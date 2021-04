Die US-Regierung erwägt, Tabakunternehmen zur Senkung des Nikotingehaltes in allen in den USA verkauften Zigaretten zu verpflichten - und zwar auf ein so niedriges Niveau, dass Rauchen nicht mehr süchtig macht, wie mit der Sache vertraute Personen sagten. Ein solches politisches Vorgehen werde von Regierungsvertretern erörtert, während eine wichtige Frist in einer anderen Tabakfrage näher rückt: ob Mentholzigaretten verboten werden oder nicht.

JOHNSON & JOHNSON

Nach einer Panne bei der Herstellung des Corona-Impfstoffs von Johnson & Johnson hat die US-Arzneimittelbehörde FDA einen Produktionsstopp in dem betroffenen Werk in den USA gefordert.

TESLA

Die US-Verkehrsbehörden untersuchen einen tödlichen Unfall mit einem vermutlich fahrerlosen Auto des Elektroautobauers Tesla. Die Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA erklärte, sie habe ein Team zur Unfallstelle im Bundesstaat Texas geschickt und Kontakt zur Polizei und zu Tesla aufgenommen, um Einzelheiten über den Unfall herauszufinden. Auch die Unfallermittlungsbehörde NTSB schickte nach eigenen Angaben zwei Ermittler los.

UNITED AIRLINE

Die US-Fluggesellschaft hat im ersten Quartal 2021 einen noch höheren Verlust eingeflogen als erwartet. Der bereinigte Verlust je Aktie lag bei 7,50 US-Dollar und damit unter der Konsensschätzung von 7,05 Dollar. Auf GAAP-Basis lief ein Verlust von 4,20 Dollar je Aktie auf. Hier hatte die Analystenschätzung auf 4,24 Dollar je Aktie gelautet. Der Umsatz fiel auf 3,2 Milliarden Dollar von 7,98 Milliarden Dollar.

RIO TINTO

Der Bergbaukonzern hat aus seinen australischen Minen im ersten Quartal trotz einer geringeren Förderung mehr Eisenerz ausgeliefert als im Vorjahr. Die Auslieferungen legten um 7 Prozent zu. Die Rio Tinto plc verkaufte mehr Eisenerz von ihren Lagerbeständen. Die Förderung in der Pilbara Region sank in den drei Monaten bis Ende März um 2 Prozent.

