07.08.26 07:39 Uhr

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Singapur bleiben die Börsen wegen eines Ersatzfeiertages für den Nationalfeiertag (9. August) geschlossen.

Werbung

+++++ TAGESTHEMA +++++

Chinas Exportwachstum ist im Juli robust geblieben, auch wenn es sich gegenüber Juni verlangsamte. Grund dafür war die anhaltend starke weltweite Nachfrage nach Produkten der künstlichen Intelligenz. Die Exporte stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 23,9 Prozent und kühlten sich damit leicht von dem Wachstum von 27,0 Prozent im Vormonat ab, wie aus den am Freitag von der Zollbehörde veröffentlichten Daten hervorging. Der Wert übertraf das von Ökonomen in einer Umfrage des Wall Street Journal prognostizierte Wachstum von 22,0 Prozent. Die Importe stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 27,5 Prozent. Sie verlangsamten sich damit gegenüber dem Anstieg von 36,0 Prozent im Juni und verfehlten die Konsensprognose von 27,9 Prozent. Chinas Handelsüberschuss verringerte sich auf 112,5 Milliarden US-Dollar, nach 125,6 Milliarden Dollar im Juni. Damit übertraf er die Prognose der Ökonomen von 106,2 Milliarden Dollar.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

Keine relevanten Unternehmenstermine angekündigt.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Arbeitsmarktdaten Juli

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +83.000 gg Vm

zuvor: +57.000 gg Vm

Werbung

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 4,2%

zuvor: 4,2%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,5% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+3,5% gg Vj

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Index zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 7.734,50 0,0

E-Mini-Future Nasdaq-100 29.549,25 +0,2

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.271,90 0,0

Topix-500 (Tokio) 4.077,46 +0,5

Werbung

Kospi (Seoul) 6.262,48 -0,5

Shanghai-Composite 3.924,41 +0,6

Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.565,54 +0,1

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Mehrheitlich mit Gewinnen zeigen sich die asiatischen Börsen. Lediglich für den Kospi in Seoul geht es um 0,5 Prozent nach unten. Damit hat sich der Index aber deutlich von seinem Tagestief erholt. Dagegen geht es an den chinesischen Börsen nach guten Konjunkturdaten leicht nach oben. Die Blicke der Anleger sind zudem auf den US-Arbeitsmarktbericht für Juli gerichtet, der am Nachmittag veröffentlicht wird. Die Daten würden mit Spannung erwartet, da sie darüber entscheiden könnten, ob die Märkte eine mehr oder weniger als 50-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung der US-Notenbank im September einpreisen, so Marktanalyst Matt Simpson von StoneX. Für den Kospi geht es 0,5 Prozent nach unten, belastet von einem erneuten Minus bei Index-Schwergewicht SK Hynix, das um 4,5 Prozent nachgeben. Dagegen erholen sich Samsung Electronics nach den jüngst kräftigen Verlusten um 1,5 Prozent. Der Kospi hat im Wochenverlauf über 6 Prozent eingebüßt und steuert auf den siebten wöchentlichen Rückgang in Folge zu. Für den Nikkei-225 in Tokio geht es um 0,3 Prozent abwärts. Hier zeigen sich die Chip-Werte mit neuerlichen Abgaben. So knicken Lasertec um 12,8 Prozent ein. Die Softbank-Titel fallen um 2,3 Prozent. Der Nettogewinn reduzierte sich im ersten Quartal um 18 Prozent, die Zahlen übertrafen allerdings die Markterwartungen. Die Softbank Group hat zudem ihre Beteiligung an OpenAI genutzt, um von einer Gruppe von Banken einen Kredit in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar aufzunehmen. Damit erhöht der Konzern das Risiko seiner Wette auf den KI-Pionier.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- %

Dow-Jones 53.885,10 -0,9

S&P-500 7.709,96 -0,2

Nasdaq Composite 26.348,35 -0,1

Donnerstag Mittwoch

Umsatz NYSE (Aktien) 1,26 Mrd 1,30 Mrd

Gewinner 1.064 1.141

Verlierer 1.691 1.609

Unverändert 86 83

Etwas leichter - Händler sprachen von wieder erwachten Zweifeln an der Tragfähigkeit der massiven KI-Investitionen. Alphabet fielen um 1 Prozent nach Berichten über geplante Anleihe-Emissionen von bis zu 25 Milliarden Dollar. Auch steigende Marktzinsen in Reaktion auf solide Konjunkturdaten hätten die Kauflust der Anleger gedämpft. Übergeordnet belasteten Zweifel über eine baldige Eröffnung der Straße von Hormus. Zwar hatte das Wall Street Journal berichtet, der Iran und der Oman stünden kurz vor einer Einigung über die Einrichtung zweier Schifffahrtsrouten, über die die Meerenge in beide Richtungen passiert werden könnte. Es blieb aber unklar, ob die USA den Plan unterstützten. Die Aktien der Speicherchiphersteller Western Digital und Sandisk fielen um 13 und 6,8 Prozent. Beide Unternehmen hatten überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt. Bei Sandisk habe aber die Umsatz- und Margenprognose unter den Konsensschätzungen gelegen, hieß es. Der Ausblick von Western Digital wurde als konservativ gelesen. Seagate, die anfangs noch in "Sippenhaft" genommen worden waren, schafften den Dreh ins Plus und gewanen 1,8 Prozent. Der Ölkonzern Conocophillips hat derweil im Quartal dank höherer Ölpreise mehr verdient als erwartet und den Ausblick bestätigt. Die Aktie stieg um 1,5 Prozent. SpaceX machten nach dem Kurseinbruch vom Vortag Boden gut und gewannen 6,1 Prozent. Am Donnerstag lief die Haltefrist für größere Aktienpakete nach dem Börsengang aus, womit ein Überhang entsteht. Hubspot, einem Hersteller von Software für das Kundenbeziehungsmanagement, stürzten um 19 Prozent ab, nachdem das Unternehmen seine Umsatzprognose gesenkt hatte.

USA - ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,24 +0,06 4,25 4,18

10 Jahre 4,67 +0,05 4,68 4,60

30 Jahre 5,21 +0,04

Vor allem die nach wie vor niedrige Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe trieb die Anleiherenditen nach oben. Die gute Beschäftigungslage sprach für ein Beibehalten des aktuellen geldpolitischen Kurses der US-Notenbank und gegen eine Lockerung. Zudem entfachten höhere Ölpreise zusätzliche Inflationssorgen.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 9:22 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1521 -0,0 1,1524 1,1539 -1,9

EUR/JPY 182,48 -0,0 182,56 181,93 -0,8

EUR/GBP 0,8563 -0,0 0,8564 0,8572 -1,7

USD/JPY 158,36 -0,0 158,42 157,63 +1,1

USD/KRW 1.419,60 -0,2 1.422,89 1.424,96 -1,4

USD/CNY 6,7467 -0,0 6,7488 6,7477 -3,5

USD/CNH 6,7466 -0,0 6,7481 6,7474 -3,3

USD/HKD 7,8443 -0,0 7,8447 7,8434 +0,8

AUD/USD 0,7024 -0,1 0,7030 0,7044 +5,3

NZD/USD 0,5862 -0,1 0,5869 0,5866 +1,8

BTC/USD 64.141,78 -0,4 64.402,49 64.034,59 -26,9

Der Dollar wurde etwas gestützt von gestiegenen Anleiherenditen. Der Dollarindex stieg um 0,2 Prozent. Der Euro gab 0,3 Prozent auf 1,1526 Dollar nach.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.267,90 +0,7 28,67 4.239,23

Silber 62,30 +1,3 0,82 61,48

Platin 1.742,10 +0,7 12,85 1.729,25

Der festere Dollar und gestiegene Marktzinsen drückten den Goldpreis. Die Feinunze ermäßigte sich zum Settlement um 0,1 Prozent auf 4.242 Dollar.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 78,32 +1,3 1,03 77,29

Brent/ICE 83,77 +1,6 1,28 82,49

Der Ölpreis zog nach den deutlichen Verlusten der Vortage und der Ungewissheit über die Öffnung der Straße von Hormus wieder an. Der Preis für ein Barrel Brentöl stieg um 3,8 Prozent auf 82,49 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

ZÖLLE USA

Die Trump-Regierung wird Zölle und Mindestpreise für importiertes Polysilizium, Solarmodule und deren Komponenten einführen. Ziel ist es, die Lieferketten für saubere Energien wieder ins Land zu holen und die chinesische Marktkontrolle über eine Komponente zu verringern, die für Solaranlagen und Halbleiter von entscheidender Bedeutung ist. Präsident Donald Trump unterzeichnete eine Proklamation, die einen Zoll von 15 Prozent auf Importe von Solarenergiematerialien und -ausrüstung festlegt. Unternehmen, die sich zum Bau von Produktionsstätten in den USA verpflichten, können Ausnahmen von den Abgaben beantragen, die am 4. Dezember 2026 in Kraft treten.

KONJUNKTUR JAPAN

*Japan/Ausgaben privater Haushalte Juni -3,3% (PROGNOSE: +1,0%) gg Vorjahr

AMD

verstärkt sich mit einem Zukauf bei Chips für Künstliche Intelligenz. Wie der Chipkonzern mitteilte, übernimmt er das Startup Taalas für eine nicht genannte Summe. AMD will mit dem Deal seine langfristigen KI-Ambitionen durch die Ergänzung einer differenzierten Inferenztechnologie und technischer Expertise stärken.

META PLATFORMS

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 07, 2026 01:40 ET (05:40 GMT)