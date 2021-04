METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.789,13 1.794,10 -0,3% -4,97 -5,7%

Silber (Spot) 26,40 26,60 -0,8% -0,20 +0,0%

Platin (Spot) 1.213,75 1.216,20 -0,2% -2,45 +13,4%

Kupfer-Future 4,27 4,28 -0,3% -0,01 +21,1%

Der Goldpreis profitierte von Befürchtungen, dass die steigenden Corona-Fallzahlen in Asien die Erholung der Wirtschaft bremsen könnten. Der Preis für die Feinunze legte um 0,9 Prozent zu auf 1.793 Dollar.

POLITIK USA / MYANMAR

Die USA verstärken den Druck auf die Militärmachthaber in Myanmar: Es seien Sanktionen gegen den staatlichen Holz- sowie gegen den staatlichen Perlenkonzern des Landes verhängt worden, teilte das US-Finanzministerium mit.

FORD

muss die Bänder in mehreren ihrer nordamerikanischen Werke angesichts des weltweiten Halbleitermangels voraussichtlich länger still stehen lassen als geplant. Bie US-Werke in Chicago, Kansas City und einem Vorort von Detroit bleiben für weitere zwei Wochen geschlossen. In Ontario muss die Fertigung Anfang nächsten Monats für eine Extra-Woche eingestellt werden. Zudem kann ein Lkw-Werk nahe Cleveland nur mit eingeschränkter Kapazität produzieren.

April 22, 2021