneca verhandeln. Die Aktie von Bristol-Myers Squibb gab anfänglich höhere Kursgewinne ab und schloss 0,2 Prozent höher. Analysten äußerten sich kritisch, unter anderem wegen der kartellrechtlichen Hürden, die eine solche Megafusion zu überwinden hätte. Boeing rückten um 8 Prozent vor, nachdem die 737 MAX 7 die Zulassung der US-Luftfahrtbehörde FAA erhalten hatte. Die Analysten von BNP Paribas sollen die Aktie auf "Kaufen" von "Verkaufen" hochgestuft haben, hieß es zudem aus dem Handel. Amazon gewannen 4,6 Prozent; die Marktkapitalisierung knackte die Marke von 3 Billionen Dollar. Gamestop verbilligten sich um 12,3 Prozent. Der Anbieter von Videospielen wandelt 2030 und 2032 fällige Wandelanleihen in Aktien um. Der Kurs der Hotelkette Marriott fiel um 7 Prozent. Das Unternehmen bekommt den Nahostkonflikt zu spüren. Der Umsatz blieb im zweiten Quartal hinter der Konsensschätzung zurück. Auch der Ausblick verfehlte die Erwartungen.

USA - ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,26 -0,03 4,26 4,23

10 Jahre 4,69 -0,06 4,70 4,67

Die deutlich gefallenen Ölpreise linderten Inflations- und Zinserhöhungsängste, was wiederum die Anleiherenditen zurückkommen ließ. Die zehnjährige verbuchte den höchsten Tagesrückgang seit dem 24. June.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 9:33 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1505 -0,0 1,1507 1,1531 -2,0

EUR/JPY 181,41 +0,3 180,86 180,51 -1,4

EUR/GBP 0,8571 +0,1 0,8565 0,8560 -1,7

USD/JPY 157,66 +0,3 157,16 156,53 +0,6

USD/KRW 1.429,50 +0,0 1.428,99 1.429,61 -0,8

USD/CNY 6,7543 +0,0 6,7523 6,7528 -3,4

USD/CNH 6,7547 -0,1 6,7581 6,7533 -3,2

USD/HKD 7,8424 +0,0 7,8420 7,8423 +0,8

AUD/USD 0,7016 +0,3 0,6998 0,7023 +5,2

NZD/USD 0,5863 -0,1 0,5870 0,5876 +1,9

BTC/USD 63.779,26 +0,0 63.757,64 62.607,03 -27,3

Der Dollar tendierte zu einem Währungskorb kaum verändert - der Dollar-Index gewann knapp 0,1 Prozent. Zur japanischen Währung gab der Greenback jedoch etwas deutlicher nach, nachdem die USA und Japan eine koordinierte Intervention zur Stützung des Yen bestätigt hatten. Der Euro gab knapp 0,2 Prozent auf 1,1510 Dollar nach.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.059,09 +0,2 6,44 4.052,65

Silber 58,80 +1,1 0,62 58,18

Platin 1.644,61 +1,1 17,22 1.627,39

Der Goldpreis profitierte nicht von den gesunkenen Marktzinsen. Der Preis für die Feinunze zeigte sich 0,4 Prozent niedriger bei 4.033,70 Dollar pro Feinunze.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 81,25 +1,1 0,91 80,34

Brent/ICE 85,14 +1,6 1,37 83,77

Die Ölpreise gerieten unter Druck, nachdem US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben geplante Angriffe auf iranische Ziele abgesagt hatte. Stattdessen sollten am Montag Friedensverhandlungen wiederaufgenommen werden, so Trump. Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums widersprach allerdings: Teheran verhandele derzeit nicht mit den USA. Zusätzlich belastet wurden die Preise von der Ankündigung der Opec, die Fördermenge im September anzuheben. Das Barrel Brentöl verbilligte sich um 4,7 Prozent auf 83,77 Dollar. Es war das niedrigste Settlement seit 13. Juli. In Asien erholen sich die Preise am Dienstag etwas von den Vortagesabgaben.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

ÖLMARKT USA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 04, 2026 01:45 ET (05:45 GMT)