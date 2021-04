Nach der Verhängung neuer Sanktionen gegen Russland hat US-Präsident Joe Biden seinen Willen zur Zusammenarbeit mit Moskau bekräftigt. "Jetzt ist die Zeit zu deeskalieren", sagte Biden am Donnerstag im Weißen Haus. Er warb erneut für ein Gipfeltreffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, das im Sommer in Europa stattfinden könne. Er wolle einen "strategischen Stabilitäts-Dialog" mit Russland beginnen. Die Sanktionen gegen Moskau nannte Biden "verhältnismäßig".

BRASILIEN

Der Oberste Gerichtshof in Brasilien hat die Aufhebung der Korruptionsurteile gegen den ehemaligen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva bestätigt. Die Richter stimmten mehrheitlich für die Anfang März getroffene Entscheidung von Richter Edson Fachin, der vier Fälle gegen Lula aus verfahrenstechnischen Gründen kassiert hatte. Der nach wie vor populäre linksgerichtete Politiker könnte somit bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr antreten.

ISRAEL

Nach einem Raketenangriff aus dem Gazastreifen hat Israel Ziele der radikalislamischen Hamas in dem Palästinensergebiet beschossen. Die israelische Armee griff nach eigenen Angaben am Freitagmorgen Stellungen der Hamas im Gazastreifen an.

KONJUNKTUR USA

Die Fed-Präsidentin von San Francisco Mary Daly rechnet zwar mit einer großen Erholung der Wirtschaft in diesem Jahr, weil mehr Amerikaner geimpft sein werden. Doch die Anleger sollten nicht davon ausgehen, dass die guten Nachrichten ewig anhalten.

ALCOA

Der Aluminiumproduzent hat den Gewinn im ersten Quartal verdoppelt und die Markterwartungen deutlich übertroffen. Der Jahresstart sei ausgezeichnet gewesen, sagte Alcoa-CEO Roy Harvey. Gestützt hätten unter anderem höhere Alu-Preise. Trotz des anhaltend unsicheren globalen Umfelds stellte der US-Konzern ein "weiteres starkes Quartal" in Aussicht.

