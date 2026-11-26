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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Thanksgiving" geschlossen.

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FREITAG: In den USA wird am Tag nach Thanksgiving nur verkürzt gehandelt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Preisdruck in den USA hält an, während das Beschäftigungsniveau leicht steigt. Dies geht aus dem Beige Book der US-Notenbank hervor, das Berichte über die aktuelle Wirtschaftslage in den zwölf Bezirken der US-Notenbank zusammenfasst. Insgesamt stiegen die Preise demnach zuletzt moderat und die Wirtschaftsakteure rechneten damit, dass sowohl die Ausgaben als auch die Preise in den kommenden Monaten weiter anziehen dürften. Dabei übertraf der Anstieg der Vorleistungskosten im Allgemeinen die Steigerungen der Verkaufspreise, was dafür spricht, dass die Preissensibilität der Verbraucher die Möglichkeiten der Unternehmen einschränkt, höhere Kosten vollständig weiterzugeben. Löhne und Zusatzleistungen stiegen moderat, nachdem im vorherigen Bericht noch ein verhaltenes Tempo verzeichnet worden war. Die Beschäftigung legte insgesamt leicht zu, Vertreter aus mehreren Wirtschaftszweigen verwiesen auf eine stabile oder steigende Nachfrage nach Arbeitskräften.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

Keine wichtigen Termine angekündigt.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

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Keine wichtigen Termine angekündigt.

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 7.221,75 +0,4

E-Mini-Future Nasdaq-100 26.223,75 +0,5

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.763,80 +0,8

Topix-500 (Tokio) 3.750,40 +0,1

Kospi (Seoul) 4.711,21 +0,3

Shanghai-Composite 3.465,00 -0,3

Hang-Seng-Index (Hongkong) 22.345,21 +1,7

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+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Fester - Marktteilnehmer sprechen von einer Stabilisierung nach den jüngsten herben Verlusten. Dazu trägt bei, dass sich die Kurse an der Wall Street am Vortag nach erneut schweren Verlusten im frühen Handel kontinuierlich erholten und am Ende des Tages nur mit kleinen Verlusten schlossen. Die Stimmung für Technologiewerte habe sich etwas aufgehellt, während zugleich Pläne der USA für neue Zölle gelassener gesehen würden, heißt es. Dessen ungeachtet gebe es aber weiter Bedenken über die Unternehmensführung bei Nvidia nach der Rückholaktion von Jensen Huang zum CEO, wobei offenbar auch die Politik die Hände mit im Spiel hatte. Die Ratingagentur S&P Global hat nun das AA-Rating des Unternehmens auf ihre Beobachtungsliste für eine mögliche Abstufung genommen. Als Gründe werden Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit des Verwaltungsrats und der Managementaufsicht genannt. Zu den US-Zollplänen heißt es, diese sollten nicht zusätzlich zu den im Juli eingeführten Abgaben erhoben werden, sondern diese weitgehend ersetzen. Das laufe rechnerisch je nach Region auf Erhöhungen um 2,5 bis 5,0 Prozentpunkte hinaus. Dass die koreanische Notenbank die Zinsen nach einer dreimonatigen Pause um 25 Basispunkte auf 3,25 Prozent erhöht hat, belastet nicht. Dies war fast einhellig erwartet worden. Außerdem erhöhte sie zugleich ihre Wachstumsprognose. Bei den Einzelwerten zeigen sich Halbleiteraktien besonders kräftig erholt.

WALL STREET

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 50.182,95 +0,3 +164,25 50.018,70

S&P-500 7.182,78 -0,3 -18,31 7.201,09

NASDAQ Comp 23.585,80 -0,6 -147,73 23.733,54

NASDAQ 100 26.046,90 -0,6 -167,27 26.214,17

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,23 Mrd 1,23 Mrd

Gewinner 1.948 1.453

Verlierer 774 1.273

Unverändert 64 62

Leichter - Neuerliche starke Verkäufe von Aktien vor allem aus dem Technologiesektor sorgten zunächst für eine sehr schwache Tendenz. Dazu trug auch bei, dass der Preisindex der persönlichen Ausgaben in der Kernrate einen Tick höher ausgefallen war als erwartet und auch dass das US-BIP-Wachstum nach oben revidiert wurde. Beides untermauerte die Erwartungen weiter steigender Leitzinsen. Für Vorsicht unter den Akteuren sorgte dazu das bevorstehende lange Thanksgiving-Wochenende, an dem nur schwer auf neue Entwicklungen reagiert werden kann. Am Donnerstags wird an der Wall Street nicht gehandelt, am Freitag verkürzt. Die Anleger beschäftigten weiterhin offene Fragen wie die nach dem weiteren Tempo des KI-Ausbaus oder der Gewinnerzielungsfähigkeiten der großen Akteure. Die Aufmerksamkeit richte sich verstärkt auf Befürchtungen hinsichtlich der Auswirkungen von US-Exportbeschränkungen für Chips und neuen Zöllen gegen China. Auch die Fähigkeit von Nvidia, hohe Summen zur Beschleunigung des KI-Wachstums auszugeben, werde infrage gestellt, hieß es. Im Handelsverlauf beruhigte sich die negative Stimmung im Technologiesektor aber zusehends und die Indizes erholten sich massiv von den Tagestiefs. In dieser Gemengelage fiel der Kurs der Anthropic-Aktie bereits an ihrem vierten vollen Handelstag deutlich unter den Ausgabekurs. Allerdings erholten sich auch Anthropic im Verlauf massiv, die Aktie ging mit einem Plus von 1,1 Prozent und knapp unter ihrem Ausgabepreis aus dem Handel. Die Nvidia-Aktie fiel um weitere 3,9 Prozent, schloss aber klar über dem Tagestief. Dell gingen 0,6 Prozent höher aus dem Tag. Der Computerbauer hatte seine Prognose angehoben, nachdem sich der Umsatz im dritten Quartal verdoppelt hatte. HP machten einen Satz um über 11 Prozent, getrieben von gut ausgefallenen Viertquartalszahlen. Deere gewannen 4,4 Prozent, nachdem der Landmaschinenbauer nach einem Gewinnrückgang im vierten Quartal für 2027 ein Ende der jahrelangen Flaute prognostiziert hatte.

USA - ANLEIHEN

Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,65 -0,02 4,68 4,58

5 Jahre 4,68 -0,03 4,73 4,60

10 Jahre 4,87 -0,03 4,93 4,80

Die Renditen der US-Anleihen gaben leicht nach. Marktbeobachtern zufolge drückten weiter Umschichtungen aus Aktien in Anleihen auf die Marktzinsen. Daneben hieß es, der mit Spannung erwartete PCE-Deflator habe keine größere negative Inflationsüberraschung gebracht.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 08:33 % YTD

EUR/USD 1,0963 -0,1 1,0971 1,0938 -6,7

EUR/JPY 174,50 -0,1 174,66 174,00 -5,2

EUR/GBP 0,8367 -0,0 0,8368 0,8362 -4,0

USD/JPY 159,17 NULL 159,17 159,07 +1,6

USD/KRW 1.342,51 -0,1 1.343,77 1.342,20 -6,8

USD/CNY 6,6636 -0,2 6,6752 6,6725 -4,7

USD/CNH 6,6643 -0,1 6,6678 6,6734 -4,5

USD/HKD 7,8364 -0,0 7,8397 7,8386 +0,7

AUD/USD 0,6633 +0,1 0,6625 0,6569 -0,6

NZD/USD 0,5477 -0,2 0,5486 0,5457 -4,9

BTC/USD 60.582,11 +0,6 60.194,30 58.946,17 -30,9

Der Dollar setzte nach einer anfänglichen kleinen Erholung die Abwärtsbewegung vom Vortag fort. Der Euro kostete zuletzt im US-Handel 1,0974 Dollar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.569,42 -0,3 -11,58 3.581,00

Silber 41,36 +0,3 0,14 41,22

Platin 1.289,38 +0,7 8,41 1.280,97

Der Goldpreis gab zunächst nach dem jüngsten Rücksetzer weiter nach, erholte sich im Späthandel aber und legte um gut 10 Dollar auf 3.571 zu. Die Konjunkturdaten des Tages hätten die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen untermauert, was das Edelmetall auf seinem zuletzt deutlich erniedrigten Niveau gehalten habe, hieß es.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 83,91 +0,3 0,23 83,68

Brent/ICE 94,90 +0,3 0,29 94,61

Für die Ölpreise ging es nach dem Rückgang in den vergangenen Tagen deutlicher nach oben. Das Barrel der Sorte Brent verteuerte sich um 3,7 auf knapp unter 95 Dollar. "Die Situation im Nahen Osten bleibt weiter fragil, und erneute Spannungen könnten eine starke Preiserholung auslösen", sagte Konstantinos Chrysikos von Kudo.com.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

AUSTRALIEN - Konjunktur

Die australischen Unternehmensinvestitionen sind im dritten Quartal stärker als erwartet gestiegen. Angetrieben wurde das Wachstum durch den rasanten Bau von Rechenzentren. Dadurch kletterten die Investitionen auf ein Niveau, das seit dem Bergbauboom des Jahres 2011 nicht mehr erreicht wurde.

KOREA - Geldpolitik

Die südkoreanische Zentralbank hat ihren Leitzins zum dritten Mal in diesem Jahr um 0,25 Prozentpunkte auf 3,25 Prozent angehoben und weitere Zinserhöhungen in den kommenden sechs Monaten in Aussicht gestellt. Hintergrund sind die anhaltend über dem Zielwert von 2 Prozent liegende Inflation und das kräftige Wirtschaftswachstum, das vor allem vom weltweiten KI-Boom und den Rekordexporten der Halbleiterindustrie profitiert. Die Notenbank hob ihre Wachstumsprognose für 2026 von 3,3 auf 3,9 Prozent und für 2027 von 2,9 auf 4,1 Prozent an.

AMAZON

Beschäftigte in Deutschland werden am Freitag, dem "Black Friday" in den Streik treten. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, fordern die Mitarbeiter die Anerkennung der Tarifverträge des Einzelhandels und des "Tarifvertrag Gute und Gesunde Arbeit".

CATHAY GENERAL BANCORP

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 26, 2026 01:47 ET (06:47 GMT)