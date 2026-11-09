09.11.26 07:43 Uhr

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Singapur bleiben die Börsen wegen eines Ersatzfeiertags für Deepavali geschlossen.

Werbung

+++++ TAGESTHEMA +++++

Chinas Erzeugerpreise sind im vergangenen Monat so schnell gestiegen wie seit mehr als vier Jahren nicht mehr. Steigende Energiepreise trieben die Produktionskosten weiter in die Höhe. Unterdessen verfehlte die Verbraucherpreisinflation die Prognosen, da der Konsum schwach blieb. Der Erzeugerpreisindex kletterte im Vergleich zum Vorjahr um 5,7 Prozent. Dies stellt eine Beschleunigung gegenüber dem Anstieg von 5,0 Prozent im September dar. Der Wert übertraf die Prognose eines Anstiegs von 5,3 Prozent. Unterdessen stiegen die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 Prozent. Dies bedeutete eine Verlangsamung gegenüber dem Wachstum von 0,9 Prozent im September. Zudem wurde die von Ökonomen erwartete Steigerung von 0,8 Prozent verfehlt.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

Keine relevanten Unternehmenstermine angekündigt.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

Keine relevanten Konjunkturdaten angekündigt.

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Index zuletzt +/- %

Werbung

E-Mini-Future S&P-500 7.426,25 +0,3

E-Mini-Future Nasdaq-100 27.061,50 -0,1

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.029,70 +0,1

Nikkei-225 58.775,50 +2,3

Topix-500 (Tokio) 3.818,16 +3,0

Kospi (Seoul) 5.018,85 -0,8

Shanghai-Composite 3.664,84 +0,4

Hang-Seng-Index (Hongkong) 24.544,22 +0,3

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Nach dem Ausverkauf der technologielastigen Aktienmärkte in Südkorea, Japan und Taiwan am vergangenen Freitag setzt sich dort die Erholung fort, die bereits zum Wochenschluss im späten Verlauf eingesetzt hatte - wenn gleich die Börsen noch immer heftig unter die Räder gekommen waren. Gestützt wird die Erholung von der Wall Street, die zum Wochenschluss ebenfalls zugelegt hatte. Händler sprechen mit Blick auf die Freitags-Verluste im Technologiebereich von einer übertriebenen Marktreaktion, die nun zum Teil korrigiert werde. Andere charakterisieren die Aufschläge zum Wochenstart lediglich als rein technische Gegenbewegung. Angeführt wird die Erholung im Technologiesektor von Taiwan, nachdem die Behörden Maßnahmen zur Marktstabilisierung ergriffen hatten. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. und MediaTek steigen jeweils um rund 6 Prozent. In Südkorea klettert der Kospi nur sehr bescheiden. Wie in Taiwan hatten die Behörden auch hier am vergangenen Freitag ihre Bemühungen intensiviert, den angeschlagenen heimischen Aktienmarkt zu stützen. Die Technologie-Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix klettern um 1,6 bzw. 2,2 Prozent. Angesichts der heftigen Freitagsverluste sprechen Händler aber lediglich von einer Stabilisierung. In Japan liegen Maschinenbau- und Finanztitel vorn. Mazda Motor geben nach Zahlenausweis um 3,2 Prozent ab. Mitsui Chemicals (-8,1%) übernimmt den Hersteller von Chipmaterialien JSR für 11 Milliarden US-Dollar. In China, wo sich die Börsen zuletzt deutlich besser geschlagen hatten - auch gestützt durch Hilfen für den heimischen Halbleitersektor durch Peking - passiert nicht viel. Die chinesischen Inflationsdaten liefern wenig aussagekräftige Signale. Ähnlich wie in China tut sich auch in Australien nicht viel. Da hier Technologiewerte keine Rolle spielen, war der Leitindex auch von den jüngsten Marktturbulenzen nicht betroffen. ANZ fallen um 3,2 Prozent, nachdem die Bank einen Jahresüberschuss über Markterwartung vermeldet hat. Allerdings wurden die Rückstellungen angesichts eines volatileren wirtschaftlichen Umfelds erhöht.

Werbung

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 51.285,73 -0,5 -237,33 51.523,06

S&P-500 7.376,86 +0,3 +23,13 7.353,73

NASDAQ Comp 24.579,43 +1,1 +264,43 24.315,00

Umsatzdaten

Freitag Donnerstag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,40 Mrd 1,75 Mrd

Gewinner 1.474 413

Verlierer 1.252 2.336

Unverändert 56 38

Fest - Die US-Aktien machten einen Teil ihrer Vortagesverluste wett. Die Arbeitsmarktdaten für Oktober waren besser als erwartet ausgefallen und lieferten somit der Fed weitere Argumente für eine Zinserhöhung im Dezember. Auch die Stimmung der US-Verbraucher hellte sich Anfang November überraschend auf. Unter den Einzelwerten sprangen Airbnb um 11,7Prozent nach oben. Die Vermittlungsplattform für Kurzzeit- und Ferienunterkünfte hatte im dritten Quartal eine Belebung der Nachfrage verzeichnet und daraufhin ihre Jahresziele erhöht. Auch Moderna (+5,3%) hatte sich ehrgeizigere Ziele gesetzt. Dagegen hat der Wettanbieter Draftkings (-21,3%) seine Prognose gesenkt. Bei Aktien mit KI-Bezug nutzten Anleger die drastischen Rücksetzer zum Kauf. Nvidia stiegen um 2,8 Prozent, AMD um 11 und Intel um 7,7 Prozent. Der Kurs des Ausrüsters von Datenzentren GE Vernova rückte um 0,5 Prozent vor. Tesla gewannen 4,2 Prozent. Das Unternehmen wird wegen geringer Nachfrage die Produktion des Cybertrucks in seiner Gigafactory in Texas herunterfahren.

US-ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/-

2 Jahre 4,52 +0,04

10 Jahre 4,86 +0,02

Die überraschend starken Arbeitsmarktdaten nährten Zinserhöhungserwartungen, was die am Vortag gesunkenen Anleiherenditen etwas zulegen ließ.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 08:37 % YTD

EUR/USD 1,1164 +0,2 1,1143 1,1171 -5,0

EUR/JPY 176,64 +0,1 176,54 176,18 -4,0

EUR/GBP 0,8340 -0,1 0,8344 0,8337 -4,3

USD/JPY 158,21 -0,2 158,45 157,70 +1,0

USD/KRW 1.346,10 -1,3 1.363,64 1.355,64 -6,6

USD/CNY 6,6742 -0,0 6,6760 6,6705 -4,6

USD/CNH 6,6728 -0,0 6,6736 6,6682 -4,3

USD/HKD 7,8397 0,0 7,8396 7,8377 +0,7

AUD/USD 0,6890 +0,4 0,6863 0,6863 +3,3

NZD/USD 0,5598 +1,0 0,5545 0,5553 -2,8

BTC/USD 74.212,62 +0,2 74.047,20 75.336,87 -15,4

Der Dollar wertete im Gefolge der Anleiherenditen auf. Der Dollarindex stieg um 0,6 Prozent. Der Euro gab auf etwa 1,1150 Dollar nach.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.110,77 +1,1 45,14 4.065,63

Silber 52,50 +1,2 0,63 51,87

Platin 1.542,78 +0,6 9,50 1.533,28

Beim Gold, das am Vortag als "sicherer Hafen" gefragt war, nahmen Anleger Gewinne mit. Der festere Dollar und die höheren Marktzinsen belasteten zusätzlich. Der Preis für die Feinunze fiel um 0,5 Prozent auf 4.065 Dollar.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 89,79 -1,1 -1,04 90,83

Brent/ICE 96,89 -1,5 -1,43 98,32

Am Ölmarkt setzten die Akteure auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg. Das Barrel Brentöl tendierte kaum verändert bei 98,32 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR PFILIPPINEN

Die Wirtschaft ist im dritten Quartal mit dem langsamsten Tempo seit der Covid-19-Pandemie gewachsen. Damit wurden die Hoffnungen auf eine Erholung enttäuscht. Das BIP expandierte im Zeitraum von Juli bis September im Vergleich zum Vorjahr um 2,1 Prozent. Dies stand im Vergleich zu einem Wert von 2,3 Prozent im zweiten Quartal und dem prognostizierten Anstieg von 2,7 Prozent.

AUTOABSATZ CHINA

Chinas Autoverkäufe sind im Oktober erneut zurückgegangen, da die schwache Inlandsnachfrage die Automobilhersteller zunehmend dazu veranlasst, ihr Wachstum im Ausland zu suchen. Die Einzelhandelsverkäufe von Personenkraftwagen sanken im Oktober im Vergleich zum Vorjahr um 27,1 Prozent auf 1,64 Millionen Einheiten. Im Vergleich zum September stiegen die Verkäufe um 1,5 Prozent. Der Automarkt des Landes verfehlte im Oktober, der traditionell als Hauptabsatzzeit gilt, eine Erholung. Damit setzte sich der Rückgang den 14. Monat in Folge fort. Eine schwächere Nachfrage von Erstkäufern, höhere Ölpreise und ein gedämpfter Konsum hätten die Verkäufe belastet, heißt es.

DEVISENRESERVEN CHINA

Chinas Devisenreserven sind im Oktober leicht gestiegen. Der Devisenbestand des Landes stieg bis Ende Oktober um 4,9 Milliarden auf 3,405 Billionen US-Dollar. Ökonomen hatten für Ende Oktober Devisenreserven in Höhe von 3,41 Billionen US-Dollar erwartet. Weitgehend unbeeindruckt von schwachen inländischen Wirtschaftsdaten war der Renminbi in den vergangenen Wochen auf ein Vierjahreshoch gegenüber dem Greenback gestiegen. Um die Rally zu dämpfen änderte die PBoC die Regeln für Devisenreserven und verlangte von chinesischen Finanzinstituten, mehr Fremdwährungseinlagen bei der Zentralbank zu hinterlegen.

ANZ

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 09, 2026 01:44 ET (06:44 GMT)