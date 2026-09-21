21.09.26 07:48 Uhr

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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Ehrung der Alten" geschlossen.

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DIENSTAG: In Japan findet wegen eines Brückentages kein Handel statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Anthropic und Accenture wollen 2 Milliarden Dollar in KI-Sicherheit stecken. Die Unternehmen haben eine Vereinbarung für die Integration von mehr Sicherheitsprotokollen in die internen Systeme von Anthropic geschlossen. Die beiden Unternehmen werden ein Team aus Prüfern aufstellen, das Seite an Seite mit den internen Teams und Partnern von Anthropic arbeiten wird, um Sicherheitsmodelle zu bewerten und zu testen. Beide Partner sollen über einen Zeitraum von fünf Jahren jeweils mindestens 1 Milliarde Dollar beisteuern. Am vergangenen Wochenende hatte Dario Amodei, Chief Executive von Anthropic, gesagt, ie KI-Branche müsse sich zusammentun, um mehr Sicherheitsprüfer für KI einzuführen.

US-Präsident Donald Trump will derweil eine "AI Force" zur Überwachung künstlicher Intelligenz ins Leben ​rufen. Auf seiner Onlineplattform Truth Social kündigte er an, die "AI Force" solle sich der "schlechten" Auswirkungen von KI annehmen. Er betonte zugleich, dass seine Regierung "das Wachstum dieser unglaublichen Industrie in keinster Weise behindern oder drosseln" werde.

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+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

Keine wichtigen Termine angekündigt.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US

14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) August

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 7.746,00 +0,4

E-Mini-Future Nasdaq-100 30.097,75 +0,6

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.733,50 +0,0

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Topix-500 (Tokio) Feiertag

Kospi (Seoul) 6.995,26 +1,5

Shanghai-Composite 3.936,72 +0,6

Hang-Seng-Index (Hongkong) 24.843,22 +0,4

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Vor dem Hintergrund weiter fallender Ölpreise überwiegen Aufschläge. Für zuversichtliche Stimmung insbesondere an den chinesischen Börsen sorgt das Treffen zwischen Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping am Donnerstag in Washington. Gespräche am Wochenende in New York zwischen dem US-Finanzminister Scott Bessent und dem chinesischen Vizepremier He Lifeng seien von beiden Seiten als positiv beschrieben worden, heißt es im Handel. Bei dem Gipfel am Donnerstag wird erwartet, dass die Verlängerung eines Handelsfriedens zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt im Mittelpunkt stehen wird mit Themen wie Zölle, Exporte seltener Erden und Technologiekontrollen. Unter den Einzelwerten brechen in Sydney Perpetual um 15 Prozent ein, nachdem der Finanzdienstleister das endgültige Übernahmeangebot von EQT AB abgelehnt hat. Ingenia Comunities steigen um 1,5 Prozent. Hier setzt der Markt offenbar auf ein höheres Angebot, nachdem das Immobilienunternehmen ein überarbeitetes Angebot von Warburg Pincus abgelehnt hat. Telix Pharmaceuticals stimmte derweil dem Kauf des Isotopenlieferanten ITM für bis zu 2,35 Milliarden US-Dollar zu worauf es für Telix um 6,1 Prozent nach unten geht. Resolute Mining knicken um über 9 Prozent ein, belastet von einer gesenkten Prognose für die Goldproduktion.

WALL STREET

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 51.682,64 -0,2 -95,40 51.778,04

S&P-500 7.650,50 +0,2 +12,74 7.637,76

NASDAQ Comp 26.522,55 +0,4 +104,25 26.418,30

NASDAQ 100 29.644,17 +0,7 +197,19 29.446,98

Freitag Donnerstag

Umsatz NYSE (Aktien) 4,33 Mrd 1,24 Mrd

Gewinner 923 1.797

Verlierer 1.828 968

Unverändert 89 74

Etwas fester - Positiv wirkte der weiter fallende Ölpreis, zugleich stand das Geschehen laut Marktteilnehmern weiter im Spannungsfeld der Furcht vor Inflation und den Folgen des Kriegs im Nahen Osten und des Optimismus über den Boom der künstlichen Intelligenz (KI). Wieder deutlich gestiegenen Renditen am Anleihemarkt bremsten. Der Technologiesektor führte die Gewinne an, weil Sorgen Befürchtungen über eine mögliche Verlangsamung der KI-Forschung nachließen. Die Aktie des Speicherchipherstellers Sandisk, einem Hauptprofiteur der Nachfrage nach Rechenzentren, erholte sich um 11 Prozent. Micron Technology verbesserten sich um 3,9 Prozent. Netflix gaben um 4,7 Prozent nach, nachdem Wells Fargo die Einstufung auf "Underweight" gesenkt hatte.

US-ANLEIHEN

Rendite +/-

2 Jahre 4,74 +0,05

10 Jahre 5,00 +0,05

Die Renditen stiegen nach dem Rücksetzer wieder kräftig. Steigende Rohstoffkosten und deren Implikationen für die Inflation und damit die Geldpolitik der US-Notenbank hätten für den Aufwärtsdruck gesorgt, hieß es.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:10 % YTD

EUR/USD 1,1472 -0,1 1,1483 1,1484 -2,3

EUR/JPY 180,22 +0,0 180,16 180,12 -2,1

EUR/GBP 0,8575 +0,0 0,8573 0,8587 -1,6

USD/JPY 157,07 +0,1 156,86 156,81 +0,3

USD/KRW 1.383,10 -0,2 1.385,61 1.383,20 -4,0

USD/CNY 6,6960 -0,0 6,6975 6,6969 -4,3

USD/CNH 6,6954 +0,0 6,6944 6,6948 -4,0

USD/HKD 7,8450 +0,0 7,8444 7,8446 +0,8

AUD/USD 0,7121 +0,1 0,7117 0,7125 +6,7

NZD/USD 0,5718 -0,1 0,5721 0,5720 -0,7

BTC/USD 81.610,63 +0,7 81.077,51 77.587,94 -6,9

Der Dollar zeigte sich unter dem Strich wenig verändert. Der Euro kostete zuletzt im US-Handel knapp 1,1480 Dollar. Gegenüber dem Yen stieg der Dollar nach der Zinserhöhung der Bank of Japan auf ein Zweiwochenhoch. Der Yen könnte sich weiter abschwächen, nachdem die Notenbank zugleich die Erwartungen an eine aggressivere geldpolitische Straffung gedämpft habe, hieß es im Handel. Das uneinheitliche Abstimmungsergebnis habe den Yen ebenso belastet wie die Anpassung der Erklärung, wonach die inflationsbereinigten Realzinsen niedrig und nicht mehr negativ seien.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.355,09 -0,5 -21,82 4.376,91

Silber 66,14 -0,1 -0,09 66,23

Platin 1.797,26 -0,2 -2,87 1.800,13

Der Goldpreis legte um 0,5 Prozent auf 4.364 Dollar zu, schloss damit aber unter dem Tageshoch. Die Widerstandsfähigkeit beim Gold sei bemerkenswert, immerhin habe die Fed gerade einen neuen Zinserhöhungszyklus begonnen und der Dollar bleibe relativ fest. Das deute auf eine anhaltende Nachfrage von Anlegern hin, die weniger sensibel auf das traditionelle Verhältnis von Zinsen und Dollar reagierten, hieß es von den Analysten der Saxo Bank.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 98,40 -1,9 -1,90 100,30

Brent/ICE 102,12 -1,7 -1,75 103,87

Die Ölpreise gaben weiter nach. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent fiel um 1,4 Prozent auf 103,30 Dollar. Nur zwischenzeitlich hatte ein Kreise-Bericht von Bloomberg die Preise wieder anziehen lassen, laut dem Saudi Aramco mindestens zwei Kunden in Europa mitgeteilt habe, dass ihnen im nächsten Monat kein Rohöl zugeteilt werde, nachdem die wichtigste Pipeline des Königreichs zum Roten Meer angegriffen worden war. Im asiatischen Handel am Montag fällt der Ölpreis weiter. Sorgen über längere Unterbrechungen des Pipeline-Flusses aus Saudi-Arabien legen sich, nachdem das Land laut Marktteilnehmern mitgeteilt hat, dass die betreffende Pipeline innerhalb weniger Tage wieder etwa die Hälfte ihrer Kapazität erreichen dürfte.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR +++++

CHINA - Geldpolitik

Chinas Zentralbank hat ihre Referenzzinssätze erneut nicht angetastet. Die People's Bank of China beließ den einjährigen Referenzzins (LPR - Loan Prime Rate) bei 3,00 Prozent und den fünfjährige Satz bei 3,50 Prozent.

SINGAPUR - Konjunktur

Singapurs Arbeitsmarkt hat sich im zweiten Quartal robust gezeigt. Die Gesamtbeschäftigung, ohne ausländische Hausangestellte, stieg um 11.400. Es war das 19. Wachstumsquartal in Folge.

ANTHROPIC

Der Börsengang von Anthropi soll erst im November statt im Oktober stattfinden, wie Informanten sagten. Das gebe dem KI-Startup Zei, Finanzzahlen für das dritte Quartal vorzulegen, die eine starke Wettbewerbsposition belegen sollen.

TELIX PHAMACEUTICALS

übernimmt für bis zu 2,35 Milliarden US-Dollar die Münchener ITM Isotope Technologies. Telix zahlt zunächst 1,65 Milliarden Dollar, darunter 1,25 Milliarden US-Dollar in neuen Aktien. Bis zu 700 Millionen Dollar werden je nach Erreichen bestimmter regulatorischer und vertrieblicher Meilensteine für den wichtigsten Medikamentenkandidaten von ITM fällig.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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September 21, 2026 01:49 ET (05:49 GMT)