12.11.26 07:33 Uhr

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+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Board von Nvidia bereitet offenbar die Absetzung von CEO Jensen Huang vor. Zuvor war bekannt geworden, dass er zwei außereheliche Affären unterhielt - darunter eine mit einer mutmaßlich chinesischen Spionin und eine weitere mit einer Mitarbeiterin. Sein Ausscheiden bedeutete das Ende einer Ära, in der er den weltweiten Boom der Künstlichen Intelligenz anheizte und zu einem geopolitischen Star aufstieg. Damit stünde eines der wertvollsten Unternehmen der Welt vor der Aufgabe, eine neue Führungspersönlichkeit zu finden. Huang, ein Mitgründer von Nvidia, gilt vielen als das Gesicht des KI-Wettrüstens. Die enorme Bedeutung des Chipherstellers für weltweite Kunden machte Huang zu einer globalen Berühmtheit. Seine Affäre betraf Alice Huang, eine Führungskraft des in Singapur ansässigen Datenunternehmens Megaspeed. Das Unternehmen zählte zu den Großkunden von Nvidia. US-Geheimdienstvertreter vermuten, dass sie für chinesische Nachrichtendienste tätig ist.

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+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

08:30 TW/Foxconn Technology Group, Ergebnis 3Q

22:00 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/Applied Materials Inc, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 195.000

zuvor: 189.000

16:00 NAR, Verkauf bestehender Häuser Oktober

PROGNOSE: -3,8% gg Vm

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zuvor: +1,5% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Index zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 7.610,00 -0,4

E-Mini-Future Nasdaq-100 28.207,75 -0,9

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.146,80 -0,1

Nikkei-225 60.790,76 -0,8

Topix-500 (Tokio) 3.934,77 +0,1

Kospi (Seoul) 5.362,67 -0,2

Shanghai-Composite 3.649,90 -0,8

Hang-Seng-Index (Hongkong) 24.063,09 -1,0

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+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Aktienmärkte präsentieren sich überwiegend mit Abgaben. Den durch den überraschend optimistischen Ausblick des Rechenzentrenbetreibers Coreweave versprühten KI-Optimismus an der Wall Street hatten die lokalen Börsen bereits am Vortag gefeiert. Anleger beschäftigen sich stattdessen mit Blick auf den Technologiesektor mit dem Schicksal Nvidia-CEO Jensen Huang. Diesem droht laut Wall Street Journal der Rausschmiss. Die Nachricht macht sich im gesamten KI-Sektor der USA bemerkbar - die Sektortitel gaben nachbörslich nach, Nvidia stürzten um 8,6 Prozent ab. Welche Auswirkungen ein Führungswechsel bei der US-KI-Ikone auf asiatische Sektorunternehmen haben wird, ist unklar, aber Händler sprechen von einem weiteren Verunsicherungsfaktor. Der technologielastige Kospi zeigt sich hoch volatil und dreht ins Minus. Die Schwergewichte SK Hynix (-2,7%) und Samsung Electronics (+0,4%) präsentieren uneinheitlich. Der ebenfalls technologielastige Taiex in Taiwan dreht ebenfalls ins Minus. Taiwan Semiconductor Manufacturing verlieren 2,3 Prozent. Auch in Japan stehen Technologietitel unter Druck, Advantest geben um 4,3 Prozent nach. Nissan Motor sinken um 4,1 Prozent. Der Automobilhersteller schreibt wieder rote Zahlen und senkt die Absatzerwartung wegen der Schwäche in China. In China belasten schwindende Hoffnungen auf Zinssenkungen.

WALL STREET

INDEX Schluss +/- %

Dow-Jones 52.486,49 +0,5

S&P-500 7.619,38 +1,3

Nasdaq Composite 25.466,19 +1,6

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,08 Mrd 1,25 Mrd

Gewinner 1.446 938

Verlierer 1.258 1.817

Unverändert 79 56

Sehr fest - Positive Signale aus der KI-Branche sorgten für eine Rückkehr des KI-Optimismus und Kauflaune. Dazu kamen Neupositionierungen auf niedrigeren Niveaus, nachdem es in der Vorwoche zu teils sehr kräftigen Einbußen gekommen war. Der Rechenzentrenbetreiber Coreweave verbreitete mit einer überraschend optimistischen Umsatzprognose für das Gesamtjahr KI-Optimismus. Dazu fiel der Umsatz im dritten Quartal über den Prognosen aus. Für die Aktie ging es um rund 25 Prozent nach oben. KI-Rückenwind habe auch die Entwicklung bei den KI-Riesen Anthropic und OpenAI geliefert, hieß es. Anthropic treibe den Börsengang trotz der jüngsten KI-Turbulenzen voran und einiges deute auf eine gute Aufnahme der Aktie hin. Auch OpenAI sorge mit starkem Umsatzwachstum für Schlagzeilen. Unterdessen will der weltgrößte Auftragschipfertiger TSMC jeweils 500 Millionen Dollar in Anthropic und OpenAI investieren. Die Kurse von Aktien mit KI-Fantasie wie AMD, Broadcom, Intel oder Micron schnellten zwischen 4 und knapp 12 Prozent nach oben. Nvidia erholten sich nach den starken Einbußen der Vortage, ausgelöst von Untersuchungen gegen Unternehmenschef Jensen Huang wegen einer Affäre mit einer angeblichen chinesischen Spionin, um 2,9 Prozent.

USA - ANLEIHEN (10.11.)

Rendite +/-

2 Jahre 4,73 +0,18

10 Jahre 4,98 +0,12

Am Mittwoch pausierte der US-Anleihehandel wegen eines Feiertags.

Die Renditen machten am Dienstag einen großen Satz nach oben in Reaktion auf eine höher als erwartet ausgefallene Inflation im Oktober. Am Zinsterminmarkt hatte die Wahrscheinlichkeit für 25 Basispunkte höhere Zinsen im Dezember bereits vor den Inflationsdaten bei 99 Prozent gelegen. Zuletzt lag sie zwar bei nur noch 89 Prozent, dafür wird nun aber eine Wahrscheinlichkeit von gut 11 Prozent dafür gesehen, dass im Dezember auch eine Erhöhung um 50 Basispunkte kommen könnte. Ins Bild passte, dass Notenbankgouverneur Christopher Waller empfohlen hatte, für Dezember eine große Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt in Betracht zu ziehen.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 08:39 % YTD

EUR/USD 1,1079 -0,1 1,1089 1,1154 -5,7

EUR/JPY 177,00 -0,1 177,17 177,21 -3,8

EUR/GBP 0,8354 +0,0 0,8351 0,8364 -4,1

USD/JPY 159,75 -0,0 159,77 158,87 +2,0

USD/KRW 1.329,48 -0,7 1.338,64 1.335,85 -7,7

USD/CNY 6,6683 -0,0 6,6703 6,6714 -4,6

USD/CNH 6,6674 -0,1 6,6737 6,6706 -4,4

USD/HKD 7,8414 -0,0 7,8447 7,8451 +0,8

AUD/USD 0,6834 -0,2 0,6846 0,6870 +2,4

NZD/USD 0,5554 -0,1 0,5562 0,5598 -3,5

BTC/USD 73.609,88 -1,0 74.314,31 73.796,60 -16,1

Der Dollar zog vor dem Hintergrund der durch jüngste Inflationsdaten verstärkten Zinserhöhungsspekulationen weiter an, der Euro wurde zuletzt mit rund 1,1090 Dollar gehandelt, verglichen mit etwa 1,1210 vor Veröffentlichung der Inflationsdaten am Dienstag. Der Dollar-Index klettert um 0,1 Prozent und bewegt sich auf dem höchsten Stand seit April 2025. Der Yen nähert sich wieder der potenziellen Interventionszone und der Greenback befindet sich in Sichtweite der historisch sensiblen Spanne von 160 bis 163 Yen.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.977,54 -0,2 -9,75 3.987,29

Silber 51,49 -0,4 -0,20 51,69

Platin 1.536,15 -0,1 -1,13 1.537,28

Der Goldpreis zeigte sich nach seinem Rückgang am Vortag nochmals gut 1 Prozent tiefer bei 3.987 Dollar, weil höhere Zinsen Gold als Anlage weniger attraktiv machen. Dazu verteuert der gestiegene Dollar das Edelmetall für Käufer aus dem Nichtdollarraum.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 86,20 -0,4 -0,33 86,53

Brent/ICE 92,57 -0,2 -0,19 92,76

Die Ölpreise zogen nach den jüngst starken Verlusten an, Brent-Öl um 1,4 Prozent auf 92,76 Dollar. Hoffnungen auf eine Entspannung im Konflikt zwischen den USA, Israel und Iran hatten die Preise zuletzt gedrückt, allerdings lassen konkrete Fortschritte bislang auf sich warten.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

US-IRAN-KRIEG

US-Vizepräsident JD Vance erwägt direkte Gespräche mit einem hochrangigen iranischen Sicherheitsbeamten, wie Offizielle aus den USA und dem Nahen Osten sowie mit den Verhandlungen vertraute Personen mitteilten. In den vergangenen Tagen hat US-Präsident Donald Trump gegenüber hochrangigen Beratern und Amtskollegen geäußert, dass er offen dafür sei, dass Vance die Gespräche mit dem Iran wieder aufnehme, und hat ihn bevollmächtigt, zu verhandeln.

GELDPOLITIK CHINA

Chinas Zentralbank hat sich in ihrem jüngsten Quartalsbericht bedeckt gehalten. Die wichtigste Erkenntnis für Analysten lautet jedoch, dass kurzfristig keine Zinssenkungen in Sicht sind. Die People's Bank of China bekräftigte ihr Engagement für einen wachstumsfördernden, akkommodierenden geldpolitischen Kurs. Zugleich brachte sie erneut ihre Besorgnis über die Risiken zu niedriger Zinsen zum Ausdruck.

UNITED AIRLINES

möchte sich nicht mit den KI-Agenten ihrer Kunden auseinandersetzen. Die Fluggesellschaft teilte mit, dass sie persönliche künstliche Intelligenz-Assistenten daran hindern werde, auf ihre Systeme zuzugreifen, um Flugscheine zu buchen. United begründete dies mit Bedenken, dass die Bots sensible Kundendaten preisgeben oder unbeabsichtigte Käufe tätigen könnten.

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(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 12, 2026 01:33 ET (06:33 GMT)