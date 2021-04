Der Iran beschuldigt Saboteure, einen Stromausfall in der wichtigsten Atomanreicherungsanlage des Landes verursacht zu haben. Diese hätten so versucht, informelle Gespräche mit den USA über die Wiederbelebung eines Atomabkommens aus dem Jahr 2015 zu torpedieren und den Weg für die Aufhebung der Sanktionen gegen die Islamische Republik zu verbauen. Teheran gab keine Details über die elektrische Fehlfunktion in Natanz bekannt, die angeblich am Sonntag stattfand, oder das Ausmaß der Schäden, die sie verursachte.

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat bei einem Treffen mit Spendern und Spitzenpolitikern der Republikaner den mächtigen Anführer seiner Partei im Senat, Mitch McConnell, beleidigt. Wie US-Medien am Sonntag berichteten, sagte Trump am Samstag vor Vertretern der Parteispitze in seinem Luxusresort Mar-a-Lago in Florida, McConnell sei "dumm" und ein "eiskalter Verlierer".

Chinas Wettbewerbsbehörde hat eine Strafe in Rekordhöhe von umgerechnet 2,8 Milliarden Dollar gegen den Onlinekonzern verhängt, weil dieser seine marktbeherrschende Stellung gegenüber Konkurrenten und Händlern auf seinen E-Commerce-Plattformen missbraucht haben soll. Als Teil der Strafe verlangte die Regulierungsbehörde, dass Alibaba innerhalb der nächsten drei Jahre eine umfassende Überarbeitung seines Geschäftsbetriebs durchführt und einen "Bericht zur Selbstprüfung der Compliance" vorlegt.

Laut BHP Group Ltd ist die Entscheidung seines brasilianischen Joint Ventures mit Vale SA, eine gerichtliche Reorganisation zu beantragen, eine letzte Reaktion auf Klagen von Gläubigern in den USA und Brasilien. Die Samarco Mineracao SA beantragte am Freitag Gläubigerschutz in Belo Horizonte, nachdem Konten von Samarco eingefroren wurden, was den Eisenerzabbau des Unternehmens bedrohe, teilte BHP mit.

Der Pharmakonzern verstärkt sich mit einem Zukauf in den USA. Er übernimmt das Biotech-Start-up Tidal Therapeutics. Sanofi zahlt für das Unternehmen zunächst 160 Millionen US-Dollar, je nach Erreichen bestimmter Meilensteine könnten bis zu 310 Millionen Dollar hinzukommen. Zudem investiert das Unternehmen in ein Impfstoff-Produktionszentrum in Singapur. Der Konzern kündigte Investitionen von 400 Millionen Euro über einen Zeitraum von fünf Jahren in den neuen Standort an, der der Sanofi SA ermöglichen werde, Impfstoffe in großem Umfang für Asien zu produzieren und die bestehenden Produktionskapazitäten in Europa und Nordamerika zu ergänzen.

Die beiden südkoreanischen Batteriehersteller haben einen Rechtsstreit beigelegt, der eine 2,6 Milliarden Dollar teure Fabrik bedroht hatte, die SK Innovation im US-Bundesstaat Georgia baut. Die Fabrik soll Volkswagen und Ford mit Batterien für Elektrofahrzeuge beliefern. Die beiden südkoreanischen Firmen teilten in einer gemeinsamen Erklärung mit, dass alle rechtlichen Streitigkeiten über Batterien in den USA beendet sind.

Das Biotech-Startup, das hinter dem gemeinsam von Astrazeneca und der Universität Oxford entwickelten Impfstoff gegen Covid-19 steht, hat am Freitag bei den US-Behörden einen Antrag auf einen Börsengang gestellt. Die Vaccitech plc erklärte in einer Wertpapieranmeldung, dass es plant, die Technologie, die dem Impfstoff zugrunde liegt, für die Entwicklung von Behandlungen gegen Prostatakrebs, Hepatitis B und das humane Papillomavirus zu nutzen.

