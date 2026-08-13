13.08.26 07:58 Uhr

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+++++ TAGESTHEMA +++++

Cisco Systems hat im vierten Geschäftsquartal einen höheren Gewinn ausgewiesen, da das Unternehmen weiterhin Aufträge in Milliardenhöhe von Hyperscalern aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) erhielt.

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Der Netzwerkausrüster meldete am Mittwoch für das am 25. Juli beendete Quartal einen Gewinn von 3,86 Milliarden US-Dollar oder 97 Cent je Aktie. Im Vorjahreszeitraum hatte der Gewinn 2,55 Milliarden Dollar oder 64 Cent je Aktie betragen. Bereinigt um bestimmte Sondereffekte lag der Gewinn bei 1,22 Dollar je Aktie. Analysten hatten laut Factset mit 1,17 Dollar je Aktie gerechnet. Der Umsatz stieg auf 17,25 Milliarden Dollar, nach 14,67 Milliarden Dollar im Vorjahr. Die von Factset befragten Analysten hatten 16,84 Milliarden Dollar erwartet. Die Produkteinnahmen stiegen im Jahresvergleich um 24 Prozent, während die Einnahmen aus Dienstleistungen stagnierten.

Nach Angaben des Unternehmens gingen im vierten Quartal Aufträge für KI-Infrastruktur im Wert von 4 Milliarden Dollar von Hyperscalern ein. Damit belief sich die Gesamtsumme für das Geschäftsjahr auf 9,3 Milliarden Dollar.

Für das Geschäftsjahr 2027 prognostiziert das Unternehmen einen bereinigten Gewinn zwischen 5,05 und 5,11 Dollar je Aktie bei einem Umsatz zwischen 72,2 und 73,4 Milliarden Dollar. Analysten erwarten derzeit einen bereinigten Jahresgewinn von 4,83 Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 69,12 Milliarden Dollar. Für das laufende erste Quartal stellte Cisco einen bereinigten Gewinn je Aktie in einer Spanne von 1,32 bis 1,34 Dollar in Aussicht, bei einem Umsatz zwischen 18 und 18,2 Milliarden Dollar. Analysten rechnen mit einem bereinigten Gewinn von 1,16 Dollar je Aktie und einem Umsatz von 16,83 Milliarden Dollar.

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+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 204.000

zuvor: 199.000

14:30 Erzeugerpreise Juli

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: -0,3% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Index zuletzt +/- %

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E-Mini-Future S&P-500 7.778,50 +0,1

E-Mini-Future Nasdaq-100 29.906,50 +0,2

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.187,50 -0,2

Topix-500 (Tokio) 4.174,25 +0,9

Kospi (Seoul) 6.786,59 +3,2

Shanghai-Composite 3.967,03 +0,5

Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.475,43 +0,1

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Die wichtigsten asiatischen Börsen in Südkorea, Japan und China zeigen sich am Donnerstag im späten Handel mit Aufschlägen, während die kleineren Handelsplätze tendenziell Abgaben verbuchen. Die US-Verbraucherpreise liefern keine böse Überraschung nach oben und lindern so etwas die kurzfristigen Zinserhöhungssorgen. Dies stützt vor allem den zinssensiblen Technologiesektor in Südkorea, wo die schwer gewichteten Halbleiterwerte SK Hynix und Samsung Electronics um 7,1 bzw. Prozent 4,7 zulegen. Gestützt wird der Sektor auch von Foxconn Technology Group. Das Unternehmen aus Taiwan erweitert die weltweite Produktion von Servern für künstliche Intelligenz und anderen Komponenten. Damit will das Unternehmen von den stark steigenden Investitionen in die Cloud-Infrastruktur profitieren und gleichzeitig die lokale Fertigung in Schlüsselmärkten stärken. Auch in Japan sind Technologiewerte stark gesucht. Advantest steigen um 4,6 Prozent, Kioxia Holdings um 6,4 Prozent. In China stützen derweil Anzeichen, dass die ersehnten Stimuli nach den zuletzt schwachen Daten ins Rollen kommen. Die Zentralbank hat zugesagt, zeitnah zusätzliche politische Unterstützung zu leisten, hielt sich jedoch mit weiteren Einzelheiten zurück. In Australien fallen Telstra nach einem durchwachsenen Ausblick um 3,9 Prozent. Ein überzeugender Geschäftsausweis verhilft ANZ Bank zu einem Plus von 4,2 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 53.770,27 -0,0 -21,58 53.791,85

S&P-500 7.748,50 +0,3 +20,30 7.728,20

NASDAQ Comp 26.588,49 +0,5 +143,04 26.445,45

NASDAQ 100 29.742,60 +0,7 +217,13 29.525,48

Umsatzdaten

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,08 Mrd 1,12 Mrd

Gewinner 1.492 1.420

Verlierer 1.234 1.306

Unverändert 93 96

Etwas fester - Die Rückkehr des KI-Optimismus verhalf den Technologiewerten an der Wall Street zur Wochenmitte zu Kursgewinnen, während der breite Markt gestützt wurde von nachlassenden Zinserhöhungssorgen. Die US-Verbraucherpreise waren im Juli exakt im erwarteten Rahmen gestiegen, womit eine Zinserhöhung der US-Notenbank schon bei der nächsten Sitzung im September zunächst unwahrscheinlich sein dürfte, wie Marktteilnehmer sagten. Bremsend wirkte jedoch der andauernde Iran-Krieg. Hier war immer noch keine Einigung in Sicht. Im Technologiesektor sprangen Coreweave um 19,2 Prozent nach oben, Super Micro Computer stiegen um 19 Prozent. Beide Unternehmen hatten bei der Vorlage überzeugender Quartalszahlen von einer hohen KI-bezogenen Nachfrage berichtet und optimistische Ausblicke gegeben. Daneben legten H&R Block um 16,1 Prozent zu. Das Steuerberatungsunternehmen hatte mit Geschäftszahlen und Ausblick positiv überrascht. Positiv wurden auch die jeweiligen Zahlen von Lumentum (+13,6%) und Nebius (+34,1%) aufgenommen.

US-ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,20 -0,02 4,22 4,16

10 Jahre 4,68 unv. 4,70 4,65

Nach den im Rahmen der Erwartungen liegenden Verbraucherpreise kamen die Renditen der US-Anleihen nur leicht zurück. Die auf erhöhtem Niveau verharrenden Ölpreise hätten andererseits Inflationssorgen genährt, hieß es. Die Zehnjahresrendite zeigte sich wenig verändert bei 4,68 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:31 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1523 -0,0 1,1524 1,1537 -1,9

EUR/JPY 183,64 -0,1 183,73 183,86 -0,2

EUR/GBP 0,8539 0,0 0,8539 0,8538 -2,0

USD/JPY 159,36 -0,0 159,41 159,36 +1,7

USD/KRW 1.415,06 -0,2 1.417,99 1.418,12 -1,8

USD/CNY 6,7448 +0,0 6,7433 6,7456 -3,6

USD/CNH 6,7461 0,0 6,7461 6,7476 -3,3

USD/HKD 7,8463 -0,0 7,8468 7,8467 +0,8

AUD/USD 0,7046 -0,2 0,7060 0,7057 +5,6

NZD/USD 0,5828 -0,5 0,5857 0,5864 +1,3

BTC/USD 63.884,63 +0,6 63.537,96 63.727,30 -27,2

Der Dollar zeigte sich unbeeindruckt von den Inflationsdaten und den sinkenden Anleiherenditen. Der Dollarindex tendierte kaum verändert.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.384,23 -0,5 -22,83 4.407,06

Silber 65,04 -0,4 -0,26 65,30

Platin 1.743,90 -0,7 -12,85 1.756,75

Gold profitierte von den sinkenden Marktzinsen. Der Preis für die Feinunze stieg um 1,3 Prozent auf 4.425 Dollar.

ÖL

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 83,03 -0,3 -0,24 83,27

Brent/ICE 88,80 -0,2 -0,18 88,98

Die Ölpreise gaben leicht nach, nachdem die Rohölvorräte der USA in der Vorwoche wider Erwarten kräftig gestiegen waren. Die Nachrichtenlage um die Straße von Hormus verhinderte jedoch stärkere Abgaben. Das Barrel Brentöl ermäßigte sich um 0,3 Prozent auf 88,62 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

PEOPLE'S BANK OF CHINA (PBOC)

Chinas Zentralbank hat zugesagt, zeitnah zusätzliche politische Unterstützung zu leisten, hielt sich jedoch mit weiteren Einzelheiten zurück. Dies nährt die Erwartung, dass keine größere Lockerung der Geldpolitik bevorsteht. In einem am Mittwoch veröffentlichten vierteljährlichen geldpolitischen Bericht teilte die People's Bank of China mit, sie werde die bestehenden Maßnahmen voll ausschöpfen, umgehend praktische und wirksame neue Maßnahmen einführen und die antizyklischen Anpassungen verstärken.

LENOVO

ist dank einer robusten Nachfrage nach KI-Infrastruktur und ihres widerstandsfähigen PC-Geschäfts mit einem Rekordumsatz stark in das neue Geschäftsjahr gestartet. Im ersten Geschäftsquartal stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 43 Prozent auf 26,94 Milliarden Dollar. Damit wurden die Markterwartungen von 22,33 Milliarden Dollar übertroffen. Der bereinigte Nettogewinn stieg im Jahresvergleich um 176 Prozent auf 1,075 Milliarden Dollar und übertraf damit ebenfalls deutlich die Markterwartungen.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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August 13, 2026 01:58 ET (05:58 GMT)