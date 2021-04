METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.742,01 1.737,10 +0,3% +4,91 -8,2%

Silber (Spot) 25,52 25,43 +0,4% +0,09 -3,3%

Platin (Spot) 1.176,70 1.175,40 +0,1% +1,30 +9,9%

Kupfer-Future 4,13 4,13 +0,0% +0,00 +17,2%

Der Goldpreis gab mit den etwas steigenden US-Renditen etwas nach.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

GELDPOLITIK USA

John Williams, Präsident der Fed von New York, kann nicht sagen, wann die US-Notenbank ihre Unterstützung für die Wirtschaft zurückfahren wird. "Ich weiß nicht, wann dies der Fall sein wird", sagte Williams auf einer virtuellen Veranstaltung. Es sei aber sehr unwahrscheinlich, dass die Fed in diesem Jahr die Zinsen anheben werde.

KONJUNKTUR USA

Die US-Wirtschaft beschleunigte sich auf ein moderates Tempo von Februar bis Anfang April dank höherer Verbraucherausgaben. Grund dafür seien die zunehmenden Corona-Impfungen, Geschäftsöffnungen und Stimulusmaßnahmen, wie aus dem Konjunkturbericht Beige Book hervorgeht.

KONJUNKTUR INDONESIEN

Handelsbilanz März Überschuss 1,57 Mrd USD (PROG Überschuss 1,82 Mrd USD)

Exporte März 18,35 Mrd USD

Importe März 16,79 Mrd USD

GELDPOLITIK SÜDKOREA

Südkoreas Zentralbank hat am Donnerstag ihren Leitzins unverändert auf dem Rekordtief von 0,50 Prozent belassen. Es überwiegen derzeit die Sorgen über das Wiederaufleben der lokalen Covid-19-Fälle, die die Wirtschaft belasten. Es wird allgemein prognostiziert, dass die Bank of Korea trotz der Anzeichen einer wirtschaftlichen Erholung die Zinsen im gesamten Jahr 2021 unverändert lässt, um das Wachstum zu unterstützen.

COINBASE

Die Aktie der neu an die Börse gekommenen Coinbase hat sich am ersten Handelstag kräftig verteuert. Sie schloss bei 328,28 Dollar, was gegenüber dem Referenzpreis von 250 Dollar ein Plus von gut 30 Prozent war. Im Verlauf stand die Aktie allerdings noch weitaus höher; der erste Kurs lag bei 381 Dollar und damit gut 52 Prozent über dem Referenzpreis. Im Hoch erreichte das Papier sogar ein Plus rund 70 Prozent, was einer Bewertung von 100 Milliarden Dollar gleichkam.

NATO / AFGAHNISTAN

US-Präsident Joe Biden hat offiziell einen vollständigen Truppenabzug aus Afghanistan bis zum September verkündet - und die ursprüngliche US-Mission in dem Land als "erfüllt" bezeichnet. Nach der Ankündigung der USA hat auch die Nato den vollständigen Truppenabzug aus Afghanistan offiziell beschlossen. Die Außen- und Verteidigungsminister der 30 Nato-Länder einigten sich nach Angaben des Militärbündnisses am Mittwoch darauf, am 1. Mai "geordnet, koordiniert und überlegt" mit dem Truppenabzug zu beginnen.

IRAN

Der Iran hat seine Vorbereitungen für eine Urananreicherung auf 60 Prozent laut der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) "fast abgeschlossen". Die "notwendigen Rohrleitungen" würden fertiggestellt und die Zentrifugen in der Atomanlage Natans könnten "bald danach starten", erklärte die IAEA am Mittwochabend in Wien. Zuvor hatte die IAEA mitgeteilt, dass Inspektoren die Anlage in Natans besucht hätten.

USA / RUSSLAND

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und US-Präsident Joe Biden haben gemeinsam Russland aufgefordert, seine Truppenverstärkungen an der Grenze zur Ostukraine wieder abzubauen. Nur so könne eine "Deeskalation der Situation" erreicht werden, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwochabend nach einem Telefonat Merkels mit Biden mit.

JOHNSON & JOHNSON

Die Empfehlung der US-Regierung, den Einsatz des Impfstoffs Covid-19 von Johnson & Johnson (J&J) zu pausieren, bleibt bestehen. Ein Beratungsgremium verschob am Mittwoch eine Abstimmung darüber, wie mit den Impfungen weiter verfahren werden soll, nachdem eine kleine Anzahl von Geimpften lebensbedrohliche Blutgerinnsel entwickelt hatte.

THERMO FISHER

Die Thermo Fisher Scientific Inc steht offenbar kurz vor dem Kauf des Pharma-Dienstleisters PPD Inc für mehr als 15 Milliarden US-Dollar. Sollten die Gespräche nicht noch scheitern, könne eine Transaktion noch diese Woche verkündet werden, berichten mehrere Informanten. PPD hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 13,6 Milliarden Dollar, Thermo Fisher wird mit 187 Milliarden Dollar bewertet. PPD führt im Auftrag von Pharmakonzernen klinische Studien mit neuen Medikamentenkandidaten durch und bietet auch Labordienstleistungen an.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/err

(END) Dow Jones Newswires

April 15, 2021 01:44 ET (05:44 GMT)