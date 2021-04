Japan wird über eine Million Tonnen aufbereitetes Wasser aus dem Unglücksreaktor von Fukushima ins Meer leiten. Die Pläne haben bereits Proteste bei Umweltschützern, Fischern und Landwirten der Region ausgelöst sowie Besorgnis in Peking und Seoul. Das Ablassen des Wassers wird voraussichtlich Jahre dauern.

EQUADOR / VENEZUELA

Der neu gewählte Präsident von Ecuador, Guillermo Lasso, hat zehntausenden Flüchtlingen aus Venezuela in seinem Land einen regulären Aufenthaltsstatus versprochen. Dies werde er aus "humanitären Gründen" tun, kündigte der konservative Politiker an. Aus Venezuela sind hunderttausende Menschen wegen der schweren Wirtschaftskrise in ihrer Heimat in Nachbarländer geflüchtet.

Air Canada

Die Fluggesellschaft hat sich mit der Regierung auf ein milliardenschweres Hilfspaket geeinigt. Wie die kanadische Regierung mitteilte, wird Air Canada nun Zugang zu fast 6 Milliarden kanadische Dollar (umgerechnet rund 4 Milliarden Euro) bekommen. Der Großteil davon umfasst rückzahlbare Darlehen. Zudem kauft der Staat Aktien im Wert von 500 Millionen kanadischen Dollar.

April 13, 2021 01:45 ET (05:45 GMT)